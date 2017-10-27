Только Богу слава!

«Soli Deo Gloria» — одному Богу слава! — это один из принципов Реформации, фундаментальный аспект христианской веры, когда человек, сознавая величие и мудрость Бога, всей своей жизнью — в мыслях, словах и действиях — воздаёт Богу славу. Ослеплённые своими достижениями, мы часто забываем о Том, Кто стоит в начале и в конце всего. Сами того не осознавая, мы разрушаем свою связь с Небесным Отцом, лишая себя и близких благословений Божьих. Как не попасть в ложные сети поклонения?

Каждый человек верит во что-то сверхъестественное. Одни верят в единого Бога, Творца всей Вселенной, другие — в множество языческих божеств, в гостей из других пространственных и временных измерений, во вселенскую гармонию… Человек не хочет согласиться с тем, что он рождён и существует в этом мире по воле случая, как мизерная соринка во Вселенной, носимая порывами ветра… Каждому нужна в жизни хоть какая-то «закономерность».

Поэтому и ищет человек чего-то большего, чем он сам, на что он может положиться. Не случайно в людях заложена такая тяга к великому. Бог при создании человека оставил в его душе место для Себя. Но грехопадение разорвало эту тесную связь Творца и творения. И люди стали верить в придуманных богов, живущих высоко в горах, глубоко в морях, на солнце, планетах и созвездиях…

С одной стороны, кажется, какая разница, в кого или во что верить? Но, если разобраться, то огромная. Люди, придумывая себе богов, сами наделяют их теми чертами характера, которые им понятны и удобны. Ведь ими легко управлять, манипулировать. Придуманному божеству можно принести жертву или приношения и задобрить его. Таким образом, человек всегда может оправдать свои грехи и дурные поступки. А значит, нравственность такого общества страдает. Соответственно, счастье и быт людей тем хуже, чем ниже мораль в обществе.

Совсем иное дело у верующих в единого живого Бога. Если придерживаться тех заповедей, которые Господь дал человечеству в Библии, то люди будут жить долго и счастливо. Бог Библии нелицеприятен и неподкупен. Он не смотрит на положение человека в обществе, Его не задобрить дорогими подарками… Господь милосердный, но при этом справедливый! Бог Свои наставления дал людям для блага. Заповеди: не обижай, не воруй, не убивай, не клевещи, не изменяй, не завидуй, не будь сплетником, почитай родителей, люби ближнего как самого себя и подобные им, — делают добро каждому.

Идолы в Библии

К сожалению, даже верующие в Бога люди зачастую впадали в разные идолопоклонства. Им казалось, что, если они будут служить придуманным идолам дополнительно к поклонению Богу, им будет лучше жить. Поэтому они возлагали свои надежды на солнце, луну, придуманных божеств.

Господь не раз в Своём Слове, Библии, говорил людям о тщетности таких верований. Он пояснял, что нет иных богов, а небо и звёзды — это всего лишь творение Его рук: «Нет Бога, кроме Меня: Я умерщвляю и оживляю, Я поражаю, и Я исцеляю…» (Второзаконие 32:39); «Так говорит Господь… Я… сотворил всё, один распростёр небеса и Своею силою разостлал землю… Пусть же выступят наблюдатели небес, и звездочёты… и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе… никто не спасает тебя» (Исаия 44:24; 47:13, 15).

Посредники между Богом и человеком

Другой проблемой для верующих были предметы, посвящённые Богу. Через какие-то материальные вещи люди надеялись стать поближе к Господу. Но Библия учит поклоняться напрямую Единому Живому Богу. Даже Декалог (Десять Заповедей) — Конституция Божьего Закона — начинается с двух заповедей: «Я Господь, Бог твой… да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. Не делай себе кумира и никакого изображения… не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь… Бог ревнитель» (Исход 20:2–5).

Речь здесь идёт, в том числе, об изображениях Самого Бога и посвящённых Ему кумирах. Бог прямо говорит, что специально не показывал Себя людям, чтобы они затем не попытались Его изобразить и служить этому изображению или изваянию: «Твёрдо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хориве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину» (Второзаконие 4:15, 16).

Бог знает, что со временем даже в неживом предмете люди начинают видеть творческую силу. И этому предмету начинают уделять внимание, достойное только Творца, а не творения.

Говоря о Своих взаимоотношениях с человеком, Господь называет Себя ревнителем — мужем, женой Которого является верующий в Него народ: «Творец есть супруг твой» (Исаия 54:5). Бог предупреждает, что Он ревнитель и воздаст за прелюбодеяние. Какому мужу понравится, если его жена часть любви будет отдавать кому-то другому? Каждый супруг будет в гневе, даже если прелюбодеяние не дойдёт до интимной близости, а ограничится лишь поцелуями, знаками внимания или ласками.

А разве этого не происходит, когда верующий общается с Богом через какого-то «посредника» — человека или предмет? С одной стороны, верующие понимают, что чудеса делает только Бог. Но многие продолжают взывать к посредникам, думая, что так у них больше гарантии, что их молитва будет услышана и отвечена Господом. Но Бог и без посредников слышит все обращённые к Нему молитвы. Бог есть любовь, и поэтому Он готов помогать людям, даже если те не решаются обратиться к Нему напрямую или бояться, что Он их не услышит. Но, к сожалению, получив от Бога чудо, в знак благодарности посредникам люди начинают им служить — кадить перед ними, посвящать песни, стихи, молитвы, праздники, религиозные строения. Зачастую всё больше и больше верующие начинают уделять внимания посредникам, и, соответственно, всё меньше и меньше Богу и Его Слову — Библии. Такое служение и вера в посредников вызывает ревность у Бога. Люди забывают о любящем характере Бога, начинают считать Его далёким и недоступным.

Но Слово Божье однозначно говорит, что Господь «человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый» (Исход 34:6). «С небес призирает Господь, видит всех сынов человеческих… Он создал сердца всех их и вникает во все дела их» (Псалом 32:13, 15).

Спиритизм и оккультизм

Многие верующие, мало знакомые со Священным Писанием, начинают обращаться к магам, экстрасенсам, колдунам, гадателям, целителям, ясновидящим и спиритам, думая, что через них они узнают волю Божью и получают помощь. К сожалению, через разного рода оракулов люди общаются с самим сатаной. Порой даже сами эти маги не понимают, что имеют связь с дьяволом. Лукавый умело запутывает их, давая тайные знаки, подстраиваясь под доброго ангела, умершего праведника или родственника. Нужно иметь в виду, что если дьявол помог, то возьмёт гораздо больше: даст 1 рубль, а взыщет 100 рублей! Поэтому Бог чётко и однозначно предупреждает в Библии, что обращение к любым потусторонним силам строго запрещено: «Не должен находиться у тебя… прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, … вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мёртвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это» (Второзаконие 18:10–12); «Не обращайтесь к вызывающим мёртвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них» (Левит 19:31).

Друзья, воздавайте славу за все благословения, которые вы имеете в жизни, только Богу!

Валерий Татаркин, «Возвращаясь к истокам

христианского вероучения» apologetica.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» № 11 (247) ноябрь 2017 г.