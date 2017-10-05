Учитель формирует души

С самого детства нас чему-то обучают: сначала родители — дома, воспитатели — в детском саду, а потом и учителя — в школе. Не секрет, что от личности учителя во многом зависит, легко ли ученик усвоит материал, полюбит ли он изучаемый предмет, будет ли самостоятельно углублять полученные знания.

Мне очень повезло с учителями. Они вкладывали в процесс обучения сердце, передавая не только научные знания, но и воспитывая в нас вежливых и культурных людей.

Как «запрограммировать» детей на добро?

Мне навсегда запомнилось, как мой школьный учитель Нина Семёновна Ершова рассказывала маленькие реалистичные истории, вдохновляя класс сделать жизнь в нашем небольшом городке лучше.

Как-то раз она поделилась, что через весь город несла в руке шкурку от банана, так как в центре не встретила ни одной урны. И, не решаясь бросить остатки пищи («Всё равно сгниют!») в канаву, она принесла мусор домой. Мы, восьмиклассники, тогда мечтали вырасти — и поставить урны повсюду, чтобы наш город был чистым. Несомненно, то, о чём говорит учитель, формирует наши души.

Самый интересный Учебник!

Когда мне было 8 лет, в школе мы читали отрывки из детской Библии — о Моисее, об Иисусе Христе… На одном из уроков учительница обмолвилась, что в местном магазине продаётся полный сборник таких историй. Вы не представляете, с какой радостью и жаждой познания маленькая девочка читала свою первую книгу о Творце! Да, мама купила её по моей настойчивой просьбе. Она до сих пор вспоминает своё удивление: «В этой детской Библии было около трёхсот страниц… Какой же интересной должна быть книга практически без картинок, чтобы второклассница с удовольствием читала её всё своё свободное время?!»

Вдохновение для успеха

Кто-то назвал Библию Учебником Жизни. Самое главное, наверное, чему учит Библия — любви, поддержке и уважению. В этой Книге читатель узнаёт о добром Отце, способном разрешить затруднения обратившегося к Нему земного ребёнка. Она рассказывает о Божьем Сыне Учителе и Спасителе Иисусе Христе, глубоко заинтересованном во внутреннем мире каждой души.

Это очень важно, ведь только человек, обладающий спокойной уверенностью, что он принят и любим Кем-то сильным и добрым, способен на великие достижения на благо людям, в том числе и в области науки.

«Сначала ЛЮБИть — потом УЧИть»

Известно, что до начала XX века большинство учёных верило в Творца, Который управляет Вселенной по определённым законам. Именно уверенность, что всё в мире не хаотично, мотивировало их изучать то, что мы называем законами физики, химии, математики, биологии, генетики и т. д.

Бог являлся Учителем для этих учёных. Он может стать источником мудрости, любви и поддержки и для каждого современного учителя.

В это непростое время, бывает, дети теряют мотивацию к учёбе и даже к самой жизни из-за того, что их, как им кажется, не ценят, не уважают, не любят… «Зачем тогда жить и тем более учиться, если я всем безразличен?» На себе ощущая любовь и заботу Небесного Отца в каждом новом дне, учителя (и родители) становятся наполненными изнутри и способными отдавать своим подопечным не только материал из учебника, но и часть душевного тепла, мотивируя детей лучше учиться, быть добрее и смело «строить светлое будущее».

Наталия Кислова

Газета «Сокрытое Сокровище» № 10 (246) октябрь 2017 г.