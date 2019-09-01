Куда-то мы идём дорогами земными,
Но все пути земли теряются во мгле.
Разрушится наш дом, забудут наше имя,
Зачем же мы пришли и были на земле?
К какой мы цели шли, теряя наши силы,
Зачем несли свой крест, ведь ноша тяжела?
Неужто лишь затем, чтоб на краю могилы
Заплакала душа: «Ну, вот я и пришла».
Когда со мною Бог, душа сильней и шире.
Я из своей зимы к Его иду весне.
И даже если всё погаснет в этом мире,
Останется тот свет, что Он зажёг во мне.
Останется мой путь к любви Его небесной,
Спасающей меня от гибельного зла.
И я его пройду, чтоб в радости чудесной,
Воскликнула душа: «Ну, вот я и пришла!»
Татьяна Хлопкова