Удивительная водоросль нори

Водоросль нори многим известна благодаря популярным в последнее время суши и роллам. Продаётся нори в виде тонких зелёных пластинок. В ней содержится йод, который важен для организма, а особенно для работы щитовидной железы. Также нори содержит фосфор и кальций, железо и витамин С. Благодаря наличию пищевых волокон водоросль очищает кишечник и улучшает работу пищеварительной системы. В вегетарианской кулинарии нори помогает создавать блюда, имеющие «рыбный» вкус.

Вегетарианский салат «Сельдь под шубой»

Нам понадобятся: 300 г баклажанов, 300 г картофеля, 300 г свёклы, 300 г моркови, 150 – 200 мл соевого майонеза, 1 лист нори, 0,5 чайной ложки соли.

Для маринада: ½ л воды, 1 ½ столовой ложки соли, ½ столовой ложки сахара, 1 чайная ложка лимонного сока, 1 – 2 столовой ложки подсолнечного масла.

Способ приготовления:

Отвариваем картофель, морковь и свёклу до готовности и остужаем. Овощи натираем на крупной тёрке. Готовим маринад для баклажанов. Для этого нужно вскипятить воду, добавить соль и сахар. С отваренных и остывших баклажанов снимаем кожицу. Далее нужно присыпать их измельчёнными нори и залить лимонным соком и подсолнечным маслом. Хорошенько перемешать и оставить на полчаса. Потом баклажаны можно либо порезать ножом, либо измельчить блендером (не в кашу). Собираем салат. В форму первым слоем выкладываем картофель, немного подсаливаем. Смазываем слой майонезом. Следующий слой делаем из баклажанов. Третий слой — морковь, соль, майонез. Верхний слой салата — свёкла, майонез. Можно делать многоэтажную «шубу», но главное, чтобы сверху была свёкла. Приятного аппетита!

Вегетарианские «рыбки»

Нам понадобятся: тофу (соевый сыр), нори, вода, соль, оливковое масло (или подсолнечное).

Способ приготовления:

Режем листы нори пополам, смачиваем каждую половинку листа нори в воде и заворачиваем в него кусочек соевого сыра (тофу нужно слегка подсолить). На разогретую сковороду вылить оливковое масло. Мы стараемся ничего не жарить, чтобы не подвергать масло окислению при больших температурах. Но в редких случаях, когда без жарки не обойтись, лучше использовать оливковое масло, оно менее склонно к окислению и лучше всего подходит для непродолжительной жарки. Итак, подрумяниваем тофу в нори с обеих сторон на сковороде. Подаём к столу, украсив кусочком лимона и петрушкой.

Соевый майонез

Нам понадобятся: 1,5 стакана холодного соевого молока, ½ чайной ложки соли, ½ стакана растительного масла (лучше оливкового или горчичного), 1 столовая ложка лимонного сока, 1 корень имбиря.

Способ приготовления:

Измельчить имбирь в блендере, добавить молоко, соль, смешать, постепенно добавляя масло и в конце сок лимона.

Овощные роллы

Нам понадобятся: 1 стакан риса, 2 чайные ложки яблочного сока, соль, ½ огурца, ½ помидора, 1/6 красного болгарского перца, 1 лист салата или пекинской капусты, 1 лист нори, соевый майонез, соевый соус.

Способ приготовления:

Рис несколько раз промыть тёплой водой, замочить в горячей воде (1 и 2/3 стакана) на 30 минут, затем варить 25 минут на маленьком огне, не помешивая. Заправить тёплый рис яблочным соком (уксус вреден для слизистой желудка), посолить. Огурец очистить от кожуры, нарезать тонкими полосками, также перец, лист салата и помидор, из которого предварительно вынули семечки. Лист нори укладываем на доску, равномерно распределяем по нему рис, оставляя по сантиметру по краям. С одного края проводим тонкую полосу майонеза. На эту полосу раскладываем овощи. Противоположный край смачиваем водой. Свернуть ролл, разрезать на 8 частей, подавать с соевым майонезом.

Подробности приготовления роллов смотрите в видеорецепте на сайте 8doktorov.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» № 04 (252) апрель 2018 г.