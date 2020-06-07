Как укрепить иммунитет ребёнка летом

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Вот и пришло лето. Закончился учебный год. У школьников — время отдыха от учебной нагрузки. Используйте лето, чтобы укрепить иммунную систему ребёнка к следующему учебному году.

Иммунитет — это сопротивляемость, невосприимчивость организма к инфекционным возбудителям. Он формируется при контакте с микроорганизмами. Дети должны переболеть, чтобы их иммунная система встречалась с возбудителями заболеваний и училась им противостоять. Формируется иммунная память. Чрезмерная стерильность обстановки, в которой растёт ребёнок, и бесконтрольное применение антибиотиков нарушают формирование нормальных иммунных реакций. Избыточная стерильность приводит к росту аллергических и аутоиммунных заболеваний.

Образ жизни семьи влияет на здоровье ребёнка, а значит и на его иммунитет. А это — полезные и вредные привычки, физическая активность, питание, соотношение нагрузок и отдыха.

Питание

Лето — время натуральных витаминов. Свежие ягоды, овощи, фрукты, зелень предпочтительны со своего огорода. На столе каждый день должны присутствовать 4 цвета: оранжевый (апельсины, мандарины, морковь и др.), зелёный (капуста, огурцы, зелень и пр.), красный (помидоры, клубника и др.) и жёлтый (репа, банан, алыча и др.).

Питание должно быть сбалансированным. Важен регулярный приём пищи. Если ребёнок очень хочет перекусить, то лучше дать ему ягоды или яблоко, а не конфетку или сладкую булочку. Ограничивайте сладости, заменяя их фруктами, ведь сахар снижает иммунитет.

Вода

Только вода может утолить жажду. Полезно приучать ребёнка пить утром до еды и между едой чистую воду, а не сладкие напитки. Также вода помогает поддерживать чистоту тела, охраняя от заразных заболеваний. Нужно напоминать детям, что важно мыть руки с мылом после прогулки, перед едой, после туалета. С закаливающей целью можно делать различные водные процедуры.

Свежий воздух

Длительные прогулки полезны детям всех возрастов в любую погоду. Конечно, важно, чтобы была одежда по погоде. Полезно ходить босиком по траве, речному или морскому песку, камушкам.

Современные дети почти круглогодично живут в условиях перенасыщения воздуха положительным зарядом от бытовых приборов, не отрываясь от Wi-Fi, ноутбука. Прогулка по лесу, возле водоёма будет полезна детям.

Важно проветривать комнаты. Температура комнаты ребёнка должна быть 20 – 22°С. Летом проветривание может быть постоянным.

Солнце

Солнечные ванны усиливают обмен веществ, повышают сопротивляемость организма к инфекциям. УФ- лучи убивают вирусы и бактерии. Но время нахождения на солнце индивидуально и должно увеличиваться постепенно, чтобы не допустить ожогов.

Физическая активность

Походы в лес, на берег реки или моря, в горы, подвижные игры с мячом, велосипед, утренняя зарядка, работа на огороде (по силам) — всё это укрепляет иммунную систему, улучшает работу мозга, укрепляет опорно-двигательный аппарат и общее состояние организма.

Купание — один из лучших способов закаливания, так как сочетает действия свежего воздуха, солнца, воды и движения.

Отдых

Для детей любого возраста полезно соблюдать режим дня. Хорошо чередование физической и умственной нагрузки, чтобы не было перегрузки. Для здоровья нужен полноценный сон вовремя. Ребёнок должен ложиться спать не позднее 22 часов и рано вставать.

Атмосфера в семье

Замечено, что между психологическим состоянием и уровнем иммунитета имеется связь. Счастливые и уверенные в себе дети реже болеют. Поэтому уделяйте своим детям время, радуйтесь, играйте с ними, развивайте всесторонне.

Закаливающие процедуры

Для укрепления иммунитета можно применять массаж, закаливание, травы. Но, прежде чем начать какие-то укрепляющие процедуры, нужно проконсультироваться с лечащим врачом.

Суть закаливания — тренировка слизистых оболочек быстро реагировать на резкую смену температуры. После такой тренировки слизистые оболочки становятся серьёзным препятствием для вируса.

Закаливание должно быть постепенным. Общие правила:

  1. Систематичность. Водные процедуры нужно повторять каждый день.
  2. Снижать температуру воды постепенно.
  3. Продолжительность процедуры также увеличивать постепенно.
  4. Если ребёнок заболел, то процедуры прекратить до полного выздоровления. Начинать нужно всё сначала.
  5. У ребёнка не должно быть негативных ощущений.

Топтание в холодной воде (по щиколотку) — очень простая и эффективная процедура. Начинать с воды комнатной температуры в течение 1 минуты. Далее, постепенно снижая температуру воды, увеличить время процедуры до 5 минут.

Контрастная ванночка для рук или обливания рук (от кисти до локтя). Горячая вода — 35°С, холодная — 20°С. Такие температуры не вызывают негативных ощущений у детей. В закаливании важен контраст. Самая терпимая разница температур — 15°С. Продолжительность процедуры — 5 – 7 минут один раз в день (утром или вечером). Постепенно можно увеличивать температуру горячей и снижать температуру холодной воды.

Можно делать общий контрастный душ, обливание ног или рук по плечо.

Ванны с обливанием. Ванна с температурой воды 37°С. Обливание — вода на 10°С ниже. Начинать обливание со стоп.

Влажное обтирание. Начинать нужно с сухого обтирания — ежедневно сухой фланелевой тканью по утрам очень нежно растирать тело ребёнка, руки и ноги до розового цвета. Через 7 – 10 дней можно приступить к влажному обтиранию. Для этого смочить махровое полотенце в воде 33 – 34°С, отжать и обтереть руки от пальцев к плечу, ноги от стоп к бедру, грудь, живот, спину. При этом сочетаются действия массажа и воды. Сразу же после влажного обтирания тело ребёнка нужно вытереть сухим полотенцем до лёгкого покраснения. Один раз в пять дней температуру воды для обтирания снижаем на 1°С, доведя её до 28°С. Продолжительность процедуры 3 – 4 мин. Лучше проводить её перед дневным сном.

Избежать болезней полностью не реально, да это и не нужно. А помочь ребёнку реже болеть и быстрее выздоравливать, возможно.

Пусть это лето пройдёт с пользой!

Людмила Михайлова, врач-инфекционист, инструктор ЗОЖ

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2020 г.

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