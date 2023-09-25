Трезвость — норма, а не странность

11 сентября — День трезвости. Абсолютный трезвенник — сегодня явление нечастое. А жаль.

Если ты не пьёшь алкоголь принципиально, то тебя воспринимают как неведомую зверушку. Когда отказываешься от выпивки, люди заботливо спрашивают: «Язвенник?» Почему-то «трезвенник» воспринимается многими как синоним «язвенника». В сознании людей произошёл странный перекос: то, что должно быть нормой, воспринимается как дефект.За многовековую историю Россия пережила многое. Пили здесь не всегда. Были времена, когда Русь считали краем трезвости, страной дивных умельцев. Позже питие стало поощряться государством, которое средствами от продажи алкоголя пополняло казну. К сожалению, сейчас у многих Россия ассоциируется с водкой. Небезосновательно, впрочем.

Несколько лет назад на похоронах моего дяди собрались родственники узким кругом. Среди них был Егор — молодой парнишка, чей отец (мой двоюродный брат) умер в расцвете сил от алкоголя. Егор налил себе рюмашку. «Зачем?» — спросила я. «Чтобы пообщаться, чтобы разговор пошёл», — был ответ. А ведь как здорово жить, когда для поддержания разговора и для веселья не нужен алкоголь, когда можно поговорить по душам и прекрасно повеселиться без стимулирующих веществ. Я так умею. А кто-то разучился… Так вот, прошло несколько лет. Егор спивается и ничего не может с собой поделать. А начиналось с рюмочки, чтобы разговор клеился.

Около года назад в соцсетях была публикация о страшной аварии, произошедшей по вине пьяного водителя. Ниже — масса гневных комментариев о том, что нельзя нетрезвому за руль садиться. Но разве пьяный человек хозяин себе? Преступление совершается в тот момент, когда водитель позволяет себе принять на грудь. Точка. А ведь многие комментаторы сами этим грешат. Выпил… А дальше может быть что угодно.

Много столетий назад муд­рый царь Соломон так описал пьющего: «У кого вой? у кого стон? у кого ссоры? у кого горе? у кого раны без причины? у кого багровые глаза? У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать [вина] приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно: впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид; глаза твои будут смотреть на чужих жён, и сердце твоё заговорит развратное, и ты будешь, как спящий среди моря и как спящий на верху мачты. [И скажешь:] “били меня, мне не было больно; толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же”» (Биб­лия, книга Притчей 23:29–35).

А вот высказывания классиков:

«Употребление спиртных напитков скотинит и зверит человека, ожесточает его, отвлекает от светлых мыслей.., а главное — неотра­зимо стоит над человеческой волей и вообще искореняет всякую человечность» (Ф. М. Достоевский).

«Пьянство заглушает голос совести. В этом главная причина самоодурманивания людей. Спирт так же консервирует душу и ум пьяницы, как он консервирует анатомические препараты» (Л. Н. Толстой).

Константин Сергеевич Станиславский (1863 – 1938), великий реформатор театра, актёр, режиссёр, теоретик и педагог, говорил: «Я дал клятвенное обещание, крестился в следующем: 1) со всем деспотизмом, бесцеремонностью, настойчивостью властного хозяина не допускать в своём доме ни одной капли какого бы то ни было вина (без всяких увёрток); кто бы его ни принёс, я обязан публично вылить его непременно в ватерклозет. 2) Не ходить в те дома, где пьют вино».

Многие говорят: «Главное — знать меру». Послушайте: алкоголик пьёт не для того, чтобы испытать неземное блаженство, а чтобы почувствовать себя более-менее сносно. Для чего же человеку доходить до зависимости от выпивки, если без неё можно прекрасно жить? Без неё можно дружить, общаться, веселиться, ходить в гости, путешествовать, творить добро, радоваться жизни, сочинять стихи и песни, признаваться в любви, создавать семью, воспитывать детей и нянчить внуков. Без алкоголя можно построить дом и посадить дерево, плодотворно потрудиться и отлично отдохнуть. Откуда же в сознании русских людей это коварное убеждение, что чуть-чуть надо, особенно по праздникам? Почему не пойти своим путём, а не путём обманутого большинства? Почему не показать своим детям и внукам пример трезвой жизни, чтобы они видели добрый пример, чтобы учились радоваться жизни без искусственных стимулов? Один мужчина так бросил пить: увидев новорождённого внука, он твёрдо решил, что этот ребёнок никогда не увидит деда пьяным. Дорогие, пусть дети не видят нас пьяными. Наш пример сильнее тысяч слов. Что толку ругать молодёжь за выпивку и курение, если мы сами этим грешим? Запретный плод сладок. Вместо запретов покажите личный пример трезвой жизни.

Алкоголизм начинается не с первой выпитой рюмки, а с первой увиденной рюмки, которую пьёт папа или мама.

Мы дружим с семьями, где алкоголь не употребляют ни в каких количествах. Наши дети не видят пьющих родителей. Они научены интересно и с пользой проводить время без спиртного. И мы не одни такие. Таких людей много. Присоединяйтесь! Пусть Россия будет трезвой!

Если в вашей семье есть люди пьющие, помогите детям увидеть альтернативу. Познакомьте их с теми, кто ведёт другой образ жизни. Пусть они проводят время с ними и наблюдают за тем, как можно жить, радоваться, справляться с проблемами и улаживать конфликты без алкоголя. Это очень важно.

Не дарите алкоголь. Ни учителям, ни врачам, никому. Перестаньте считать коньяк благородным подарком. Обёртка не меняет сути. Если хотите отблагодарить человека, зачем нести ему зло в красивой упаковке? Не расплачивайтесь за выполненную работу бутылкой: это погубило много жизней. Я помню, как в детстве тихо (а иногда и громко) ненавидела тех, кто наливал моему папе. Они так благодарили его за какое-нибудь доброе дело, а в семье потом были вопли и слёзы. Медвежья это услуга! Когда моему мужу было 10 лет, а его братишке ещё меньше, их отец погиб из-за вина. Возможно, в тот злополучный день его тоже кто-то «отблагодарил» по-русски. Никогда ведь не знаешь, чем закончится очередная бутылка…

Норма — это не сто граммов. Норма — это абсолютная трезвость, когда человек себе хозяин и несёт ответственность за свои слова и поступки.

Закончим словами Л. Н. Толстого: «Если сцепились рука с рукой люди пьющие и торгующие вином и наступают на других людей и хотят споить весь мир, то пора и людям разумным понять, что и им надо схватиться рука с рукой и бороться со злом, чтобы их и их детей не споили заблудшие люди. Пора опомниться!»Подготовила

Надежда Масленникова

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2023 г.