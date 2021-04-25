Тофу и нори — команда в сборе

Вы знакомы с водорослями нори? Теперь это уже не редкий и экзотический продукт, а легко добываемая палочка-выручалочка для многих хозяек. Доступным сегодня стал и соевый сыр тофу — отличный источник растительного белка. Сегодня мы приготовили для вас пару простых рецептов с нори и тофу.

«Рыбки»

Ингредиенты:

Сыр тофу — 250 г

Листы нори — 5 штук

Куркума — по вкусу

Соль — по вкусу

Оливковое масло — 1 столовая ложка

Вода для смачивания нори

Приготовление:

Всё просто и быстро. Разрезать тофу на 10 пластинок. Листы нори разрезать ножницами пополам — получится 10 прямоугольников. Слегка смочить лист нори водой (рукой или кисточкой), положить на него тофу, отступив около 1 см от края, совсем немного подкрасить тофу куркумой, можно слегка посолить или добавить любимую приправу. Завернуть. Повторить с каждым кусочком тофу. Слегка обжарить на слабом огне (чтобы не было дыма) с обеих сторон. Готово!

Паштет из тофу с нори

Ингредиенты:

250 г тофу

3 ст. ложки соевого майонеза

1 средняя луковица

½ листа нори

оливковое масло

соль по вкусу

Приготовление:

Лук порезать, посолить и немного помять, чтобы выделился сок. Затем потушить в собственном соку или с небольшим добавлением воды. В конце добавить к луку масло, а вместе с ним — половину листа нори. Его необходимо произвольно порвать руками или нарезать ножницами на небольшие части. Прогреть лук с маслом и нори в течение 20 – 30 секунд. Тофу размять вилкой или руками, добавить тушёный лук, соевый майонез и, если необходимо, соль. Перемешать. Приятного аппетита!

Это интересно:

Тофу чрезвычайно полезен для женского здоровья при наступлении менопаузы. В это время уровень эстрогена в организме нестабилен, что негативно сказывается на общем самочувствии. Содержащиеся в тофу фитоэстрогены нормализуют гормональный баланс, снижают частоту и интенсивность приливов.

Соевые бобы (соответственно, и тофу) относятся к немногим продуктам растительного происхождения с полным набором растительного белка — в сое содержатся все незаменимые аминокислоты, которые организм не может самостоятельно вырабатывать.

Где купить:

Нори обычно продаётся в квадратных упаковках в отделе азиатской кухни.

Тофу есть в крупных супермаркетах.

Идея:

Попробуйте сварить суп, используя нори вместо рыбных консервов. Всё, как обычно: в кастрюле варим картошку и пшено, на сковороде тушим лучок в собственном соку с морковкой или без неё. В конце тушения добавляем растительное масло и ½ листа нори (порвите руками или разрежьте ножницами на мелкие кусочки). Прогрейте ещё 30 секунд на сковороде и добавьте в суп. Посолите. Проварите ещё минут пять, выключите огонь и дайте настояться полчаса. Ваш «рыбный» супчик без рыбы готов.

С использованием рецептов Алексея Вавилова

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2021 г.