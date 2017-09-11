Трезвый образ жизни – спасение для нации

Употребление алкогольных напитков может иметь гораздо более серьёзные последствия, чем мы можем себе представить. Алкоголь оказывает вредное влияние не только на здоровье и личность пьющего, но и на его семью и общество в целом, а также имеет пагубные последствия для вечной участи человека.

Количество людей с болезненным пристрастием к спиртным напиткам по всему миру ежегодно возрастает.

По итогам 2016 года потребление алкоголя россиянами немного снизилось, но страна всё же вошла в пятёрку самых пьющих в мире. Среднестатистический россиянин в год выпивает 15,1 л спиртного. Женщины употребляют наполовину меньше — 7,8 л.

У разных народов существуют отличия в способности нейтрализовывать попадающий в организм алкоголь. Например, у южных народов испокон веков употребляющих виноград, эта способность выше, чем у северных народов.

Употребляемый в пищу виноград в результате брожения в желудочно-кишечном тракте приводит к появлению небольших доз алкоголя. Организм южных народов на протяжении многих поколений научился вырабатывать особые ферменты, нейтрализующие алкоголь.

У северных народов отсутствует фермент, который первым встречает молекулу алкоголя и начинает её расщеплять. Поэтому употребление даже небольших доз спиртного приводит к появлению алкоголизма. Народы России относятся именно к этой категории.

Больше всего от проблемы алкоголизма страдают дети. Печально, что пьющие члены семьи этого не понимают. Согласно исследованиям, 60 % детей в пьющих семьях подвергаются насилию, более 90 % детей в детских домах — дети родителей, лишённых родительских прав по причине алкоголизма. По статистике 40 % выпускников детских домов попадают в тюрьму, ещё 40 % становятся алкоголиками или наркоманами, 10 % кончают жизнь самоубийством. И лишь 10 % находят в себе силы начать новую жизнь.

В. Г. Жданов, кандидат физико-математических наук, профессор, обладатель золотой медали РАЕН «За вклад в укрепление здоровой нации» сказал очень правдивые слова о людях, продающих алкоголь: «Весь алкогольный рынок у нас захвачен западными монополиями, и я считаю, что люди, которые продают алкоголь… понесут страшную кару и будут отвечать за то, что происходит теперь у нас на земле».

Людям, продающим алкоголь и тем самым губящим здоровье людей, напомню слова из Священного Писания: «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море» (Марка 9:42). Каждый из нас предстанет пред Богом и будет отвечать за свою жизнь.

Проблема нашего общества в том, что алкоголизм не воспринимается как серьёзное зло. Сколько людей ещё должно погибнуть? Сколько семей распасться? Сколько ещё детей должно попасть в детские дома, чтобы мы задумались, какую опасность несёт в себе алкоголь?

Ведь дети, начинают пить, видя пример взрослых. В концепции Русской Православной церкви, принятой в 2014 году, говорится, что каждый христианин обязан быть примером трезвого образа жизни. «Я сам долгое время был умеренно употребляющим человеком, — говорит протоиерей Илья Шугаев, — но в какой-то момент я понял, что лёгким, казалось бы употреблением, буду соблазнять своих детей. Я не смогу их уберечь, выпустив в жизнь, где огромное количество соблазнов, и люди будут целенаправленно учить их пить. Мне стало страшно, и именно из этих соображений я принял обет трезвости и считаю, что поступил абсолютно правильно».

Мало кто знает, что в конце XIX – начале XX вв. в России развернулось великое трезвенническое движение, в котором участвовали тысячи людей по всей стране. Было организовано около 2000 обществ трезвости, которые насчитывали более полумиллиона членов. Быть трезвенником — это в первую очередь христианская добродетель, необходимое условие для нашего спасения. Потому что сказано в слове Божьем: «Ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — Царства Божия не наследуют» (1 Коринфянам 6:10).

Надо признать, что трезвость нам просто необходима, она как спасительная соломинка для нашего народа. Только ведя трезвый образ жизни, мы сможем сохранить себя как народ, сохранить своё будущее, свою семью, детей. Согласитесь, что нация, которая имеет пороки, слаба и контролируема.

«Если я знаю, что народ, среди которого я живу, тяжело страдает от какого-нибудь бедствия, то… любовь обязывает меня сделать всё, что только я могу предпринять к устранению бедствия, и, прежде всего, употребить то средство, которое может быть наиболее действенным. А самое действенное средство против употребления алкоголя, как в отношении общественного оздоровления, так и уврачевания отдельных его жертв, есть совершенное отречение от употребления спиртного» (Священномученик Владимир Богоявленский).

Подготовил Тимур Герасимов

Газета «Сокрытое Сокровище» № 09 (245) сентябрь 2017 г.

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