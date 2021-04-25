Тофу и нори — команда в сборе

Вы знакомы с водорослями нори? Теперь это уже не редкий и экзотический продукт, а легко добываемая палочка-выручалочка для многих хозяек. Доступным сегодня стал и соевый сыр тофу — отличный источник растительного белка. Сегодня мы приготовили для вас пару простых рецептов с нори и тофу.
«Рыбки»
Ингредиенты:
- Сыр тофу — 250 г
- Листы нори — 5 штук
- Куркума — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Оливковое масло — 1 столовая ложка
- Вода для смачивания нори
Приготовление:
Всё просто и быстро. Разрезать тофу на 10 пластинок. Листы нори разрезать ножницами пополам — получится 10 прямоугольников. Слегка смочить лист нори водой (рукой или кисточкой), положить на него тофу, отступив около 1 см от края, совсем немного подкрасить тофу куркумой, можно слегка посолить или добавить любимую приправу. Завернуть. Повторить с каждым кусочком тофу. Слегка обжарить на слабом огне (чтобы не было дыма) с обеих сторон. Готово!
Паштет из тофу с нори
Ингредиенты:
- 250 г тофу
- 3 ст. ложки соевого майонеза
- 1 средняя луковица
- ½ листа нори
- оливковое масло
- соль по вкусу
Приготовление:
Лук порезать, посолить и немного помять, чтобы выделился сок. Затем потушить в собственном соку или с небольшим добавлением воды. В конце добавить к луку масло, а вместе с ним — половину листа нори. Его необходимо произвольно порвать руками или нарезать ножницами на небольшие части. Прогреть лук с маслом и нори в течение 20 – 30 секунд. Тофу размять вилкой или руками, добавить тушёный лук, соевый майонез и, если необходимо, соль. Перемешать. Приятного аппетита!
Это интересно:
- Тофу чрезвычайно полезен для женского здоровья при наступлении менопаузы. В это время уровень эстрогена в организме нестабилен, что негативно сказывается на общем самочувствии. Содержащиеся в тофу фитоэстрогены нормализуют гормональный баланс, снижают частоту и интенсивность приливов.
- Соевые бобы (соответственно, и тофу) относятся к немногим продуктам растительного происхождения с полным набором растительного белка — в сое содержатся все незаменимые аминокислоты, которые организм не может самостоятельно вырабатывать.
Где купить:
Нори обычно продаётся в квадратных упаковках в отделе азиатской кухни.
Тофу есть в крупных супермаркетах.
Идея:
Попробуйте сварить суп, используя нори вместо рыбных консервов. Всё, как обычно: в кастрюле варим картошку и пшено, на сковороде тушим лучок в собственном соку с морковкой или без неё. В конце тушения добавляем растительное масло и ½ листа нори (порвите руками или разрежьте ножницами на мелкие кусочки). Прогрейте ещё 30 секунд на сковороде и добавьте в суп. Посолите. Проварите ещё минут пять, выключите огонь и дайте настояться полчаса. Ваш «рыбный» супчик без рыбы готов.
С использованием рецептов Алексея Вавилова
Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2021 г.