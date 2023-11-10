Третья заповедь: великая сила имени

Десять заповедей говорят о правилах взаимоотношений между людьми и Богом. Так, третья заповедь касается имени Господа Бога и того, как к этому имени должен относиться человек.

«Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно» (Библия, книга Исход 20:7). Когда задумываешься о том, как правильно соблюдать эту заповедь, неизбежно возникает вопрос: что значит не произносить имени Его напрасно?

Бог открывался людям под разными именами, каждое из которых было связано с разными событиями. Авраам знал Его как Бога Всемогущего, как Бога, Который может из несуществующего сотворить существующее и дать ребёнка человеку старому, который не может иметь детей. Также Авраам называл Бога Иегова-ире (Тот, Кто видит, что будет). В разные времена Всевышнего называли Бог Воинств, Бог Крепкий, Бог Судья, Начало и Конец и так далее.

Когда речь идёт о третьей заповеди, имеется в виду имя, под которым Господь явился Моисею: Яхве (Ягве), или Иегова.

В еврейской письменности нет гласных, все слова записаны только согласными буквами. Отличительное личное имя Бога Израиля тоже записывалось одними согласными — Яхве (יהוה — «йхвх»). Чтобы прочитать или переписать любое слово, израильтяне подставляли нужные гласные, мысленно или письменно. Любое слово, кроме Божьего имени «Яхве». На письме оно всегда оставалось в виде четырёх букв, а при чтении его заменяли словом «Адонай» — «Господин».

Почему так происходило? Это был один из способов еврейского народа исполнить третью заповедь — не произносить напрасно Божьего имени. Они считали, что произносить его не стоит вовсе, так как для них оно было священным. Как тогда, так и сегодня, они понимают третью заповедь более глубоко, связывая её соблюдение с собственной нравственностью и поведением. И это правильно.

Третья заповедь предписывает отделить священное от несвященного, обыденное от того, что этому миру не принадлежит. То есть вероятность, что священное личное имя Всевышнего Бога будет использоваться без почтения, в суетных бытовых разговорах, что Бог будет низведён с Его высокого положения до уровня приятеля, должна была быть сведена к минимуму.

Бог, являясь другом человека,

остаётся Богом.

Ему нужно поклоняться,

перед Ним нужно благоговеть,

Его нужно слушаться.

Когда ещё имя Божье произносится напрасно? В случае, когда человек самоуверенно говорит: «Это Бог мне открыл», оправдывая свои собственные человеческие измышления, часто демонстрирующие лишь эгоизм или самовозвеличивание говорящего.

Часто каждая из враждующих сторон уверенно заявляет: «С нами Бог!» Люди, познавшие и искренне познающие Бога, со своими суждениями не торопятся, не спешат что-то говорить от имени Божьего авторитета.

Вот одна из молитв, записанных в Библии: «Двух вещей я прошу у Тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру: суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы, пресытившись, я не отрёкся [Тебя] и не сказал: “кто Господь?” и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего всуе» (книга Притчей 30:7–9). Мы видим, что молящийся страшится того, что бедность подтолкнёт его выпрашивать деньги, употребляя при этом, как водится, имя Божье. «Подайте Христа ради» — если это говорит здоровый и трудоспособный человек, то стоит задуматься. Впрочем, ситуации бывают разные.

«Не произноси»

можно перевести как

«не носи».

Одно доброе дело может сказать больше, чем десять проповедей. Верный христианин не только и не столько должен говорить, сколько делать. Сила христианской веры и настоящее глубокое знание Бога проявляются и в правильных словах, и в добрых делах. Ведь можно прекрасно ораторствовать, уметь словом влиять на людей, по памяти цитировать любую главу Библии целиком, но при этом Бога не знать. То есть исполнение третьей заповеди — это ещё и деятельная жизнь, посвящённая Богу, это верность Ему и стремление выполнить все Его поручения с любовью, присущей Его характеру.

Добрый и верный христианин

носит имя Христа не напрасно,

если действует по Его воле.

Если христианин живёт так, как говорит, живёт так, как жил Христос, если он исполняет третью заповедь до конца, его слова и проповеди приобретают силу и вес, к ним прислушиваются. Они не пропадают напрасно. Господь получает возможность использовать их, чтобы менять мир, менять мысли и сердца людей.

Как же исполнять третью заповедь и не произносить имя Божье напрасно? Относиться к Божьему имени с благоговением; не оправдывать свои эгоистичные слова и поступки именем Бога и наблюдать, чтобы правильным словам соответствовали правильные дела.

Статья составлена по материалам программы «Третья заповедь: не произноси имя Господа напрасно» из цикла «Открытая Книга» телеканала «Три Ангела». Полную версию программы смотрите на сайте 3angels.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2023 г.