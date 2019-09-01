Куда-то мы идём дорогами земными,

Но все пути земли теряются во мгле.

Разрушится наш дом, забудут наше имя,

Зачем же мы пришли и были на земле?

К какой мы цели шли, теряя наши силы,

Зачем несли свой крест, ведь ноша тяжела?

Неужто лишь затем, чтоб на краю могилы

Заплакала душа: «Ну, вот я и пришла».

Когда со мною Бог, душа сильней и шире.

Я из своей зимы к Его иду весне.

И даже если всё погаснет в этом мире,

Останется тот свет, что Он зажёг во мне.

Останется мой путь к любви Его небесной,

Спасающей меня от гибельного зла.

И я его пройду, чтоб в радости чудесной,

Воскликнула душа: «Ну, вот я и пришла!»

Татьяна Хлопкова

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2019 г.