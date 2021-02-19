Учусь жить по-новому

Друзья, пишите нам! Ваши весточки вдохновляют нас и помогают газете становиться лучше. Сегодня мы публикуем письмо нашей читательницы из Ульяновской области.

Большое спасибо за газеты. Мне 85 лет, я почерпнула много нового, читая их. Они помогают мне в жизни во многих вопросах, помогают изучать Священное Писание. Я давала газеты и своим детям, чтобы они, читая их, могли правильно обращаться к нашему Господу Богу и черпать силы у Него.

Я поняла, что атеистическое воспитание, которое получило наше поколение и поколение наших детей и внуков, принесло нам много вреда. Читая газеты, я думаю о том, как трудно нам было жить без Господа Бога. Теперь я знаю, что от Него мы получаем реальную помощь в решении всех наших проблем. Спасибо Ему за то, что эта газета попала нам в руки (хотя и так поздно): это большое счастье, что мы имеем возможность читать её и учиться жить по-новому.

Время сейчас трудное, но у нас есть надёжная защита от сил зла. Я сейчас живу тем, что постоянно обращаюсь к Господу Богу нашему. Я очень хочу, чтобы наши дети и внуки тоже обращались к Нему! Спасибо вам за газеты, и пусть все, кто будет читать их, поймут, что надо жить с Богом, соблюдая Его заповеди! Здоровья всем вам и большого человеческого счастья. Да хранит нас всех Господь Бог!

Людмила Александровна Щука

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2021 г.