Три простых шага для улучшения здоровья

7 апреля — Международный День здоровья

Мы умираем раньше срока, так как нам недостаёт здравомыслия.

Поль Брегг

По данным ВОЗ здоровье человека зависит от следующих факторов:

10% от качества оказания медицинской помощи

20% от наследственности

20% от экологической обстановки

50% от образа жизни

Здоровье — это не отсутствие болезни как таковой или физических недостатков, а состояние полного физического, душевного и социального благополучия. Болезнь — всего лишь показатель плохого здоровья.

Вывод очевиден: если мы улучшим качество жизни, то сможем улучшить своё здоровье и продолжительность жизни.

Показатели здоровья

Уровень физического развития: масса тела, рост, жизненная ёмкость лёгких, мышечная сила, артериальное давление, пульс. Резервные возможности основных физиологических систем: сердечно-сосудистой и дыхательной, которые выявляются при увеличении нагрузки, например, при беге, подъёме по лестнице, выполнении физических упражнений. Уровень иммунной защиты и устойчивости организма. Это можно определить по таким показателям, как частота и тяжесть заболеваемости ОРЗ, вирусными заболеваниями и т. д. Наличие или отсутствие хронических заболеваний и/или врождённых патологий. Способность организма освобождаться от метаболитов (продуктов жизнедеятельности), эндотоксинов (внутренних ядов). Уровень морально-волевых и ценностно-мотивационных установок о здоровье.

Важнейшие принципы здорового образа жизни

Физические упражнения Сбалансированное питание Употребление чистой воды Свежий воздух Солнечный свет Отдых Воздержание Вера

Три шага для быстрого старта

Чтобы упростить первые шаги к улучшению здоровья, сначала сосредоточьтесь на нескольких. Например, на питании, физических упражнениях и привычке пить достаточно чистой воды.

Большинство людей недостаточно едят растительной пищи — овощей, цельных злаков, бобовых, фруктов и зелени. И мало кто в достаточной степени физически активен. В достаточной — это, по меньшей мере, 150 минут в неделю аэробной активности средней интенсивности (например, быстрая ходьба), плюс мышечная активность два раза в неделю.

Воду необходимо пить из расчёта 30 г на 1 кг веса ежедневно, сразу после пробуждения и между приёмами пищи.

Увеличение физической активности, улучшение питания и регулярное питьё воды — эти три шага помогут вам избавиться от лишнего веса, а вместе с ним и от повышенного артериального давления.

Начните вносить по одному небольшому изменению в свой рацион. Например, замените мясо фасолью в одном из приёмов пищи. Ешьте ломтик цельнозернового хлеба вместо белого. Попробуйте овощ, который вы никогда не пробовали.

Выполняйте упражнение на повышение частоты сердечных сокращений в течение 10 минут. Например, прогуляйтесь по своему району в быстром темпе. Если есть возможность, позанимайтесь на беговой дорожке или тренажёре. Сделайте несколько простых упражнений, приседаний, подъёмов ног. Очень полезны упражнения со скандинавскими палками и сама ходьба, если освоить правильную технику.

Знайте показатели своего здоровья:

Измерьте свой вес и рост, чтобы рассчитать индекс массы тела (ИМТ).

Контролируйте кровяное давление.

Обновите результаты анализов крови, которые должны включать уровни холестерина и сахара.

Ваши индивидуальные показатели могут отличаться в зависимости от вашего возраста и медицинского анамнеза. Поговорите об этом со своим врачом, а затем вместе поработайте над достижением или поддержанием показателей здоровья в оптимальном для вас диапазоне.

Начните вносить небольшие коррективы в свой рацион питания, питья и физических упражнений. Постепенно добавляя больше здоровой пищи и тратя больше времени на физические упражнения, вы действительно сможете укрепить общее состояние здоровья.

Пусть ваше стремление менять жизнь к лучшему никогда не ослабевает. Желаю вам бодрого старта и долгих лет жизни!

Людмила Яблочкина, инструктор ЗОЖ

Стандартные нормы показателей здоровья

ИМТ — 18,5 – 25

Рассчитывается по формуле: масса (кг)/рост2(м2).

Рассчитывается по формуле: масса (кг)/рост2(м2). Кровяное давление не выше 120/80 мм рт. ст.

Общий холестерин не более 5,17 ммоль/л

Уровень сахара (глюкозы) в крови натощак не более 5,5 – 5,7 ммоль/л

Тест: степень загрязнённости организма

Да — 10 баллов

Иногда — 5 баллов

Нет — 0 баллов

1. На теле бывают высыпания, прыщи, покраснения.

2. Стали физически слабее.

3. Бывают головокружения.

4. Чувствуете себя истощённым без особых причин.

5. Выходите из себя по пустякам.

6. Страдаете от головной боли, мигрени.

7. Бывают боли в желудке.

8. Случаются запоры или жидкий стул.

9. Не ухудшается ли зрение?

10. Трудно сосредоточиться, думать о чём-то одном.

11. Есть проблемы со сном.

12. Работаете без удовольствия.

13. Трудно усваивать новую информацию и учиться.

14. Окружающие раздражают без особых на то причин.

Менее 30 баллов — у вас слабая степень загрязнённости. Но даже хорошее самочувствие можно улучшить.

30 – 60 баллов — у вас умеренная степень загрязнённости организма, но если ничего не делать, состояние может ухудшиться.

Более 60 баллов — сильная степень загрязнения. Обратитесь к врачу незамедлительно.

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Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2021 г.