Тренер футбольной сборной Хорватии рассказал роли веры в его жизни

Тренер национальной футбольной сборной Хорватии Златко Далич, являющийся верующим человеком, в недавнем интервью для Хорватского католического радио рассказал, что всеми своими успехами обязан своей вере в Бога.

Футбольная сборная Хорватии сыграла 15 июля со сборной Франции в финале Чемпионата мира, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на сайт Сибирской католической газеты и CNA.

«Все, чего я достиг в своей жизни и в профессиональной карьере, я обязан моей вере и я благодарен моему Господу за это, — сказал Златко Далич. — Я могу радоваться своей жизни, однако без веры и мотивации мне было бы очень тяжело достичь таких успехов. Когда человек теряет надежду, тогда он должен положиться на милосердного Бога и свою веру».

Тренер хорватов подчеркнул, что «находить добро в жизни всегда приносит удовольствие, счастье и результат, а человек должен всегда быть честен с самим собой и с другими».

Тренеру Даличу 51 год, он женат и имеет двоих детей. В молодости он был игроком различных хорватских футбольных команд, включая «Hajduk Split», «Inter Zapresic» и «Varteks Varazdin».

В 2000 году он завершил карьеру профессионального футболиста и начал тренировать хорватские команды. В октябре 2017 был назначен главным тренером национальной сборной Хорватии по футболу.

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2018 г.