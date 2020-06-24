Украдка — зверь коварный

Что обычно делают украдкой? Пробираются туда, куда ходить запрещено; берут то, что брать нельзя; разговаривают с теми, с кем разговаривать нежелательно; списывают, подглядывают, подслушивают… Мусорят, в конце концов.

Восьмая заповедь Закона Божьего гласит: «Не кради». При слове «кража» многие представляют себе людей в масках, совершающих налёт на банк. Или злодеев, утащивших с нашей дачи все металлические конструкции. Но в очах Божьих многие из нас являются не меньшими преступниками, потому что Господь видит всё, что мы делаем украдкой. Ему известен каждый случай, когда мы посягаем на то, что нам не принадлежит. Он видит каждого, кто, убедившись, что никого нет рядом, сваливает мусор у дороги. Видит тех, кто таскает песок из детской песочницы для строительных работ (или любимой кошке в лоток). Он знает каждого, кто крадёт бизнес-идеи. Я уж не говорю о взятках и превышении служебных полномочий.

Начинается порой с куличика в песочнице, который ты не строил, но сломал. Со снеговика, который слепили другие ребята, а ты разрушил его. С разгромленной снежной крепости… Минувшей зимой мы с детьми построили не меньше трёх огромных крепостей. Ни одна из них не дожила до следующего утра. Стоит только отойти, и злоумышленники тут как тут. Причём, иногда хулиганства совершаются с молчаливого одобрения родителей и бабушек. «Они же мальчишки: что с них взять?!» Так мальчишки вырастают, а ценить чужое не приучаются. Куда делись правила: не строил — не ломай, не сажал — не рви, не собираешься убирать — не мусори?

Сегодня мне хотелось бы затронуть аспект привязанностей. Есть в мире люди, с которыми мы связаны кровными узами или узами брака. Мы взаимно претендуем на время, внимание, чувства друг друга. В списке телефонных контактов моего мужа есть множество представительниц прекрасного пола. Как бы я себя чувствовала, если бы, находясь со мной рядом, муж постоянно обменивался с ними сообщениями? Это, несомненно, вызвало бы моё недовольство. А если бы я узнала, что он делает это украдкой, когда меня нет рядом? Казалось бы, всё невинно: просто переписка — шутки, новости, иногда комплименты…

Так всё начиналось в семье наших друзей. Муж приходил с работы усталый, не всегда хватало времени на общение с молодой женой. У неё было немало друзей среди холостых парней и уже женатых мужчин. Когда муж засыпал, она позволяла себе провести некоторое время в переписке с ними. Света (назовём её так) не стала бы делать этого при муже, но в позднее время украдкой позволяла себе общение и даже лёгкий флирт с другими мужчинами. Со временем это превратилось в зависимость. Даже когда о таком ночном общении узнал муж, жена уже не могла остановиться. Её привязанности (или уже зависимости?) были слишком сильны. Брак распался.

Друзья, сведите время использования гаджетов к минимуму. Выделите особенное время для семьи, когда вы не будете отвлекаться на любой телефонный «бульк». А ночь нужна для сна. В это время человек плохо контролирует себя, может сказать, написать или сделать то, за что утром будет стыдно. Ночью муж и жена должны быть вместе. И никаких ночных «украдок»!

Теперь рассмотрим ситуацию в коллективе. Почему-то дома женщины ходят в халатике, а на работу приходят при параде. Причём, «парад» этот далеко не всегда бывает скромным. Рядом трудятся женатые мужчины. А их коллеги-женщины то наклонятся, обнажая зону декольте, то подчёркивая другие интересные места. А потом улыбнутся. А потом чем-нибудь вкусненьким угостят. А бывает, что и дырочку в куртке зашьют, которую жене зашить не довелось. Так день за днём, порой незаметно, формируется привязанность. Одна формируется, другая похищается. Ещё мудрец Соломон заметил: «Мёд источают уста чужой жены, и мягче елея речь её» (Библия, книга Притчей 5:3).

Что, по сути, делают такие женщины? Они крадут привязанность мужчины у той, которой она должна принадлежать. Дорогие женщины, когда вы одеваетесь на работу, задайте себе вопрос: «Не будет ли мой внешний вид способствовать похищению привязанности?» Это не значит, что вы должны пойти в мешке, но скромность (не лишённая вкуса) всегда украшает благочестивую женщину.

Мужчины, вам тоже стоит быть осторожными, чтобы не похитить привязанность, которая должна принадлежать другому человеку. Когда вы ведёте задушевные сердечные беседы с замужней женщиной, будьте бдительны: женщины любят ушами. Не станьте похитителем сердца. Даже если вы священник, психолог или врач, держите необходимую физическую и эмоциональную дистанцию; каждый день призывайте Бога, чтобы не впасть в искушение.

Заповедь «Не кради» относится не только к вещам материальным, но и к чувствам, и к привязанностям. Про некоторых людей говорят, что для них нет ничего святого. Супружеские отношения святы. Цените их. И речь здесь не только об отношениях в вашей семье. Уважайте и брак других людей. Не флиртуйте, будьте скромны и сдержанны. Никогда, даже украдкой, не делайте того, что может огорчить Бога и ближних.

Всякий раз, когда у нас возникает желание сделать что-то тайком, украдкой, зададим себе вопрос: «Не посягаю ли я на чужое?» И да поможет нам Господь довольствоваться тем, что у нас есть.

Марина Лемушева

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2020 г.