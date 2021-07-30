Хорошая новость: у нас есть адвокат!

Хорошо, что на суде есть не только прокурор, но и защитник. Воспользоваться ли услугами адвоката на небесном суде — это наш выбор. Не переживайте: нам предложен лучший Защитник из возможных, кроме того, Он возьмётся на наше дело даром.

Мартин Лютер хоть и был великим реформатором, это не мешало ему ощущать себя величайшим грешником. Однажды ночью ему приснилось, что сам дьявол лично предстал перед ним с пергаментным свитком такой длины, что он свешивался до пола. Мартин Лютер знал, что это был перечень его собственных грехов!

Дьявол с ухмылкой осведомился: «Совершил ли ты эти грехи, Мартин?» И Лютер вынужден был дать ответ: «Да, мною совершён каждый из них». «Тогда для тебя надежды нет», — заявил дьявол.

И бедный старый Лютер застыл в отчаянии. Но в то же время он обратил внимание, что одной рукой дьявол закрывал уголок пергамента.

«Что там у тебя под рукой?» — потребовал ответа Лютер.

И когда дьявол поднял руку, что, как вы думаете, прочитал Мартин Лютер под длинным перечнем своих грехов?

«Кровь Иисуса Христа… очищает нас от всякого греха» (Библия,1 послание Иоанна 1:7).

Если бы кому-то из нас пришлось стоять на суде в одиночку, у нас не было бы абсолютно никакой надежды. Но, слава Господу, Иисус, наш небесный Первосвященник, будет стоять на суде рядом с нами. Он будет представлять нас на этом судилище Вселенной. Если мы желаем отдать свои жизни Ему и жить для Него здесь, то Он будет представлять нас там. Если мы желаем покаяться в грехе и исповедаться в нём, то Он покроет его Своей кровью, и мы предстанем на суде, покрытые одеждами Его праведности. Если мы желаем представлять Его здесь, то Он представит нас там. Если вы решительно и полностью отдадите свою жизнь Христу, вы можете иметь абсолютную уверенность, что у вас есть личный представитель на суде Вселенной.

Свидание с судьбой: суд

В земном суде процедура делится на три фазы:

Следственное разбирательство относительно фактов дела. Вынесение вердикта — виновен или невиновен. И, наконец, исполнение приговора.

В великом суде Вселенной следственное разбирательство происходит на небесах уже сейчас. Осознание этого должно проникнуть в наши души и радикально изменить нашу жизнь. Со страниц Библии нам приходит повестка в суд: «Итак, каждый из нас за себя даст отчёт Богу» (Послание римлянам 14:12). Послушайте все, услышьте, что говорит апостол Павел:«Всем нам должно явиться пред судилище Христово» (2 послание коринфянам 5:10).

Все дадут отчёт

Каждый человек будет держать ответ перед Творцом. Все мы должны отчитаться перед нашим Создателем за самый драгоценный дар, данный нам, — за жизнь.

Личность, освобождённая от всякого камуфляжа и обмана, предстанет перед Богом. Закрытые прежде тайники двойной жизни распахнутся, и тёмные секреты будут извлечены на свет Божий. Грехи, скрытые под покровом темноты, высветятся; грехи, что были скрыты от людских глаз, раскроются в этот день.

Небесный суд углубляется в личную жизнь людей куда тщательнее, чем любой земной суд. Суд будет принимать во внимание то, где человек родился; возможности, которые он имел; свет и истину, данные ему Богом; его ответ на эту истину.

Кое-кто может подумать: «А зачем мне знать так много? Если бы я не знал, я не отвечал бы за то, что делаю. Теперь же, когда я знаю, мне приходится делать выбор». Да, действительно, мы несём ответственность за всё то, что открыто нам Богом. Но есть ещё кое-что. Мы несём ответственность и за те свет и истину, которыми обладали бы, если бы были усердными исследователями.

