Уильям Пейли и его аргумент дизайна

Уильям Пейли (1743 – 1805) — английский философ, христианин, отстаивавший разумный замысел в природе.

Уильям Пейли родился в Англии в 1743 году, учился в Гигглсвикской школе, директором которой был его отец, и в колледже Христа в Кембридже, который он окончил в 1763 году и где потом преподавал метафизику, этику и Новый Завет. В 1767 году Пейли был рукоположен в сан священника англиканской церкви.

Уильям был ревностным сторонником отмены рабства, а также выступал в защиту бедных и за равноправие женщин. Но более всего он известен своим аргументом в пользу разумного замысла в природе или аргументом дизайна, как его теперь называют. Пейли был учёным, который верил в Божественное творение. Хорошо известно одно его высказывание: «Если произведения искусства суть творения человеческие, то живые создания должны быть произведениями существа, стоящего неизмеримо выше человека. То, что живые организмы обладают всеми необходимыми свойствами для того, чтобы существовать в тех средах, в которых они живут, является знаком проявления Бога, представляя собой доказательство существования замысла Творца, его явившего».

Современники считали Пейли необыкновенно проницательным и искусным мыслителем. Чарльз Дарвин признавался, что вряд ли какая-нибудь книга восхищала его больше, чем «Естественное богословие» Пейли. Майкл Дентон, молекулярный биолог, в 1983 году заявил: «Пейли не только оказался прав, отстаивая сходство между живыми существами и механизмами, подтвердили и его пророческие слова о том, что технологическая изобретательность в живых системах несравнимо выше, чем в любом творении человеческих рук».

Пейли жил в соответствии со своими проповедями, по всеобщему признанию он был верным любящим супругом и добрым отцом для своих восьми детей. В отличие от большей части англиканского духовенства тех времён, он не нападал на представителей других вероисповеданий. Не желая оставлять своих прихожан на севере Англии, он отказался от должности главы колледжа Христа в Кембридже и никогда не искал продвижения по службе.

Один из трудов Пейли называется «Доказательство истинности христианства» (1794). Первое издание было распродано за один день, то же произошло со следующими. С 1822 по 1920 годы эта книга Пейли, наравне с Евклидом, была на столе у каждого студента-старшекурсника в Кембридже. Вот отрывок из неё: «Существуют достаточные доказательства тому, что многие люди открыто признавали себя очевидцами Христовых чудес; эти люди сознательно подвергали свою жизнь опасности, мукам и страданиям, свидетельствуя об истинности этих событий единственно из-за своей веры в их истинность; и что они, из тех же побуждений, принимали новые правила поведения».

В 1802 году Пейли написал книгу «Естественное богословие», в которой рассуждал так: «Предположим, что на прогулке в поле мы нашли часы. Ясно, что столь сложный и целесообразный механизм не мог возникнуть самопроизвольно, но был замыслен и изготовлен неким часовщиком. Но вселенная и жизнь неизмеримо сложнее часов — поэтому и должен быть создавший их Мастер».

По материалам телеканала «Три Ангела», 3angels.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» № 06 (254) июнь 2018 г.