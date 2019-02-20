Три распространённые болезни мужчин

Многие мужские профессии сегодня не требуют большого мышечного напряжения и движения. Сидят кабинетные работники, водители всех видов транспорта, операторы. Недостаток движений, неправильное питание и другие факторы увеличивают отрицательное влияние на органы мочеполовой системы мужчины, ухудшая кровообращение и вызывая в них застойные явления. А это способствует развитию заболеваний мужчин. Рассмотрим три самых распространённых заболевания.

Импотенция

Импотенция — расстройство половой функции, не позволяющее мужчине достичь эрекции или поддерживать её в течение времени, достаточного для совершения полового акта. Импотенция не излечивается продуктами или веществами, увеличивающими сексуальное желание, поскольку её причина — не отсутствие желания, а неспособность его осуществить.

Употребление табака, алкогольных напитков и кофе — наиболее частые причины импотенции. Артериосклероз и диабет также вызывают это нарушение, поскольку снижают артериальное кровообращение полового члена. Антиоксиданты предотвращают артериосклероз и улучшают кровоток в артериях, поддерживающих пещеристые ткани полового члена. Это делает возможной эрекцию. Провитамин А и витамины С и Е — натуральные вещества растительного происхождения, обладающие сильнейшим антиоксидантным действием. Диета, богатая фруктами, цельнозерновыми злаками и овощами, способствует укреплению сексуальной потенции лучше, чем любое другое средство.

Аденома простаты

Аденома простаты — это увеличение простаты, поражающее мужчин в возрасте старше 50 лет. Известна как доброкачественная гипертрофия простаты. Когда размер этой железы больше нормального, она давит на мочевой пузырь (уретру), затрудняя мочеиспускание. Хотя это заболевание имеет гормональный характер, такие продукты и микроэлементы, как томаты, соя, орехи, цинк, селен и клетчатка, помогут замедлить рост железы и улучшить самочувствие больного.

А вот острые специи и кофе вызывают раздражение мочевых путей и отягчают ход заболевания.

Дефицит цинка может способствовать избыточному росту простаты. Моллюски и ракообразные, особенно устрицы, содержат цинк, но они не являются полезным источником этого минерала. Зародыши пшеницы, кунжут, кленовый сахар, маслосодержащие орехи, семена тыквы и бобовые также богаты цинком и в отличие от моллюсков и ракообразных полностью безопасны.

Рак простаты

Рак — самая пагубная из всех болезней, поражающих сегодня людей. Во всём мире прилагаются огромные усилия, чтобы выявить причины этого заболевания. Самая значимая из них — неправильная диета. Употребление тех или иных продуктов питания очень влияет на развитие рака.

Рак простаты — самая распространённая злокачественная опухоль среди мужчин (не считая рака лёгких, которому в основном подвержены только курящие мужчины). Главные цели профилактики простатита — предотвратить рак простаты или её увеличение до размеров, создающих трудности при мочеиспускании.

Риск возникновения рака простаты увеличивают:

> красное мясо,

> переработанное мясо (колбаса, сосиски, ветчина, бекон),

> молочные продукты,

> кофеиносодержащие напитки,

> алкоголь.

Избегайте употребления острых приправ, холода. Запоры и стрессы увеличивают риск появления рака простаты.

Увеличьте в своём рационе питания количество фруктов (особенно цитрусовых) и сухофруктов (финики, изюм), томатов, чеснока, продуктов, содержащих витамин Е (орехи, бобовые), арбузов, жирные кислоты Омега-3, витамины D и E, селен (кукуруза, рис).

Множество проведённых исследований показывают, что рак простаты можно предотвратить. При увеличении простаты не следует ограничивать сексуальные отношения: они оказывают благоприятное воздействие на простату.

Помните, что для мужских половых органов важно правильное питание, здоровый образ жизни и ежедневная гигиена.

Берегите свое здоровье!

Джордж Памплона-Роджер

Статья подготовлена по материалам книг «ЗДОРОВАЯ ПИЩА» и «ЗДОРОВОЕ ТЕЛО».

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Газета «Сокрытое Сокровище» № 02 (262) февраль 2019 г.