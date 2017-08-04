Великие учёные-христиане эпохи реформации

Эпоха реформации (начало XVI — середина XVIII вв.) — это период масштабного религиозного и общественного движения, целью которого было вернуть христианство от наслоившихся веками человеческих традиций к своему первоисточнику — Библии. В странах, где набрало силу библейское христианство, отмечался колоссальный расцвет науки и экономики. Об этом свидетельствует целая плеяда великих учёных той эпохи, которые были не только мужами науки, но и ревностными христианами.

Иоганн Кеплер — немецкий математик, астроном, оптик. Первоначально Кеплер планировал стать протестантским священником, но стал математиком, заложив основы математического анализа, первый ввёл такие понятия, как среднее арифметическое и инерция, на основании его трудов начинается оптика как наука.

«Я — христианин. Великий Бог наш Господь, велика Его сила, и нет предела Его мудрости. Я верю лишь и единственно в то, что совершил Иисус Христос. Лишь в Нём наше убежище и утешение. У меня было намерение стать богословом, но теперь я вижу, как Бог моими стараниями прославлен и в астрономии, потому что “небеса проповедуют славу Божию”».

Блез Паскаль — французский математик, физик, религиозный философ и писатель. Сформулировал одну из основных теорем проективной геометрии. На законе Паскаля основано действие гидравлических прессов и других гидростатических машин, например, гидравлических домкратов.

«Христианский Бог — это не только Создатель математических истин и миропорядка. Таким Его представляют и язычники. Но Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог христиан — это Бог любви и утешения».

«Есть только три разряда людей: одни обрели Бога и служат Ему; эти люди разумны и счастливы. Другие не нашли и не ищут Его; эти люди безумны и несчастны. Третьи не обрели, но ищут Его; эти люди разумны, но пока несчастны.

Познание Бога без познания своей греховности приводит к гордости. Познание своей греховности без познания Бога приводит к отчаянию. Познание же Иисуса Христа приводит на верный путь, так как в Нём находим мы Бога и свою греховность».

Исаак Ньютон — английский математик, механик, астроном и физик, создатель классической механики. Один из основоположников современной физики, сформулировал основные законы механики, открыл закон всемирного тяготения, объяснил движение планет вокруг Солнца и Луны вокруг Земли, а также приливы в океанах, заложил основы механики сплошных сред, акустики и физической оптики. Он первый получил спектр, разложив свет с помощью призмы. Он создал важнейшие разделы математики — дифференциальное и интегральное исчисления.

«Всякий честный человек по законам Божеским и человеческим обязан повиноваться законным приказаниям короля. Но если Его Величество потребует нечто такое, чего нельзя сделать по закону, то никто не должен пострадать, если пренебрежёт таким требованием».

«Я верую в Библию — записанное людьми боговдохновенное Слово Божье. Я изучаю Библию каждый день».

Чудесное устройство космоса и гармония в нём могут быть объяснены лишь тем, что космос был создан по плану Всеведущего и Всемогущего существа. Вот моё первое и последнее слово. Атеизм бессмыслен. Когда я смотрю на Солнечную систему, я вижу Землю на том самом расстоянии, которое обеспечивает ей получение соответственного количества тепла и света. Такое не происходит случайно. Эта самая прекрасная система Солнца, планет и комет могла произойти только по решению и суверенному праву разумного, могущественного Существа, Которое правит всем, как Господь всего».

Подготовила Наталья Воронина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 08 (244) август 2017 г.