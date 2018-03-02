Если ты произошёл не от обезьяны

Каким образом появилась жизнь на планете Земля? Имеет ли этот вопрос значение для каждого из нас сегодня? Библейское пророчество говорит, что события в мире будут разворачиваться так, что однажды каждому человеку придётся дать для себя ответ на этот вопрос.

Во что мы верим?

Согласно опросу, проведённому международной исследовательской компанией Ipsos среди более чем 18 тысяч жителей 23 стран, теорию о случайном зарождении жизни на Земле поддерживают менее половины жителей планеты. 41 % от общего числа опрошенных придерживаются теории эволюции, 28 % считают, что мир сотворил Бог, а 31 % затрудняются с ответом. В России (по опросу ВЦИОМ) взгляды на этот вопрос распределились следующим образом: доля россиян, придерживающихся эволюционной теории происхождения человека, составляет 19 %. В то, что человека создал Бог, верят 23 %. При этом 37 % опрошенных считают, что наука пока не в состоянии дать ответ, от кого произошёл человек. 3 % уверены, что людей «засеяли» из космоса инопланетяне. А 8 % респондентов оказались абсолютно равнодушны к своему происхождению.

Эволюция — догма или теория?

И последователи теории эволюции, и сторонники идеи креационизма (т. е. Божественного сотворения) должны признать, что ни те, ни другие не могут на 100 % опровергнуть взгляды друг друга путём научных доказательств. Да, теория эволюции за полтора века своего существования так и осталась теорией, как бы широко она ни рекламировалась. Чтобы понять, что теория Дарвина не совершенна, достаточно задаться одним вопросом: если в результате изменчивости у животных возникали новые признаки, новые навыки и новые органы, которые впоследствии эволюционировали, то почему учёные не находят «промежуточных звеньев» эволюции? Где многочисленные рыбы с отросшими лапами? Где звери с зачаточными крыльями? Где обезьяны с элементами осознанной речи или абстрактного мышления? Где множественные останки таких животных, и почему мы не встречаем их разнообразия в современной природе? И это только один аргумент, но интересующийся человек найдёт достаточно материалов, которые заставят его задуматься, так ли всё просто, как нас учили в школе, и так ли примитивен наш мир, что он мог возникнуть в результате слепого случая.

Без сомнения, у верующих людей достаточно оснований, чтобы отстаивать свою точку зрения: мир появился одномоментно во всём своём многообразии по замыслу Великого Создателя, как об этом и написано в Библии, с первой главы книги Бытие.

Если Библия не права…

Есть у нашего мира Создатель или нет — вопрос не праздный. Если ты признаёшь, что над тобой есть Творец, то твоё мировоззрение в корне меняется. Именно поэтому Божьему противнику — диаволу — очень выгодно, чтобы люди верили в любые другие теории, кроме библейской.

Для чего же нужна теория эволюции?

– Чтобы люди думали, что их появление — случайность и не чувствовали ответственности перед своим Создателем. Ведь если «Бога нет», то можно выбросить за ненадобностью и Десять Заповедей. Можно воровать, убивать, прелюбодействовать, наживаться на бедных и не исполнять никаких законов.

– Чтобы люди думали, что они должны жить по законам джунглей, где побеждает сильнейший, а не по Закону Божьему — закону любви. Многое можно объяснить с помощью теории эволюции, кроме одного понятия: совесть, которая велит защищать слабого и помогать немощным.

– Чтобы люди забыли, что они созданы по образу и подобию Божьему. По сути, теория эволюции делает людей сиротами, в то время как Бог простирает к нам с Небес руки и говорит: «Я готов помогать вам, обратитесь ко Мне».

– Чтобы люди думали, что Земля существует миллионы лет и не чувствовали близость конца истории. Согласно Библии, наша планета была создана чуть больше 6000 лет назад, и при желании вы найдёте достаточно научных доказательств этому. Как и доказательств тому, что Пришествие Судьи мира и Спасителя Иисуса Христа не за горами (см. Евангелие от Матфея, гл. 24).

Памятник Творцу, поставленный во времени

Именно приближение Божьего Суда делает как никогда актуальным сегодня библейский текст — весть одного из трёх ангелов книги Откровение: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и источники вод» (Откровение 14:7). Это призыв к современному миру, отвергающему всякие авторитеты, признать существование Творца и свою ответственность перед Ним. Более того, в Законе Божьем (в одной из Десяти Заповедей) Бог заложил способ, каким образом человек должен воздавать славу своему Создателю. «Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих; ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и всё, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его» (Исход 20:8–11).

Эта заповедь предельно понятна: если ты признаёшь, что ты произошёл не от обезьяны, а создан по образу и подобию Божьему, то почти своего Создателя тем, что сделай каждую субботу днём покоя. Откажись в этот день от своих обычных дел, а вместо уборки, похода по магазинам или работы в огороде посвяти время Богу: почитай Его Слово, помолись, сходи в церковь, вспомни о тех добрых делах, на которые у тебя никогда не хватает времени: посети больного, погуляй с детьми, навести родителей. Напитай в этот день свою душу духовной пищей, ведь «все труды человека — для рта его, а душа его не насыщается» (Екклесиаста 6:7).

Выбор за вами

Безусловно, в одной газетной статье невозможно привести достаточно аргументов, чтобы убедить вас начать соблюдать субботу. Лично мне понадобилось больше года, чтобы разобраться в этом вопросе. Но последние 25 лет я не занимаюсь в субботу никакими хозяйственными делами, а освободившееся время посвящаю служению Богу. И ни разу не пожалела об этом.

Перед вторым пришествием всё более ожесточённо мир будет отвергать Творца и Его субботу. Люди будут приводить множество нелепых «аргументов»:

«Суббота для евреев». Но Библия говорит, что суббота была дана ещё Адаму и Еве, т. е. всему человечеству.

«Вместо субботы мы соблюдаем воскресенье». Но нигде в Библии вы не найдёте, что Христос изменил субботу на воскресенье. Напротив, и Он, и апостолы соблюдали субботу.

«Нам не нужен отдельный день, мы каждый день с Богом». Но если вы с Богом, то почему так сложно для вас посвятить Ему 24 часа жизни, которую Он вам подарил?

«Главное — верить. Суббота — вопрос второстепенный». Если это второстепенный вопрос, то почему Бог поместил субботу в разряд Десяти Заповедей, наряду с такими непреложными, как «не убивай», «не кради», «почитай родителей»? И однажды каждому придётся сделать выбор: признаёт он авторитет Творца или отказывается от Его заповеди.

Тот, Кто создал этот мир, имеет право устанавливать в нём Свои законы. Бог, повелевающий Вселенной, мог бы принудить нас к почитанию и повиновению страхом или силой. Но основа Его правления — любовь. Поэтому Он терпеливо призывает нас, как Своих детей: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Иоанна 14:15).

Наталья Воронина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 03 (251) март 2018 г.