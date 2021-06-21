У Бога всё под контролем

Врачи буквально заставляли Лену пойти на аборт. Давление со стороны медиков колоссальное. Но она доверила свою жизнь и жизнь ребёнка в руки Божьи.

Мы с мужем очень хотели иметь деток. Когда наступила беременность, мы радовались и благодарили Бога. Но вскоре возникла угроза прерывания. Меня положили в больницу, проверили, подлечили и отпустили домой.

Вечером я почувствовала себя плохо. Буквально через несколько минут открылось кровотечение. Скорая забрала меня в больницу. При осмотре врач сказала: «Не знаю, сможем ли мы здесь что-то сохранить». Эта ночь была очень трудной, мы с мужем постоянно молились. Я думала, что не переживу: настолько сильными были боли. Но, слава Богу, утром стало легче. Лечащая врач махнула на меня рукой, сказав, что бесполезно что-то предпринимать.

Главврач больницы сказал: «Выход у вас один — прервать беременность. Шансов на благополучный исход в этой ситуации практически нет». В процессе разговора он произнёс: «Не в нашей власти жизнь, всё под контролем Бога». Меня не покидала мысль: «Всё в руках Божьих, и не в нашей власти лишать жизни человека. Я не имею на это права».

Мы с мужем твёрдо решили стоять до конца. Написали отказ от аборта. Мне назначили лечение. Каждую неделю делали УЗИ и говорили, что ребёнку мало кислорода, он плохо питается. Но я замечала, что малыш прибавляет в весе. Бог дал уверенность, что ребёнок чувствует себя хорошо. Когда мне говорили, что всё плохо, малышка толкалась, как будто она говорила: «Мамочка, не переживай, всё будет хорошо!»

Через три недели нас отпустили домой, но вскоре возобновились боли внизу живота. Врач в поликлинике, видя моё состояние, снова отправила меня в больницу. УЗИ подтвердило гематому чуть больше 11 мм.

Утром состоялся консилиум, где мне сказали, что прерывание делается с гематомой 3 мм и более. Доктор подытожил: «В вашем случае — только прерывание». Я и в этот раз отказалась.

На следующем консилиуме слышу те же слова: «Вы поймите, что мы теряем и вас, и ребёнка, а так хотя бы вас сохраним. В любом случае ваш ребёнок либо умрёт внутри, либо при родах, или вскоре после родов, или же родится инвалидом…» Я выбежала из кабинета со слезами: мы так ждали этого малыша, молились о нём.

В один из дней муж отвёз меня из больницы в церковь для особой молитвы. В тот день укрепилась моя вера. Я доверила свою проблему Господу полностью, без остатка, и молилась: «Господи, всё у Тебя под контролем. Ты всё видишь, знаешь мои желания и мечты. Благодарю тебя за этого ребёночка, за эти месяцы, что я его носила, чувствовала его движения. И даже если Ты решишь забрать малыша до того, как он родится, да будет Твоя воля. Но если Ты решишь, что ребёнок будет жить, то никто этому не помешает. Я буду стоять до конца».

С этого момента я не плакала. Во мне просто растворились слова: «У БОГА ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ! БУДЕТ ТАК, КАК ОН ЗАДУМАЛ!»

Вокруг свирепствовала буря. Лечащий врач постоянно вызывал меня, кричал, объяснял, что в итоге может произойти. Пугал мужа, что я могу умереть, обвинял его в равнодушии.

Когда заведующий отделением пригласил нас для очередной подписи, мы сообщили ему о своём твёрдом намерении бороться до победы. Заведующий сказал: «Купите такой-то немецкий препарат и пейте его». Мы купили, и я начала его принимать. Гематома стала уменьшаться.

Замглавврача назначила мне серьёзный гормональный препарат. У меня были сомнения относительно него, и я обратилась к заведующему отделением. Он подтвердил мои опасения. И снова я писала отказ, только уже от приёма препарата.

Очередной консилиум. Захожу в кабинет. Замглавврача говорит мне:

— Вы понимаете, что у вас постоянно повышенная температура тела 37,4°С — это говорит о воспалительном процессе. О чём вы думаете?!

— В моём положении допустима такая температура, — отвечаю я.

— Хорошо, что с гормонами? Вы их принимаете?

— Нет.

— Почему?

— Слишком много побочных эффектов. Один из них — замирание плода. А я здесь для того, чтобы сохранить дитя.

