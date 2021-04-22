Убил и не заметил

Вам доводилось кого-то убивать? «Да что вы?!» — отреагируют многие. А давайте посмотрим, что скрывается за двумя простыми словами заповеди «Не убивай». Может, и за нами есть грех?

Кто-то может сказать: «Ну что здесь непонятного? Два слова. Всё предельно ясно. Не будем усложнять». Но заметьте: не я придумала искать в шестой заповеди дополнительные смыслы. Это Иисус! А уж Он-то точно знает, что вкладывал Бог в эти два простых слова.

Итак, вот что сказал Иисус: «Вы слышали, что сказано древним: “не убивай, кто же убьёт, подлежит суду”. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: “ракa”, подлежит синедриону; а кто скажет: “безумный”, подлежит геенне огненной. Итак, если ты принесёшь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой» (Евангелие от Матфея 5:21–24).

Гнев и злоба — убийство

Иисус недвусмысленно даёт понять, что любые недобрые чувства в отношении ближнего разрушительны: они губят и гневающегося, и того, на кого направлен этот гнев. Оскорбления, обзывательства, грубость — это убийство, это травма для того, на кого обрушивается злоба (да и для самого обидчика). Резкие слова — как вбитые гвозди: даже если их вынуть, следы всё равно останутся.

Господь призывает исследовать себя: в мире ли мы с людьми, не затаили ли на кого обиду. Он просит нас мириться не только с теми, кто обидел нас, но и с теми, кого обидели мы. Мы можем рассуждать так: «Я не хотел его обидеть, это он создал из мухи слона. Это его проблемы, пусть живёт с ними». Но Иисус-то говорит: «Если брат твой имеет что-нибудь против тебя…» Обратите внимание: вы можете совершенно спокойно относиться к человеку, но этого мало: если кто-то в обиде на вас, Бог приглашает именно вас сделать шаг навстречу. Он ценит это больше, чем жертву или посещённое богослужение. Иначе как нам молиться молитвой «Отче наш»? Там ведь говорится: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем…» (Евангелие от Матфея 6:12). А если мы не прощаем? Какая польза от пустых слов?

Бог призывает к конкретным действиям. Он не говорит: «Прости этого человека мысленно». Он настаивает: «Пойди и примирись». И всё это в контексте заповеди «Не убивай». Бог ничего не говорит просто так. «Блаженны миротворцы» (Евангелие от Матфея 5:9), то есть счастливы те, кто живёт в мире с людьми.

Безответственное отношение к своему телу — убийство

Не буду много писать на эту тему, просто процитирую слова Священного Писания. «Бегайте (то есть избегайте) блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены [дорогою] ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии» (1 Послание коринфянам 6:18–20).

Многие дерзко заявляют: «Моё тело — моё дело», а Бог вот говорит, что мы не свои, что мы — Его храм, что Он желает обитать в нас. В Библии Бог дал достаточно советов о том, что есть и чего не есть, что пить, а чего пить не следует, с кем связывать свою жизнь, а с кем не стоит.

Когда вы в следующий раз отправитесь в магазин, то, совершая покупки, задайте себе вопрос: а какую пищу одобрил бы Бог? Будет ли то, что я хочу купить, полезно для здоровья?

Одобрит ли мой выбор Бог?

Аборты

Одна врач написала: «В Библии нет прямого запрета на аборт». Зато в Библии есть запрет на убийство и прекрасные слова, трогающие до глубины души: «Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них ещё не было» (Псалтирь 138:15, 16).

Комментарии излишни.

Самоубийство

Иуда, предавший Христа, покончил жизнь самоубийством. Конец истории. Другой же предатель стал руководителем первоапостольской церкви. Речь идёт о Петре. Помните, как он трижды отрёкся от Христа? Да, ему после этого было невероятно стыдно, но он пошёл не к дереву, чтобы повеситься, а к Богу — за прощением.

Дорогой друг, если краски жизни померкли, не спеши к «дереву». У Бога есть план для тебя.

Твоя жизнь бесценна. Сатана хочет убить и погубить, а Бог — дать жизнь с избытком. Для Него нет безвыходных ситуаций. А если ты не хочешь жить из-за того, что никому не нужен, то поверь: есть Тот, Кому ты безмерно дорог. Излей Ему душу в молитве, просто расскажи обо всём, что наболело. Он будет рад тебе. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас» (Евангелие от Матфея 11:28).

Шестая заповедь — о ценности человеческой жизни. Бог говорит: «Ты дорог в очах Моих, многоценен, и Я возлюбил тебя» (Библия, книга пророка Исаии 43:4). Берегите себя и окружающих!

Елизавета Черникова

Разбей безысходность верой, отчаянье — молитвой…

Небо даёт не мерой силы в бурях и битвах.

Пусть не найти ответа и не видать дороги —

Из всех тупиков на свете есть выход к престолу Бога!

Наталья Щеглова

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2021 г.