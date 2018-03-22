Жил на свете Человек. У него было три мечты: иметь высокооплачиваемую работу, жениться на красавице и… прославиться на весь мир. Однажды, морозной зимой Человек спешил на собеседование в офис одной известной фирмы. Вдруг прямо перед ним упал пожилой мужчина. Человек посмотрел на упавшего, в голове возникла мысль, что тот, скорее всего, пьян и не подал руки. Это помогло не опоздать на запланированную встречу, но собеседование прошло неудачно: директор фирмы был очень расстроен, и Человека не взяли на желанную должность.

Как-то Человек прогуливался летним вечером по городу. Заметив труппу уличных артистов, остановился, чтобы насладиться зрелищем. Зрителей было немного, но пьеса была весёлой и увлекательной. После окончания действа раздались аплодисменты, и люди стали расходиться. Наш Человек тоже повернул было назад, но кто-то несмело дотронулся до его плеча. Это была главная героиня пьесы, старушка-клоунесса. Она стала расспрашивать его о том, понравился ли ему спектакль, доволен ли он актёрами. Но Человек не захотел вести беседу и, брезгливо отвернувшись, пошёл домой.

Однажды дождливым вечером Человек спешил домой с дня рождения друга. Он очень устал, и в его голове проносились мысли о душистой ванне и уютной, тёплой постели. Вдруг он услышал чьё-то приглушённое рыдание. Это плакала женщина. Она сидела на скамье возле его дома. Без зонта. Одна. Заметив нашего героя, она обратилась к нему за помощью. У неё случилось несчастье в семье. И ей нужен был лишь душевный собеседник. Человек задумался, пред его взором предстали ванна и постель, и отвернувшись, он поспешил в подъезд.

Человеку приснился сон, что он умер и пришёл к Богу.

— Ты знаешь, — сказал он Богу, — я прожил совсем несчастную и никчёмную жизнь. У меня было три мечты, но ничего не сбылось. Ты не заботился обо мне!

— Хм… Друг мой, Я сделал всё, чтобы все твои мечты претворились в жизнь, но для этого от тебя Мне нужно было всего лишь: твоя рука, твои глаза и твоё сердце.

— Бог мой, как же так?

— Помнишь упавшего человека на скользкой зимней дороге? Тот человек был генеральным директором фирмы, в которую ты так хотел попасть. Тебя ждала головокружительная карьера. Всё, что от тебя требовалось — твоя рука. Помнишь старую клоунессу, которая после уличного представления пристала к тебе с вопросами? Это была загримированная юная красавица-актриса, которая влюбилась в тебя с первого взгляда. Вас ждало счастливое будущее, дети, неугасающая любовь. Всё, что от тебя требовалось — твои глаза. Помнишь плачущую женщину возле твоего подъезда? Был дождливый вечер, и она насквозь промокла от слёз… Это была известная писательница. Она переживала семейный кризис, и ей очень нужна была душевная поддержка. Если бы ты помог ей согреться душой благодаря твоим мудрым словам утешения, то она написала бы книгу, в которой рассказала бы об этом случае. Книга стала бы известной на весь мир, и ты бы прославился, так как на главной странице автор указала бы имя того, кто стал вдохновением этого произведения. И всё, что от тебя требовалось тогда — твоё сердце. Ты был невнимателен, мой друг.

Человек вздохнул… и проснулся. Впереди его ждал новый день. И понимание того, как мало в жизни он видел, ценил и понимал и как много ему нужно исправить.

Не пропустите своё благословение…

Источник: proekt7d.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2018 г.