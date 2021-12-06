Боже наш, ну как же Ты велик!
Так велик, что не вмещает разум.
И никто Божественный Твой лик
На земле не увидал ни разу.
Но живое всё живёт Тобой,
Всё вокруг — Твои произведенья.
Созидает всё Твоя любовь
И в любви Твоей всему спасенье.
Нам сказал Ты о добре и зле,
И о том, что было и что будет.
И на этой несвятой земле
Ты создал святую Церковь людям.
Кто был грешник, он теперь святой.
Здесь никто не позабыт, не брошен.
Жил когда-то в мире сиротой,
В Церкви стал любимым чадом Божьим.
Здесь совсем другой у жизни вкус,
Вкус любви, забытый нами с детства.
Наша Церковь — это наш Иисус,
Мы к Нему приходим прямо в сердце.
Все субботы — праздничные дни,
Дни особой от Отца заботы.
Дни другие названы людьми,
А субботу Бог назвал субботой.
Чтобы мы могли собраться здесь,
Божий Сын отдал Себя на муки.
К величайшей милости небес
Простираем и сердца, и руки.
Как мы мало ценим этот дар.
Потому что, если бы ценили,
Всей душой, всем сердцем бы тогда
И друг друга, и Христа любили.
Татьяна Хлопкова
Читайте так же:
Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2021 г.