Тарбаганчик — какое забавное название! Как ты представляешь себе это существо?

Алиса открыла детскую энциклопедию животных.

— Папочка, посмотри, какой смешной зверёк. Он и на мышку похож, и на зайчика, — восхищённо произнесла Алиса, показывая папе фото необычного животного.

Папа прочитал надпись под фото:

— Тарбаганчик — земляной заяц.

Девочка звонко засмеялась. Алиса знала, что после того, как Бог сотворил всех зверей и птиц, Он повелел первому человеку, Адаму, дать животным имена. Поэтому девочка спросила папу:

— Зачем Адам придумал этому зверьку такое смешное имя?

— Имена, которые животным давал Адам, забылись. Название этому зверю дали учёные-биологи, — ответил папа и стал читать вслух статью про тарбаганчиков.

Алиса узнала, что тарбаганчики относятся к семейству тушканчиковых. Они грызуны и ведут в основном ночной образ жизни. Девочка внимательно слушала папу, а потом важно сказала:

— Я думаю, что Адам также назвал бы этого милого зверька тарбаганчиком.

Наталия Лозовская

«В лучах радости»