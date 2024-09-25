Раньше говорили, что пионер — всем ребятам пример. А нам хочется, чтобы добрый пример подавали юные христиане.

Если веришь во Христа,

Если дружишь с Богом,

Значит, может твой пример

Быть полезным многим.

Как живёт христианин?

Он всегда приветлив.

Дружелюбен, незлобив

И со всеми вежлив.

В школу он когда идёт,

Вовремя приходит.

Он учителя с ума

Криками не сводит.

Без шпаргалок ходит он,

Списывать не будет.

Знает Божий он Закон,

Хитрости не любит.

Даже если целый класс

Поступает плохо,

Не пойдёт за большинством,

Не расстроит Бога.

Даже если все твердят:

«Мы от обезьяны»,

Не поверит ни за что

Этому обману.

Знает он: нас создал Бог,

Мы Его творенье.

Не отступим от Него

Даже под давленьем.

Ученик-христианин,

Добрым будь примером,

Для друзей, учителей —

Лучшим «пионером».

Только каждый новый день

Начинай с молитвы,

С Богом по плечу тебе

Все земные битвы.

Елизавета Черникова