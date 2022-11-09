Ты свободен!

Ты за решёткою сидеть не должен.

Долг возвращён, и камера открыта.

Свободу даровал тебе Сын Божий.

Взгляни туда, где кровь Его пролита.

В тюрьме твоей теперь открыты двери.

Темничный страж тебя уж не удержит.

Но ты твердишь: «Я никому не верю».

И говоришь: «Нет для меня надежды».

Ты не один, приговорённый к смерти.

Я тоже пребывала в заключенье.

И мне не мог помочь никто на свете.

Но жаждала душа моя спасенья.

Я билась в своей клетке год за годом.

К решётке подходя, смотрела в небо

И плакала: «Пустите на свободу!»,

Но страж смеялся над мечтой нелепой.

Рыданья затихали еле-еле…

А по ночам мне снился мир прекрасный…

Так в заточенье дни мои летели.

Я знала: подойдёт и время казни.

Но вот через решётку рано утром

Просунул кто-то мне конверт бумажный.

А в нём письмо, обычное как будто.

Но нет! Оно с такою вестью важной.

«Ты прощена! Я заплатил всю цену.

Иди скорей! Я жду тебя сегодня.

Теперь ты не должна жить в серых стенах».

А ниже подпись кровью: «Ты свободна!»

Листок к груди с волненьем я прижала

И — к выходу! Открылись все засовы.

«Я прощена!» — в висках моих стучало.

«Свободна!» — о, как сладко это слово!

Спокойно я прошла и мимо стража.

Передо мной все двери отворялись.

Письмо в руке с такою вестью важной!

И сердце этим строкам доверялось!

Прекрасный свет открылся пред глазами.

Я вырвалась из тягостного гнёта.

Листок я прижимала со слезами,

Узнав Того, Кто мне купил свободу!

Иная жизнь заполнила мне сердце.

То жизнь покоя, веры, мира, счастья.

Я подхожу с письмом к тюремным дверцам,

Где души гибнут от греховной власти.

Протягиваю тот листок бумажный.

За крохотным окном — родные лица…

Я верю: Тот, Кто спас меня однажды,

Поможет и другим освободиться.

И ты, мой друг, сидеть во тьме не должен.

Не верь врагу, что говорит иначе!

Свободу даровал тебе Сын Божий!

Взгляни на крест!

На нём твой долг оплачен.

Светлана Теребилина

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2022 г.