Добро пожаловать в центр здоровья «Живой источник»

Леонид Истомин, успешный предприниматель с 27-летним стажем, продал прибыльное мебельное производство, переехал в деревню и занялся популяризацией здорового образа жизни, организовав и построив центр здоровья «Живой источник» в Пермском крае.

— Центров здоровья существует множество. В чём отличие вашего подхода к здоровью?

— Большинство проблем человека связано с его привычками. Но проблема в том, что мы не спешим избавиться от плохих привычек. Простой пример: все, наверное, пытались начать делать зарядку с понедельника или с нового года. Целый месяц делали, и на этом — всё! Хорошая мотивация вроде бы есть, но для действий, которые бы вошли в привычку, этого мало. В нашем центре здоровья мы помогаем людям приобрести хорошие привычки с помощью Божьей.

Здоровье человека держится на двух факторах: качество состава нашей крови и качество её циркуляции. Мы объясняем гостям центра более подробно, что нужно делать, чтобы по телу беспрепятственно циркулировала чистая кровь. Мы добиваемся этого, применяя простые процедуры: массаж, фитотерапию, физиопроцедуры, а также физические упражнения. Этот комплекс даёт очень хороший результат.

Среди всех процедур и методик, которые мы применяем, есть ещё одна очень важная составляющая. Человеку неверующему она может показаться лишней, ненужной. Мы обращаемся к Богу перед каждой процедурой с просьбой об исцелении человека. Мы верим, и нашу веру подтверждает практика, что Бог касается человека и исцеляет его. Конечно, участие больного в этом процессе необходимо: он узнаёт принципы здоровья и старается применить их в своей жизни. Тогда Бог прилагает Свою исцеляющую руку, и человек обретает здоровье.

— Как это происходит на практике?

— Однажды к нам приехал мужчина, уже испробовавший разные методики, посещавший самые лучшие санатории России. У него была очень толстая история болезни и проблемы с опорно-двигательным аппаратом: плохо двигались руки. В конце десятидневного периода этот мужчина поделился своей радостью, сказав, что чувствует себя практически здоровым. Он мог свободно двигать руками, его плечевой сустав работал без особых усилий.

Кроме того, к нам приезжает множество людей, страдающих диабетом 2-го типа. Наша программа помогает снизить показатель сахара в крови. И если они продолжают и далее придерживаться принципов правильного питания и других законов здоровья, то впоследствии их уровень сахара нормализуется.

Одна наша гостья пришла в салон красоты, и после того, как ей сделали красивую причёску, парикмахер вручил ей наш буклет, каким-то образом, оказавшийся в салоне. Он сказал, что ей необходимо к нам приехать, так как у нас происходят чудесные улучшения здоровья. Женщина послушалась совета и приехала к нам. Она имела целый «букет» заболеваний. Особенно её беспокоили суставы ног. После

20 дней, проведённых у нас, она стала способна проходить по несколько километров! Бог дал ей чудесное исцеление через простые процедуры, которые мы применяли, ну и, конечно, через вегетарианское питание, предлагаемое гостям нашего центра.

По материалам журнала «Управитель»

Подробнее о деятельности Центра здоровья «Живой источник» узнайте на сайте uralmolokovo.ru

Отзывы посетителей центра здоровья «Живой источник»

Марина, 51 год, г. Абакан:

У меня был шейный остеохондроз, но благодаря массажу и гимнастике моя шея стала выравниваться, и сейчас меньше болит голова. Здесь хвойные деревья, дышится легко и хочется не просто дышать, а пить этот воздух.

Наталья, 46 лет, г. Пермь:

Мне очень понравилась вегетарианская кухня. Раньше я думала, что это неприемлемо для меня. Не думала, что вегетарианская пища может быть настолько вкусной.

Геннадий, 65 лет, г. Пермь:

Здешний служащий спросил, хотел бы я бросить курить? А я курил уже 45 лет. Так получилось, что закурил в армии. Потом пытался бросить несколько раз, не получалось. В самом деле, как чудо, здесь я особо не напрягался, просто тихо, мирно бросил курить на третий день и с тех пор не курю.

Елена, 30 лет, х. Петровский Ставропольского края:

Программа интересна в плане лекций о здоровье, проведения кулинарных курсов, то есть практической направленности, чтобы человек уехал с определёнными знаниями и дальше мог трудиться над своим здоровьем и дома.

Елена, 32 года, г. Пермь:

Я влюбилась в ваш центр! Целью приезда было оздоровление, формирование новых привычек. Привычки были сформированы благодаря вашей дружной команде. Подъём в 6 утра оказался настолько лёгким, что к концу заезда я чувствую, что буду и дальше просыпаться в 6 и ложиться в 10, мне это очень комфортно. Я чувствую большое облегчение, чувствую, что все токсины покинули моё тело. Баня и припарки, соляная комната, потрясающий массаж — это всё сделало своё дело, и я чувствую себя потрясающе, настроение отличное!

Газета «Сокрытое Сокровище» № 06 (254) июнь 2018 г.