Как укрепить иммунитет ребёнка летом

Вот и пришло лето. Закончился учебный год. У школьников — время отдыха от учебной нагрузки. Используйте лето, чтобы укрепить иммунную систему ребёнка к следующему учебному году.

Иммунитет — это сопротивляемость, невосприимчивость организма к инфекционным возбудителям. Он формируется при контакте с микроорганизмами. Дети должны переболеть, чтобы их иммунная система встречалась с возбудителями заболеваний и училась им противостоять. Формируется иммунная память. Чрезмерная стерильность обстановки, в которой растёт ребёнок, и бесконтрольное применение антибиотиков нарушают формирование нормальных иммунных реакций. Избыточная стерильность приводит к росту аллергических и аутоиммунных заболеваний.

Образ жизни семьи влияет на здоровье ребёнка, а значит и на его иммунитет. А это — полезные и вредные привычки, физическая активность, питание, соотношение нагрузок и отдыха.

Питание

Лето — время натуральных витаминов. Свежие ягоды, овощи, фрукты, зелень предпочтительны со своего огорода. На столе каждый день должны присутствовать 4 цвета: оранжевый (апельсины, мандарины, морковь и др.), зелёный (капуста, огурцы, зелень и пр.), красный (помидоры, клубника и др.) и жёлтый (репа, банан, алыча и др.).

Питание должно быть сбалансированным. Важен регулярный приём пищи. Если ребёнок очень хочет перекусить, то лучше дать ему ягоды или яблоко, а не конфетку или сладкую булочку. Ограничивайте сладости, заменяя их фруктами, ведь сахар снижает иммунитет.

Вода

Только вода может утолить жажду. Полезно приучать ребёнка пить утром до еды и между едой чистую воду, а не сладкие напитки. Также вода помогает поддерживать чистоту тела, охраняя от заразных заболеваний. Нужно напоминать детям, что важно мыть руки с мылом после прогулки, перед едой, после туалета. С закаливающей целью можно делать различные водные процедуры.

Свежий воздух

Длительные прогулки полезны детям всех возрастов в любую погоду. Конечно, важно, чтобы была одежда по погоде. Полезно ходить босиком по траве, речному или морскому песку, камушкам.

Современные дети почти круглогодично живут в условиях перенасыщения воздуха положительным зарядом от бытовых приборов, не отрываясь от Wi-Fi, ноутбука. Прогулка по лесу, возле водоёма будет полезна детям.

Важно проветривать комнаты. Температура комнаты ребёнка должна быть 20 – 22°С. Летом проветривание может быть постоянным.

Солнце

Солнечные ванны усиливают обмен веществ, повышают сопротивляемость организма к инфекциям. УФ- лучи убивают вирусы и бактерии. Но время нахождения на солнце индивидуально и должно увеличиваться постепенно, чтобы не допустить ожогов.

Физическая активность

Походы в лес, на берег реки или моря, в горы, подвижные игры с мячом, велосипед, утренняя зарядка, работа на огороде (по силам) — всё это укрепляет иммунную систему, улучшает работу мозга, укрепляет опорно-двигательный аппарат и общее состояние организма.

Купание — один из лучших способов закаливания, так как сочетает действия свежего воздуха, солнца, воды и движения.

Отдых

Для детей любого возраста полезно соблюдать режим дня. Хорошо чередование физической и умственной нагрузки, чтобы не было перегрузки. Для здоровья нужен полноценный сон вовремя. Ребёнок должен ложиться спать не позднее 22 часов и рано вставать.

Атмосфера в семье

Замечено, что между психологическим состоянием и уровнем иммунитета имеется связь. Счастливые и уверенные в себе дети реже болеют. Поэтому уделяйте своим детям время, радуйтесь, играйте с ними, развивайте всесторонне.

Закаливающие процедуры

Для укрепления иммунитета можно применять массаж, закаливание, травы. Но, прежде чем начать какие-то укрепляющие процедуры, нужно проконсультироваться с лечащим врачом.

Суть закаливания — тренировка слизистых оболочек быстро реагировать на резкую смену температуры. После такой тренировки слизистые оболочки становятся серьёзным препятствием для вируса.

Закаливание должно быть постепенным. Общие правила:

Систематичность. Водные процедуры нужно повторять каждый день. Снижать температуру воды постепенно. Продолжительность процедуры также увеличивать постепенно. Если ребёнок заболел, то процедуры прекратить до полного выздоровления. Начинать нужно всё сначала. У ребёнка не должно быть негативных ощущений.

Топтание в холодной воде (по щиколотку) — очень простая и эффективная процедура. Начинать с воды комнатной температуры в течение 1 минуты. Далее, постепенно снижая температуру воды, увеличить время процедуры до 5 минут.

Контрастная ванночка для рук или обливания рук (от кисти до локтя). Горячая вода — 35°С, холодная — 20°С. Такие температуры не вызывают негативных ощущений у детей. В закаливании важен контраст. Самая терпимая разница температур — 15°С. Продолжительность процедуры — 5 – 7 минут один раз в день (утром или вечером). Постепенно можно увеличивать температуру горячей и снижать температуру холодной воды.

Можно делать общий контрастный душ, обливание ног или рук по плечо.

Ванны с обливанием. Ванна с температурой воды 37°С. Обливание — вода на 10°С ниже. Начинать обливание со стоп.

Влажное обтирание. Начинать нужно с сухого обтирания — ежедневно сухой фланелевой тканью по утрам очень нежно растирать тело ребёнка, руки и ноги до розового цвета. Через 7 – 10 дней можно приступить к влажному обтиранию. Для этого смочить махровое полотенце в воде 33 – 34°С, отжать и обтереть руки от пальцев к плечу, ноги от стоп к бедру, грудь, живот, спину. При этом сочетаются действия массажа и воды. Сразу же после влажного обтирания тело ребёнка нужно вытереть сухим полотенцем до лёгкого покраснения. Один раз в пять дней температуру воды для обтирания снижаем на 1°С, доведя её до 28°С. Продолжительность процедуры 3 – 4 мин. Лучше проводить её перед дневным сном.

Избежать болезней полностью не реально, да это и не нужно. А помочь ребёнку реже болеть и быстрее выздоравливать, возможно.

Пусть это лето пройдёт с пользой!

Людмила Михайлова, врач-инфекционист, инструктор ЗОЖ

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2020 г.