Пересмешник — это птица, которая не приносит вреда, не истребляет урожай, поэтому Аттикус Финч категорически запрещает детям стрелять в неё…

Я слышала о книге «Убить пересмешника» и раньше, но не доводилось почитать. И вот недавно в грустном книжном шкафчике, стоящем в дальнем конце больничного коридора, я увидела этот роман. Времени было предостаточно, и я погрузилась в чтение. Первые пару страниц надо перетерпеть, но обязательно вернуться к ним после прочтения книги: они станут понятнее. А дальше… Дальше бурное повествование о детской и недетской жизни, о мироустройстве, чести, порядочности, лицемерии, трусости — обо всём, чем наполнено бытие человека.

Глубочайшие мысли настолько тонко вплетены в диалоги и сюжетную линию, что нет ощущения навязчивого морализаторства. Вместе с тем, появляется много тем для размышления. Без сомнения, эту книгу надо прочитать детям. Вернувшись домой, я сразу заказала «Убить пересмешника» и с великим удовольствием снова открыла её страницы. Дети с нетерпением ждали вечернего чтения. Младший даже не утерпел: когда был в гостях у бабушки, уговорил её включить ему аудиоверсию книги, чтобы скорее узнать продолжение.

В центре повествования — семья овдовевшего адвоката по имени Аттикус. Именно так зовут его дети — младшая Джин-Луиза (Глазастик для своих) и старший Джим. События разворачиваются в первой половине XX века, когда гражданская война в США уже позади, а Вторая мировая ещё не началась. Дети играют, фантазируют и изобретают способ выманить из дома соседа-затворника, которого они прозвали Страшилой.

Живёт семья среди, казалось бы, порядочных людей, которые гордятся своим происхождением. Почти весь городок по воскресеньям ходит в церковь, однако, прочитав книгу, мы понимаем, что истинных христиан среди них не так уж много.

Аттикус Финч — один из тех, кто «всегда один и тот же, что у себя дома, что на улице». Именно его судья назначает защитником чернокожего Тома Робинсона, ложно обвинённого в изнасиловании. И Аттикус не отказывается. Пока идёт подготовка к судебному заседанию, Аттикусу и его детям приходится перенести много насмешек и даже угроз со стороны жителей округа, но отец учит детей, как реагировать на такое отношение мудро и с достоинством. «Аттикус говорит, Бог велит любить людей, как себя», — утверждает Глазастик. Он не только любит людей сам, но и подаёт добрый пример детям. При этом все твердят, что он ужасно воспитывает юных Финчей. Читатель же наблюдает, как на глазах происходит становление и взросление этих детей. Без сомнения: Джим и Глазастик получают лучшее воспитание в округе.

Харпер Ли, автор «Пересмешника», ввела в произведение очень много действующих лиц. Это и злобная старуха Дюбоз, вечно кричащая и недовольная, и острая на язык, но справедливая соседка Финчей Мисс Моди, и «правильные» дамы из миссионерского общества, и негритянка Кэлпурния, отчасти заменившая Джиму и Глазастику мать, и беспринципные Юэлы, и недолюбленный мальчишка по имени Дилл, сбегающий из дома. Это разношёрстные одноклассники Глазастика и их семьи. Это учительница, яростно высказывающаяся против Гитлера и его политики, но при этом радующаяся несправедливому приговору в отношении чернокожего. Это консервативная религиозная семья Рэдли, решившая на долгие годы запереть набедокурившего сына-подростка дома. Это проезжающие по городу единоверцы Рэдли, считающие своим долгом прокричать Мисс Моди, вечно возящейся с цветами в саду, что она пойдёт прямо в ад за то, что слишком много времени уделяет красоте. Мисс Моди так объяснила Глазастику их поведение: «Они полагают, что я слишком много времени провожу под Божьим небом и слишком мало сижу в четырёх стенах над словом Божиим… Просто есть такие люди, они… они чересчур много думают о том свете и потому никак не научатся жить на этом». Есть в книге ещё одна интересная героиня — тётя Александра, разрывающаяся между общественным мнением и справедливостью.

Христианство не на словах, а на деле — вот о чём «Пересмешник». Те, кого «порядочное» общество клеймило как опасных и неблагополучных, на деле оказались куда лучше своих судей.

А в конце романа читатель повстречается и с таинственным затворником Страшилой, о котором сочиняют невесть что. Так ли он ужасен на самом деле?

Читая «Пересмешника», мы видим ту же проблему, с которой столкнулся Христос, общаясь с самыми правильными людьми Своего времени — книжниками и фарисеями. Проблема эта — лицемерие. В итоге старейшины народа убили «пересмешника» — невиновного Иисуса.

В наше время некоторые, противопоставляя себя лицемерам, пускаются в открытый разврат: мол, мы не такие, как вы, мы настоящие. Не таким был Аттикус. Он был безукоризненно порядочным, добрым со всеми. Никакого намёка на пошлость или дерзость. Он до последнего верил в лучшее в человеке, до последнего старался понять и принять. Даже когда в него плевали — он не осуждал. Он говорил дочери: «Почти все люди хорошие, Глазастик, когда их, в конце концов, поймёшь». Аттикус был достойным учеником Своего Спасителя. «Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от Себя и отверженного» (Библия, 2 книга Царств 14:14).

Писательнице Эллен Уайт принадлежат слова: «Самый большой недостаток в современном мире — это недостаток людей, которых нельзя ни купить, ни продать, людей честных и искренних, которые не боятся называть грех его именем, людей, чья совесть верна долгу настолько, насколько стрелка компаса полюсу, которые будут стоять за справедливость, даже если небеса упадут». С таких людей начинаются перемены.

Много можно написать об этой книге, но никакой пересказ не заменит оригинала. Обязательно прочитайте «Убить пересмешника».

Александра Третьякова