Ты меня звал, или нечаянно получилось?

Девочка нахмурила бровки, топнула ножкой и раздражённо процедила: «Боже мой!» В этот момент наши глаза встретились. Я уже просила Соню поаккуратнее обращаться со словом «Бог». Видимо, она почувствовала неловкость. Чтобы не молчать, девчушка спросила: «Почему вы не любите, когда говорят о Боге?»

Я улыбнулась: «Понимаешь, я очень люблю, когда говорят о Боге. Но мне бывает очень грустно, когда Его упоминают, но при этом совсем не думают о Нём».

Там, где одни произносят матерные слова или их смягчённые варианты, другие, не стесняясь, расточают Божье имя. Я размышляла, откуда пошла такая привычка. И вот что мне кажется. Всего несколько поколений назад было много поистине набожных людей, которые, говоря «Господи, помилуй!» или «Не дай Бог!», имели в виду именно то, что говорили. Если они восклицали «Слава Тебе, Господи!», то это была искренняя благодарность. Последующие же поколения, впитав от старших все эти выражения, к сожалению, не впитали самого духа христианства и уважения к святому. Так молитвы превратились в междометия.

Для верующего человека вполне естественно в минуту отчаянья или кризиса призвать Господа: «Боже мой!» Так призывал Отца и Христос. Если эти слова осознанны и осмысленны, то никакой проблемы нет. Бог рад, когда Его дети обращаются к Нему.

Если вы когда-нибудь смотрели «Смешариков», то наверняка вспомните Пина, одного из героев, часто восклицающего с немецким акцентом: «О, майн гот!» (О, мой Бог!). Вот так имя Господа произносится всуе. Это смотрят наши дети, перенимают опыт. А потом они тоже выдают это «О, майн гот!», на что родственники реагируют бурными аплодисментами: мол, какое способное к языкам чадо у нас растёт.

Нынче у молодёжи пошла мода ещё на одно слово — «Аллилуйя». А попробуйте спросить, что оно означает — большинство затруднится ответить. Слово это библейское, означает оно «Слава Богу», то есть в себе содержит слово «Бог». А слышу я его чаще всего из уст неистовствующих подростков, которые рады продемонстрировать сверстникам свой словарный запас.

Идём дальше. Хочется привести ряд примеров. Хочется именно потому, что зачастую люди просто не задумываются над произносимым. Следить за словами порой очень нелегко, особенно тем, кто всю жизнь играючи кидается Божьим именем. Чтобы контролировать свою речь, надо знать врага в лицо. Так вот, заметила, что мои англоязычные друзья (а вслед за ними и легко обучаемые русские) не брезгуют выражением «Оh, my Gosh». Это аналог Пиновского высказывания, только на английском. Чем оно примечательно? А тем, что в Америке многих деток учат, что негоже имя Божье всуе произносить. Но ведь все так говорят! И вот, человек начинает уже своё «Oh, my…» (Оу, май…) и вдруг вспоминает, чему его учили. Поэтому некоторые останавливаются на этом «Оу, май…», а другие последнюю букву слова God (Бог) заменяют на sh. Вроде, уже и другое слово. Но суть остаётся прежней. А потому не торопитесь применять всякие английские и прочие иностранные словечки, не разобравшись, что и к чему.

Теперь самое моё нелюбимое слово. Оно, похоже, родилось так же, как и выражение из предыдущего примера. Кто-то придумал замену слова «Господи» и получилось «сисьподи» (прости меня, Господи). Слышали? Весело так звучит, хулиганисто. Детям особенно нравится. А ещё нравится Божьему врагу. Представляю себе довольную улыбку лукавого, который слышит такие слова.

И ещё. Произносить имя Божье всуе — это не удел благородных. Мудрый Соломон сказал так: «…нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы, пресытившись, я не отрёкся [Тебя] и не сказал: “кто Господь?” — и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего всуе» (Притчи 30:8, 9).

Божье имя — не замена бранным словам. Имя Его свято!

«Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно» (Исход 20:7).

Копнём чуть глубже. Я не сильна в древних языках, но слышала, что слово «произносить» может быть переведено как «носить». Смысл становится ещё интереснее. «Не клянитесь именем Моим во лжи, и не бесчести имени Бога твоего» (Левит 19:12). Что значит бесчестить имя Бога или носить имя Его напрасно? Когда сын, нося фамилию родителей, своим поведением срамит их доброе имя, как они чувствуют себя? Когда человек, называющий себя христианином, бесчестит имя Небесного Отца, каково Ему? Мудрость народная гласит: «Назвался груздем — полезай в кузов». Зовёшься христианином — будь достоин великого звания.

Если человек сознательно преступает требования Божьего Закона, но при этом, поглаживая крестик на груди, твердит, что он христианин, то это нарушение третьей заповеди. И самообман. Будем честны сами с собой. Христианин — это тот, кто следует за Господом и старается жить так, как жил Христос.

Господи, дай нам достойно носить Твоё имя и произносить его только тогда, когда мы со всей искренностью обращаемся к Тебе! Аминь!

Александра Третьякова

Газета «Сокрытое Сокровище» № 02 (262) февраль 2019 г.