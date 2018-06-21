В суд за обидное слово

В древности людям была дана заповедь «Не убивай» (Исход 20:13). Иисус наполнил её новым содержанием: «Вы слышали, что было сказано древним: “не убивай, кто же убьёт, подлежит суду”. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: “рака”, подлежит синедриону; а кто скажет: “безумный”, подлежит геенне огненной» (Матфея 5:21, 22).

Гнев разрастается внутри человека, переполняет его и иногда может закончиться даже убийством. Христос предупреждает: «Всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду». Христос переплетает понятие о суде Божьем с понятием о суде земном. За убийство человек ответит как перед земным судом, так и перед небесным. А за гнев? Будет ли земной суд судить человека за гнев? Нет. Гнев человек может скрыть, не дать ему внешне проявиться, но Богу известно всё. Поэтому, если земной суд может наказать только за результат гнева, то Бог в состоянии коснуться корня зла и судить человека за сам гнев. Человек не всегда реализует свой гнев через убийство, но с враждой в сердце он может прожить всю жизнь, и так и уйти в могилу с этой горечью.

Гнев может реализоваться в словесной перебранке, которая тоже имеет разную степень тяжести. Слово «рака» произошло от еврейского «пустой». Что значит «пустой человек»? Это как новенький компьютер с новой операционной системой — там нет ничего. Это нормально для маленького ребёнка. Но когда уже усы растут, а в голове до сих пор пусто, это уже бестолковый человек. У него мозги есть, но он их не развивает.

Другое слово, которое употребил Матфей, — «морэ» — «безумный, безмозглый». Это самое обидное слово. У такого человека не то что «не хватает ума», у него его совсем нет. Это унижает не только достоинство человека, но и оскорбляет Бога, создавшего человека и умершего за него. Человек, унизивший достоинство брата таким образом, заслуживает смерти.

Христос предлагает решение проблемы: «Если ты принесёшь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой» (Матфея 5:23, 24). Если вы обидели человека, попросите у него прощения и исповедуйте свой грех перед Богом.

Может ли Бог в некоторых случаях оправдать гнев? Апостол Павел учил: «Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдёт во гневе вашем» (Ефесянам 4:26). То есть, гневаясь, не выходите за рамки, чтобы ваш гнев не перешёл в грех.

Евангелия свидетельствуют, что Христос испытывал гнев: «И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая» (Марка 3:5). Здесь Марк применил слово «орги». Корень этого слова тот же самый, что и в 5 главе Евангелия от Матфея. Это слово переводится как «гнев, негодование, ярость». Дело в том, что бывает гнев на человека, а бывает гнев на беззаконие. Гневаясь на беззаконные поступки, не следует перебрасывать гнев на беззаконников. Стоит вспомнить, что и мы порой не лучше по своей греховной натуре. Христос умер и за нас, и за тех людей, которые совершают явное беззаконие. Иисус осуждает всякий эгоистический гнев. Комментатор Нового Завета Уильям Баркли пишет: «Следует хорошо помнить, что тот не может называться христианином, кто выходит из себя из-за причинённой ему личной обиды». Поэтому, ненавидя грех, давайте будем, по примеру Христа, любить грешника.

Александр Серков, www.asd.in.ua

Газета «Сокрытое Сокровище» № 06 (254) июнь 2018 г.