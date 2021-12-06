Боже наш, ну как же Ты велик!

Так велик, что не вмещает разум.

И никто Божественный Твой лик

На земле не увидал ни разу.

Но живое всё живёт Тобой,

Всё вокруг — Твои произведенья.

Созидает всё Твоя любовь

И в любви Твоей всему спасенье.

Нам сказал Ты о добре и зле,

И о том, что было и что будет.

И на этой несвятой земле

Ты создал святую Церковь людям.

Кто был грешник, он теперь святой.

Здесь никто не позабыт, не брошен.

Жил когда-то в мире сиротой,

В Церкви стал любимым чадом Божьим.

Здесь совсем другой у жизни вкус,

Вкус любви, забытый нами с детства.

Наша Церковь — это наш Иисус,

Мы к Нему приходим прямо в сердце.

Все субботы — праздничные дни,

Дни особой от Отца заботы.

Дни другие названы людьми,

А субботу Бог назвал субботой.

Чтобы мы могли собраться здесь,

Божий Сын отдал Себя на муки.

К величайшей милости небес

Простираем и сердца, и руки.

Как мы мало ценим этот дар.

Потому что, если бы ценили,

Всей душой, всем сердцем бы тогда

И друг друга, и Христа любили.

Татьяна Хлопкова

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Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2021 г.