В здоровом теле – здоровый дух

Когда слышишь о человеке, ведущем здоровый образ жизни, он сразу представляется стройным, физически активным и жизнерадостным. Именно так выглядит Станислав Денисенко, сотрудник АНО Оздоровительно-просветительского центра «Ключи к здоровью». Давайте познакомимся с ним поближе, ведь у него есть чему поучиться.

Станиславу 30 лет, с детства ему прививались принципы здорового образа жизни. Родился он в верующей семье. Его прабабушка по линии отца была адвентисткой. А Церковь адвентистов седьмого дня известна проповедью здорового образа жизни. Но именно мама Станислава, обучившись на инструктора ЗОЖ, стала внедрять свои знания в семейный уклад. А папа, который был приверженцем вегетарианства и физически активным человеком, оказывал ей всяческую поддержку.

Станиславу нововведения были не по душе. Он признаётся, что если у обычных мальчишек на стене висели плакаты Сталлоне, Шварценеггера или Ван Дамма, то на его стене — пирамида питания. Станислав бунтовал, как мог, требовал больше еды, в том числе и мяса. Его отдушиной была бабушка, приезжая к которой он мог есть всё, что вздумается. Станислав вспоминает: «Детство у меня было качелистое — то здоровый образ жизни, то отдых от него. Хотя питание — это только малая часть здоровой жизни. Есть ещё солнце, воздух, вода, физическая активность, воздержание, отдых, вера. С ними я дружил больше».

Осознанному решению принять принципы здорового образа жизни предшествовало многое: уход от родителей, самостоятельная жизнь и мировоззренческий перелом. Станислав повзрослел, у него появилась семья. Теперь здоровый образ жизни он практикует сам. Супруга старается поддерживать его. На вопросы: «Едят ли дети ту пищу, которая на вашем столе? Если им что-то не нравится, как вы это решаете?» Станислав отвечает: «Дети у меня свободны в выборе пищи. Хотят — едят здоровую пищу. Не хотят — не едят никакой». Вообще, Станислав — человек с юмором. Создаётся впечатление, что он с лёгкостью может решать самые сложные вопросы.

Станислав с мудростью подходит к питанию. Если в его детстве были жёсткие ограничения в еде, то сейчас в их семье бывают небольшие исключения. Но сбалансированное питание, отмечает Станислав, всё же на первом месте.

Стоит заметить, Станислав — замечательный папа. Он очень любит своих дочек. Как бы он ни устал, как бы ни был загружен его день, он уделяет им время после работы: «Мои девочки меня весь день не видели, и прогонять их, потому что папа устал, несправедливо. Вожусь, вникаю, общаюсь». Вообще, Станислав — физически активный человек. В его жизни есть место футболу, велосипеду, бегу, а зимой лыжам. Именно физические упражнения помогают Станиславу быть активным и бодрым даже после напряжённого дня.

Люди, знающие Станислава, отмечают его жизнерадостность и харизму. Его улыбка располагает с первых минут знакомства. Он дружелюбен в общении с любым человеком. Это ценное качество очень помогает ему в работе. Ведь практически целый день Станиславу приходится общаться с людьми разных возрастов, консультировать, поддерживать, выслушивать.

Я спросила, как ему удаётся оставаться всегда общительным и дружелюбным, и получила мудрый ответ: «Человек — образ и подобие Бога. Чем больше этот образ искажён в человеке, тем сложнее, труднее общаться с ним. А есть люди, которые восстанавливают подобие Бога в себе и в физической, и в духовной, и в психоэмоциональной, и в социальной сферах. С такими общаться — одно удовольствие. С другими общаюсь с надеждой и видением, кем они, при определённых условиях и усилиях, могут стать. Так и Бог к нам относится — доброжелательно и с авансом».

Так получилось, что в жизни Станислава здоровый образ жизни и работа тождественны. По его словам, «здоровый образ жизни — это то, что пришло путём проб и ошибок. Это выстраданное и сознательно выбранное». Станислав занимается любимым делом, несмотря на то, что оно не приносит большого дохода. Но он всегда настроен оптимистически: «Когда наблюдаешь, как Бог восполняет твои нужды при дефиците средств, убеждаешься, для Него нет ничего невозможного». Этому настрою не мешало бы поучиться и нам!

Татьяна Ведерникова

Газета «Сокрытое Сокровище» № 06 (266) июнь 2019 г.