Мне предложили другой препарат и требовали немедленно сказать, буду ли я его принимать, но меня неожиданно выручила замглавврача: «Она разберётся, всё почитает об этом препарате и решит, принимать ей его или нет».

На конец недели была назначена МРТ (у меня подозревали опухоль в голове). Я тихонько сказала: «Надеюсь, меня завтра выпишут?» Это Бог! Я бы даже не додумалась до такого. Лечащий закричал: «Ты что такое говоришь?! Какая выписка?!» И тут вступился заведующий: «Мы завтра сделаем УЗИ и, если всё заметно улучшилось, мы её выпишем».

Впервые я вышла радостной после консилиума. 31 декабря 2014 года меня выписали из больницы. УЗИ показало, что гематома уменьшилась до 5 мм. Да и неблагоприятного для плода МРТ удалось избежать.

Но лечащий врач был очень недоволен моей выпиской и сказал, что пришлёт в поликлинику эпикриз со всеми моими отказами. Он сказал, что вероятность благополучного исхода не более 30%. Я ответила, что, даже если бы был 1%, мы боролись бы за своё дитя, а 30% — это вообще замечательно.

Прошло два месяца, с каждым днём я чувствовала себя всё лучше и уже почти оправилась от пережитого. Но тут в поликлинику подоспел мой эпикриз. Врач так всё мощно расписал, вплоть до опухоли в голове, выделив огромными буквами все 5 отказов, что моя гинеколог очень испугалась. Когда я в очередной раз пришла на приём, она прямо с порога сказала:

— Да что вы себе позволяете? Кем вы себя возомнили? Почему столько отказов (3 — от аборта и 2 — от гормона)? Вы вообще думаете, что делаете?!

— Ведь у меня уже всё хорошо! — отвечаю я.

— Нет, мы вас сейчас отправляем в Центр «Мать и Дитя», они должны решить, что с вами делать. Я им завтра позвоню, узнаю, есть ли место, и вы едете туда! Ложитесь в больницу.

Выйдя из кабинета и взяв мужа под руку, я разрыдалась. Говорю ему: «Я не переживу больше такого давления и больничных стен! У меня же всё хорошо. Почему они не оставят меня в покое?» В итоге в центре не оказалось мест.

Эндокринолог, к которой меня отправили на консультацию, спросила: «А почему от вас требовали аборта?» Я ей объяснила ситуацию. Она удивлённо посмотрела на эпикриз и сказала: «Правильно сделали, что отказались от этих гормонов: их нельзя пить на вашем сроке, иначе ребёнок родится инвалидом». Как я благодарила Господа, что Он положил на сердце нужные мысли!

Эндокринолог перечеркнула назначения врачей и дала мне эту бумагу, чтобы отнести в поликлинику. Нас оставили в покое. Вскоре я поехала на УЗИ, где мне сказали: «У вас всё хорошо». Я спросила: «А гематома есть?» В ответ: «Какая гематома? А что, была?»

Родилась прекрасная девочка, полностью здоровый ребёнок. Слава нашему любящему Богу: Он послал всё вовремя — нужные мысли, нужных людей, нужные решения. Сейчас нашей доченьке Милене пять лет. Умный, здоровенький, благословенный ребёнок.

***

Благодарю за доченьку, Всевышний,

За драгоценность из руки Твоей.

Ты все молитвы искренние слышал

И помогал от самых первых дней.

Благодарю, благодарю безмерно!

Лишь Ты достоин славы и хвалы!

Ты умудрял и в трудные мгновенья

Не дал упасть, но силы обновил.

Благодарю за милость, что с любовью

Явил Ты в нашей жизни чрез дитя.

Ты укрепил нас в вере, и здоровье

Осталось под контролем у Тебя.

Молилась Церковь. Все друзья, родные

Молитвы направляли к небесам.

Благодарим Твоё святое имя:

Ты исцеленье вовремя послал.

Малышка родилась, и отпустили

Через два дня нас с доченькой домой.

Прогнозам вопреки Ты даришь силы.

Мы восклицаем: «НАШ ГОСПОДЬ ЖИВОЙ!»

Молитва вновь к Тебе из сердца рвётся:

«Благослови Миленочку, Отец.

Пусть жизнь её навеки остаётся

В Твоей святой и любящей руке!»

Елена Тынная

Источник: группа в Viber «Опыты жизни с Богом»

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2021 г.