Основные вопросы суда: «Живёт ли человек согласно данной ему истины?» и «Стремится ли он всем сердцем узнать эту истину лучше?» Небесные книги хранят точный отчёт о жизни людей, о скрытых мотивах и побуждениях. Посылаемые небесами возможности подробно записываются и в том случае, когда человек принимает их, и в том — когда отвергает.

Заседание небесного суда

Как происходит суд? Что случится, когда будет названо моё имя?

Когда мы смотрим на возвышенные стандарты святого Закона Божьего и осознаём свою полную неспособность соответствовать их требованиям, нам становится страшно: «Я не готов явиться пред Святым Богом!»

Давайте взглянем на сцену суда. Вот стоит человек, который много зла сделал в жизни, но исповедал свои грехи перед Богом и со слезами умолял о прощении во имя Иисуса Христа. Когда его имя прозвучит в суде, Иисус выйдет вперёд и заявит в присутствии всей Вселенной: «Отче, этот человек — один из народа Моего. Он грешил, но он покаялся в своих грехах. Моя кровь была пролита за него. Грехи его покрыты. Я умер за него. Пусть он живёт, и сотрите его грехи из небесной книги».

А вот другой человек предстал перед судом. Это благородный и уважаемый всеми семьянин, коллега и друг. Одним словом, хороший человек. Но поверьте, в небесных записях и напротив его имени значатся грехи. Но он и без Бога считал себя неплохим человеком, от тихого голоса Святого Духа, влекущего к Богу, всегда отмахивался. Когда Ангел объявляет его имя, воинство небесное, окружающее престол, безмолвствует. Сопоставляя жизнь подсудимого с Законом Божьим, суд видит, что грехи его остаются в небесных книгах — грехи, в которых он не исповедался. Иисус может представлять только тех, кто обратился к Нему. Этот человек должен стоять перед судом в одиночестве, и после рассмотрения его дела будут записаны слова: «Возмездие за грех его — смерть».

Я представляю, как Иисус спрашивал ангелов: «Мог ли Я сделать что-либо ещё? В любви Своей Я посылал ему весть за вестью. Я обращался к нему через Духа Своего. Я умер за него. Есть ли что-нибудь ещё, что Я мог бы сделать?» И единым возгласом ангелы отвечают: «Справедливы и праведны пути Твои, Господи. Ты не мог сделать ничего больше».

Друг мой, единственный способ пройти суд заключается в том, чтобы посвятить свою жизнь Иисусу Христу. Лишь праведность Христова — наша гарантия на суде.

В королевском монетном дворе в Лондоне можно увидеть много интересного. Но одним из самых интересных является прибор для взвешивания. Чтобы продемонстрировать, насколько чувствительными и точными являются эти весы, гид помещает на каждую из двух чаш этих весов кусочки бумаги одинакового веса. Весы абсолютно уравновешены. Затем гид берёт один из этих листочков, пишет на нём своё имя и вновь кладёт на чашу весов. Этой подписи достаточно для того, чтобы нарушить равновесие в одну сторону.

Нечто подобное происходит и в суде. Имя Иисуса, положенное на чашу весов того, кто исповедует Его, будет решающим.

Результат определяется не окончательным соотношением между добрыми и недобрыми делами. Он определяется не тем, сколько я совершил добрых дел по сравнению со злыми делами. И дело обстоит не так, что если добрых дел чуть больше, то Бог может допустить меня на небеса. О, нет! Ничего подобного.

На суде раскрывается истинное отношение человека к Христу. Никто не может быть оправдан в суде без Христа, но все люди могут получить оправдание на суде с Христом.

Теперь самое время задуматься об этом, теперь время исповедать грехи и попросить Иисуса представлять вас в небесном суде! Какой бы ни была ваша жизнь, грехи могут быть покрыты Его кровью, если вы исповедуетесь в них. Если вы станете на сторону Христа здесь, то Он заступится за вас там, на небесах.

Подготовил Михаил Руканов

С размышлениями о теме небесного суда можно также ознакомиться в цикле программ «Открытая книга» в эфире или на сайте телеканала «Три Ангела»

www.3angels.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2021 г.