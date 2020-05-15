Целаканты отказались от блестящей карьеры

Вы помните этих рыб из учебников, которые невероятным усилием воли с помощью плавников стремятся выбраться на сушу и стать нашими с вами предками? Так вот, ничего у них не вышло, но от нас это почему-то скрывают…

На картинках эта кистепёрая рыба всегда выглядела грузной, неуклюжей, явно нуждающейся в эволюционном усовершенствовании. Целаканта что-то не устраивало в морских глубинах, и его всегда изображали в тот драматический момент, когда 400 млн лет назад, неловко орудуя своими своеобразными плавниками «на ножках», он выползал на сушу, чтобы сменить среду обитания. Выполнив свою эволюционную миссию, целаканты-рыбы окончательно вымерли 70 млн лет назад. Многие учёные до сих пор числят целаканта прародителем всех наземных позвоночных, а значит, и нашим прямым предком.

Впервые целакант «подвёл» учёных в 1938 году, когда госпожа Латимер, смотрительница краеведческого музея, обнаружила его в рыбацких сетях. Ископаемое было вполне живым! Его так и назвали — «живое ископаемое», и с его существованием примирились.

С 1980 года ихтиологи ведут регулярные наблюдения за популяцией целаканта, обитающей вблизи Коморских островов. Целаканты ведут ночной образ жизни. День они проводят в подводных пещерах на глубине 120 – 200 м, а ночью опускаются для охоты на глубину до 700 и более метров. Эти крупные рыбы длиной до 1,8 м и весом почти до 100 кг удивительно хорошо владеют своим телом. Они могут плавать и задом наперёд, и брюхом вверх, стоять на голове и лежать брюхом на дне. Единственное, чего они не умеют, это ползать по дну с помощью своих мощных плавников. И ещё: они очень плохо себя чувствуют на небольшой глубине и погибают в морских аквариумах через несколько часов или несколько дней. Все их привычки красноречиво свидетельствуют о том, что они предпочитают морские глубины и отказываются от высокой чести быть предком человека. К сожалению, мало кто об этом знает, а потому учителя продолжают рассказывать детям сказки о рыбах, вышедших на сушу.

Татьяны Угарова, «Как возник наш мир»

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2020 г.