Трудный путь к вере

Оглядываясь на путь, которым вёл нас Господь, сейчас я испытываю только благодарность к Богу. Но тогда…

Было лето 1993 года. Мой муж, заместитель командира подразделения «Беркут», я и наша маленькая дочь Мария (ей было всего 7 месяцев) жили и служили в г. Борисполе Киевской области. Родных и знакомых не было, так как мы приехали из Узбекистана. Нам выделили комнату в семейном общежитии: сырую и холодную. На семейном совете решили, что на зимний период мы с дочерью поедем к родителям Анатолия.

Во время нашего отсутствия Анатолия назначили старшим в подразделении вместо командира. И тут произошли страшные события: в части пропали 4 пистолета, и в пропаже обвинили моего мужа. Как раз в это время в городе проходили христианские встречи по изучению Библии. Анатолий увидел афиши, и у него возникло желание посетить эту программу. В зал он вошёл в камуфляжной форме с оружием. Все присутствующие не без тревоги наблюдали эту сцену. Мой муж прошёл в конец зала, сел и стал слушать. После программы к нему подошёл человек и представился: «Я пастор Бориспольской Церкви христиан адвентистов седьмого дня Анатолий Иванович Боков. Я готов вас выслушать».

Два часа Анатолий рассказывал о жизненном тупике, в котором он оказался, совершенно незнакомому человеку. Пастор внимательно его выслушал, а потом сказал: «Я не Бог и не знаю, виновны вы или нет. Но я могу рассказать о Христе и Его любви. Приезжайте ко мне домой в Киев, и мы сможем пообщаться с вами».

Следователи усиленно нажимали на Анатолия, чтобы он признался в краже пистолетов, которые он не брал. Он так описал свои переживания: «Я чувствовал себя загнанным зверем, запертым в клетке. От чувства безысходности и бессилия что-либо доказать я, молодой и сильный мужчина, готов был плакать».

О том, что мужа посадили, я узнала от пастора, который позвонил нам в Докучаевск. Вместе с отцом Анатолия мы решили ехать в Киев.

В комнате общежития я нашла опись обыска и записку с номером телефона пастора. Свидание с мужем не разрешили, передачу не приняли. Я долго не решалась, потом всё-таки позвонила пастору, и он предложил встретиться. К моему немалому удивлению пастор оказался достаточно современным молодым человеком. Он увлечённо стал мне рассказывать об адвентистской церкви, о том, что это одно из направлений протестантизма. А я, слушая его и ничего не понимая, думала: «Куда я попала? Что за неизвестный мир коснулся меня и моего мужа?» Пастор предложил познакомиться с его семьёй. «Ещё чего не хватало!» — пронеслось в голове, но я почему-то согласилась.

Нас встретила очень приветливая молодая женщина. А дальше… Я вошла в дом и сразу же встретила взгляд очень открытых, добрых глаз с картины на стене. Хотя я не верила в Бога и ничего не знала о Нём, но сразу поняла, что это был Иисус. Казалось, Он видит всю мою душу, читает мои мысли и переживания.

В марте мне, наконец, разрешили свидание с мужем. Я прождала на улице возле Лукьяновской тюрьмы с 6 утра до 6 вечера. Было очень холодно, лежал снег. Все, кто ожидал свидания со своими родными, жгли костёр из картонных ящиков, чтобы хоть как-то согреться. Когда, наконец, через стекло в переговорной комнате я увидела Анатолия, то растерялась. О чём сказать? Но муж сразу выпалил: «Лена, я не хочу выходить отсюда, пока не прочитаю эту книгу», — и показал мне Библию.

Со свидания я шла, плакала, не замечая вокруг людей, ехала в электричке, а в душе — пустота. Я ждала встречи, столько мёрзла — и вдруг эти слова: «Я хочу прочитать Библию». Незадолго до этого супруга пастора дала мне Библию и посоветовала: «Ты начни её читать». Я очень хорошо училась в школе и институте, много читала, но в Библии ничего не понимала. После свидания приехала совершенно опустошённой, очень усталой и решила ехать в следующий раз только в мае.

А тем временем церковь в г. Борисполе, семья пастора непрестанно молились о моём муже. Ровно через три с половиной месяца засовы были сняты, двери перед моим мужем открылись, и ему сказали: «Ты свободен». Это было Божье чудо.

Радости нашей не было предела! Вина снята, Анатолия полностью оправдали и восстановили на службе. У него появилось желание теперь служить Богу. Только на сердце лежала огромная тяжесть — обида на тех, по чьей вине это произошло. Анатолию сказали, что со стороны следователей было много нарушений. Если бы мой муж захотел, то теперь могли посадить следователей. В душе жило желание отомстить. Как же поступить?

Был прекрасный весенний день. Мы с Анатолием направлялись к дому, где жила семья пастора. Во дворе сидела их мама, Вера Алексеевна, очень скромная, богобоязненная женщина. Мы подошли, поздоровались, и Анатолий сказал ей: «У меня такое огромное желание — прийти, стукнуть кулаком по столу, посадить виновных. Что делать?» Вера Алексеевна тихо ответила: «Толя! Вы теперь не майор милиции, вы теперь христианин. Простите им».

Как же просто — простить! Какой огромный камень с души — простить! Как это прекрасно — простить!

Община, которая всё это время молилась за нашу семью, встретила нас, как родных: люди плакали от радости, обнимали и целовали нас. В нашей семье родилось твёрдое решение принять крещение. Это чудесное событие состоялось в прекрасном курортном месте под Киевом. Крещение проводилось в бассейне, по библейскому установлению — полным погружением в воду. Я очень сильно волновалась, сердце, казалось, выскочит из груди. Мой муж крестился первым, а затем сразу же стал помогать другим заходить в бассейн.

Вскоре Господь призвал нашу семью на пасторское служение. Служить было привычным делом для нашей семьи, но только теперь Господином нашей жизни мы избрали Иисуса. Оглядываясь назад, анализируя путь, по которому вёл Господь нашу семью, я испытываю только благодарность к Богу!

Елена Власенко, г. Москва

Газета «Сокрытое Сокровище» № 03 (251) март 2018 г.