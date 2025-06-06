Такая настоящая… молитва

«Я не умею молиться», — говорят некоторые, имея ввиду, что не знают молитв, связанных с ними правил или не имеют привычки молиться. У молитвы, действительно, много граней, которые можно постигать и постигать, но, вместе с тем, молитва — это то, что под силу даже ребёнку.

Молитва — это разговор с Богом, нашим Небесным Отцом. Едва ли мы разговариваем с родителями заученными фразами. Нам хорошо — мы радостно делимся событиями дня, победами, впечатлениями, чувствами. Нам плохо — мы пожалуемся им и поплачем. Когда нам что-то нужно, попросим (это, конечно, не значит, что родители непременно выполнят нашу просьбу). Иногда успеваем только вскрикнуть, чтобы позвать на помощь. Порой ласковое «Доброе утро», исходящее из любящего сердца, радует больше, чем тысяча слов. Отчасти это верно и в отношении молитвы. Бог ненавидит формализм и лицемерие.

Несколько лет назад мой муж на собрании верующих помолился перед обедом так: «Отец Небесный, благодарим Тебя за эту пищу! Аминь». К нему тут же подсел человек и спросил: «А что, так можно было?» А почему нельзя? Зачем томить собравшихся за столом, молясь перед трапезой так, словно не молился лет десять?

О чём молиться?

Молитва — это не готовые клише. Сейчас есть множество сборников молитв почти на все случаи жизни. Если записанная там молитва созвучна вашим чувствам и переживаниям, нет ничего плохого, чтобы помолиться ей. Но ваш жизненный путь — только ваш; ваши испытания, боли, переживания и радости — только ваши. Так обратитесь к Богу своими словами, от всей души.

В Библии мы читаем о людях, которые, можно сказать, ругаются с Богом в молитве, выражают своё непонимание происходящего, несогласие с волей Господа. Царь Давид в молитве говорит о ненависти к врагам. Он не притворяется перед Богом тем, кем не является. Он говорит, что желает смерти неприятелям и даже их детям. Чувства переполняют его, но он изливает Богу всё, что у него на сердце. Но посмотрите, как заканчивает Давид свою молитву: «Полною ненавистью ненавижу их: враги они мне. Испытай меня, Боже, и узнай сердце моё; испытай меня и узнай помышления мои; и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный» (Библия, книга Псалтирь 138:22–24). Иначе говоря: «Я ненавижу их, но я не уверен, что Тебе угодны такие мои переживания. Если я неправ, покажи мне мои заблуждения, потому что я не хочу свернуть на путь погибели. Но хочу жить по Твоей воле, Господь!»

Сколько молиться?

Общественная молитва не должна быть длинной, Богу не нужно многословие: «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своём будут услышаны; не уподобляйтесь им…» (Евангелие от Матфея 6:7, 8).

Но если на сердце тяжкий груз, если предстоит ответственное событие или важный выбор, временных ограничений для личной молитвы нет. Мы читаем, что Иисус взошёл «на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу» (Евангелие от Луки 6:12). И Спаситель не брал туда молитвослов, Он делился тем, что наполняло Его.

О чём говорить с Богом всю ночь? Могли бы вы столько времени общаться с близким человеком? Как долго вы разговаривали с возлюбленным в период ухаживания? Помните? И не хотелось расставаться…

Не монолог

К счастью, с Богом можно и не расставаться, поэтому в Библии дан совет: «Непрестанно молитесь» (Библия, 1 послание фессалоникийцам 5:17). Это не о том, чтобы запереться в келье и не вставать с коленей. Это о том, чтобы быть на связи: Дух Божий научает нас, подсказывает, посылает добрые мысли.

Молитва — это разговор, в котором участвуют две стороны, а потому нужно не только говорить, но и слушать собеседника. Бог говорит с нами через Библию, через совесть (влияние Святого Духа), через жизненные обстоятельства, советы добрых друзей (а иногда — врагов или «случайных» попутчиков), через природу. Наблюдение, чтение, интерпретация событий, самоисследование — порой это тоже молитва. Непрестанно молитесь!

Молитва в уединении

Молитва в уединении — это особенное время, когда мы остаёмся наедине с Богом. Только Он и я. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Евангелие от Матфея 6:6). Не нужно стараться показаться Богу лучше, чем ты есть. Здесь можно поведать Ему обо всём, порадоваться вместе, поплакать, попросить помощи, водительства, покаяться…

Очень полезно замечать, как Бог отвечает на наши просьбы, и не забывать благодарить Его. Можно даже завести молитвенный дневник, чтобы записывать туда просьбы и то, как Бог ответил на них.

Без манипуляций

Некоторые воспринимают Бога, как глуховатого волшебника, до которого главное докричаться, то есть привлечь внимание. На что только не идут ради этого люди! Они думают, что главное — найти рычаг управления этим волшебником, и тогда всё будет. Но это не работает, потому что Бог — это Личность. Ему не нужны хитрые танцы с бубнами. Ему нужны отношения: «Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений» (Библия, книга пророка Осии 6:6).

А мы всё поклоны бьём, нищим подаём, постимся да свечки ставим, чтобы умилостивить Того, Кто и так милостив и добр (речь не о том, что пост или помощь бедным — это плохо, речь о наших мотивах). Бога интересуем мы, а не наши дары. А вот у людей, к сожалению, часто бывает наоборот: дары нас интересуют больше, чем их Податель. Подумайте об этом. Чего вы ждёте от Бога? Он ждёт отношений.

Молитесь!

Молитесь. Слышите? Молитесь! Не умеете молиться? Молитесь о том, чтобы научиться. Скажите: «Господь, я хочу стать Твоим другом, я хочу общаться с Тобой в молитве. Научи меня строить отношения с Тобой, Создатель Вселенной и мой Небесный Отец…»

Надежда Масленникова