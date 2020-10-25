В Британском соборе появилась «Тайная вечеря» с темнокожим Христом

Картина с чернокожим Иисусом Христом, вариация на тему знаменитой фрески Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», появилась на алтаре Сент-Олбанского собора в британском графстве Хартфордшир в качестве знака солидарности с движением Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»).

Настоятель Сент-Олбанского собора согласился разместить картину на алтаре менее чем через неделю после призыва со стороны главы англиканской церкви. Картину в 2009 году написала художница Лорна Мэй Уодсворт. Она, как указывает Daily Mail, бросает вызов «западному мифу» о том, что Иисус Христос должен выглядеть как белокожий европеец.

Примечание редакции: Эксперты согласны в том, что у Христа были, скорее всего, ближневосточные черты.

Так что ни привычный «флорентийский» вариант, ни экстремальный африканский действительности, вероятно, не соответствуют.

Источник новостей: invictory.org

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2020 г.