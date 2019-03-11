Вам письмо от Бога

О, сколько раз пытались уничтожить эту Книгу! Сколько критики обрушивалось на неё! Многие воинствующие противники Библии давно покоятся в прахе, в то время как Слово Божье прошло сквозь века и продолжает озарять немеркнущим светом тех, кто ищет Бога и правды Его.

Удивительные факты

– Библия является самой воруемой книгой в магазинах.

– Самой дорогой считается Библия немецкого первопечатника Иоганна Гутенберга, вышедшая в 1456 году. Различные экземпляры её оценивают от 25 до 35 млн долларов.

– Слово «Библия» происходит от древнегреческого — «папирус, книга».

– Печатные станки были изобретены и совершенствовались в первую очередь ради издания Библии! В 1300 году стоимость рукописной книги равнялась стоимости зaмка. Печатаемые в 1500 году издания стоили, как упряжка породистых лошадей,

а в 1700 — уже как пара хорошей обуви. Наконец, к 1900 году стоимость Библии достигла цены нескольких десятков яиц, и Священное Писание стало доступно каждому.

– Над текстами Священного Писания на протяжении 1600 лет трудились более сорока человек, многие из которых даже не знали друг друга. При этом в Библии нет очевидных противоречий или несоответствий.

– В 1947 году были обнаружены Кумранские свитки Библии, датируемые I веком. При сличении с Библиями X столетия учёные обнаружили, что за тысячу лет Библия не претерпела никаких серьёзных изменений, которые бы влияли на её содержание, в то время как многие другие произведения с течением времени при переписывании заметно менялись.

– Слова «Не бойся» появляются в Библии 365 раз, по количеству дней в году.

– Бывает, что Библия в прямом смысле спасает жизни своим носителям. Так, во время Первой мировой войны немецкий солдат Курт Геллер, читающий Библию в землянке, был спасён ею от осколков попавшего в помещение снаряда. Все его сослуживцы погибли, а предназначенный ему осколок застрял в Книге книг.

– Описанные в Библии события (Всемирный потоп, исход евреев из Египта) то и дело подтверждаются открытиями библейской археологии, геологии и других научных дисциплин.

– Библия написана с определённой целью: «…для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности» (2 Тимофею 3:16).

Потрёпанная Библия обычно принадлежит тем, чья жизнь в полном порядке. Чарльз Сперджен

Тревожный симптом

— Для чего так часто читать Библию и молиться?

— А для чего так часто кушать?

— Это совсем другое дело! Пища ведь необходима: она даёт силу и жизнь.

— Разница не так уж велика. Как пища даёт жизнь для тела, так молитва и Слово Божье дают жизнь для души.

— Почему же тогда многие обходятся без Слова Божьего и при этом не чувствуют в нём потребности, а кушать хочет каждый?

— Ты ошибаешься, кушать хочет не каждый. Вспомни, как люди едят в больнице — у многих совсем пропадает аппетит. Потеря аппетита — это тревожный симптом; он может быть началом тяжёлого заболевания, ведущего к смерти. Так и в духовном плане: если у христианина пропадает «аппетит» к Слову Божьему и молитве — это тревожный симптом. А если аппетита такого не было никогда, то может ли такой человек называть себя христианином? Можно быть физически живым, а духовно мёртвым.

Любим ли мы читать Библию — Божье письмо нам? Находим ли отраду в молитве?

Как читать Библию

1. Чтение Библии требует времени. Важно каждый день выделять время — пусть и немного — для чтения Писания. Лучше делать это утром.

2. Читать Библию надо в тишине. Откажитесь от всего, что мешает внимательному, осмысленному чтению.

3. С чего начать? Почитайте Евангелие от Луки или от Марка. Откройте содержание, найдите нужное место и читайте главу за главой, или часть главы. Многим нравится начинать чтение Библии с книги Притчи.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 03 (263) март 2019 г.