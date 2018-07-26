Церковь последнего времени

Если в апостольское время существовала единая истинная Церковь Христова, то сегодня всё увеличивающееся количество деноминаций затрудняет для многих людей вопрос, к какой церкви стоит присоединиться? Пытаясь ответить на него, я исследовал Священное Писание, и теперь делюсь с вами своими размышлениями.

Библия говорит, что Бог имеет особый народ, Свою Церковь на земле, которая возвещает евангельскую истину. Он показал апостолу Иоанну в видении этих людей, одержавших победу над силами зла и оставшихся верными Своему Господу: «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнём; и победившие… стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! праведны и истинны пути Твои, Царь святых!» «И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе и с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах» (Откровение 15:2, 3; 14:1). Спасённые посвятили свой ум Богу, они служили Ему разумом и сердцем, и теперь Он может запечатлеть Своё имя у них «на челах». «И будут царствовать во веки веков» (Откровение 22:5). Это к ним обращены слова Христа: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира» (Матфея 25:34).

Глава истинной церкви — Христос

Апостол Павел пишет: «Христос глава церкви» (Ефесянам 5:23). Значит, никакой наместник из людей не имеет права занять Его место. Истинная церковь должна считать своим Главой Христа. Ищите церковь, которая отводит Христу законное место.

Ожидание скорого пришествия Христа

Иисус сказал: «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять» (Иоанна 14:3). Читая эти слова, я делаю вывод, что истинная церковь верит, что Христос придёт на землю во второй раз, чтобы забрать к Себе верный Ему народ.

Среди христианских деноминаций есть церковь, название которой говорит о вере во Второе пришествие Христа. Это Церковь христиан-адвентистов седьмого дня. Слово «адвентист» происходит от латинского adventus — «пришествие».

Евангелие содержит пророческие слова Христа: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам» (Матфея 24:14). Следовательно, церковь Божья — не только ожидающая возвращения Господа, но и смело возвещающая Евангелие.

Соблюдение Закона Божьего

Говоря о соблюдении Заповедей Божьих, Иисус сказал: «Кто сотворит и научит, тот великим наречётся в Царстве Небесном» (Матфея 5:19). Выполняя это поручение, адвентисты седьмого дня не только сами соблюдают все Десять Заповедей, включая заповедь о субботе — седьмом дне покоя, установленного Богом, — но и призывают к этому других.

Видя, как сравнительно небольшой народ учит мир соблюдать заповеди, сатана приходит в уныние. Он хочет, чтобы как можно больше людей погибло. Потому он говорит, что заповеди отменены и закон необязателен. Много столетий назад была предсказана ожесточённая борьба между сатаной и Божьей церковью: «И рассвирепел дракон на жену, и пошёл, чтобы вступить в брань с прочим от семени её, сохраняющим заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа» (Откровение 12:17).

Пророческий дар

Согласно книге Откровения, церковь остатка обладает ещё одним отличительным признаком. Она имеет «свидетельство Иисуса Христа». Далее в этой же книге даётся пояснение: «Свидетельство Иисусово есть дух пророчества» (Откровению 19:10).

На протяжении веков Бог использовал пророческий дар, чтобы открывать народу Божьему будущее, обличать, исправлять и призывать его к истинному благочестию. Чтобы передать особую весть Своему народу, живущему в последние дни мировой истории, Бог использовал женщину по имени Эллен Уайт, стоявшую у истоков Церкви адвентистов седьмого дня. Её произведения не заменяют собой Библии. Прочтение даже только одной из её многочисленных книг под названием «Великая борьба» убеждает в Божьем водительстве и помогает лучше понимать Святое Писание и современные мировые события.

Дела веры последнего времени

Церковь успешно проводит в жизнь программу учения и исцеления. Церковь адвентистов седьмого дня совершает такую работу во всемирном масштабе. Школы и колледжи, больницы, клиники и центры здоровья в разных странах свидетельствуют об Иисусе как Великом Учителе и Враче. Благотворительные общества во многих странах мира оказывают помощь бедным и нуждающимся.

Одно стадо и один Пастырь

Однажды я прочёл в Библии слова, которые заставили меня задуматься: «Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь» (Иоанна 10:16). Иисус говорит о верующих людях (Своих «овцах»), но не все они ещё находятся во дворе Божьем. Кто-то блуждает, не осознавая, что он потерян для Бога, кто-то ищет путь к Богу, исследует Библию, анализирует и ищет верный путь, чтобы прийти ко Христу. Очевидно, что чем ближе время к Пришествию Христа, тем ярче будет призыв Бога присоединиться к сообществу людей, живущих строго по Библии и исполняющих все заповеди Божьего Закона. У Христа одно «стадо» — cообщество верных Ему людей. Ежегодно на зов Христа откликаются тысячи людей. «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною» (Иоанна 10:27). «Всякий, кто от истины, слушает гласа Моего» (Иоанна 18:37). Божьи последователи приходят к простой и действенной вере во Христа с севера и с юга, из многоязычных стран Востока и стран Западного полушария. Все они признают крест Христа и Божьи Заповеди.

К какой церкви принадлежать? Это вопрос, решение по которому каждый человек принимает сам. Невозможно принять его верно, не взяв в руки Библию и не начав самостоятельно, с молитвой разбираться в основах христианского учения, тщательно отделяя человеческие традиции от истинных повелений Божьих. Да поможет нам Господь найти этот единственно верный путь для себя!

Подготовил Виктор Бахтин

Историческая справка

Адвентисты седьмого дня — Всемирная христианская Церковь протестантского направления. Они верят в скорое Второе пришествие Христа и чтут Богом установленный седьмой день недели — субботу. Церковь АСД является ведущей всемирной организацией в вопросах здорового образа жизни, призывающей каждого человека заботиться о храме своего тела.

Церковь АСД была организована в начале XIX века. Внимательно исследуя Библию, её основоположники обнаружили забытые, изменённые и искаженные доктрины, такие как истина об оправдании через веру, Закон Божий, суббота, святилище, чистая и нечистая пища и др.

В настоящее время Церковь АСД совершает служение людям в 237 странах земного шара, имеет около 81500 церквей, в которых поклоняются Богу более 19 млн взрослых членов Церкви (вместе с детьми — свыше 30 млн).

После распада СССР Церковь АСД на территории СНГ была организована в Евро-Азиатское отделение, являясь 12-й частью территориального деления Всемирной Церкви. Духовный центр Церкви АСД на территории СНГ находится в Москве. Представителем Церкви христиан-адвентистов седьмого дня, членом Совета при Президенте РФ является пастор Олег Юрьевич Гончаров.

Подробнее об учении церкви читайте на официальном сайте adventist.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» № 08 (256) август 2018 г.