Евангелие от Иоанна 15:1-8

Совершив тайную вечерю, Иисус Христос и Его ученики вышли из верхней горницы и направились к горе Елеонской. Они шли в Гефсиманский сад, где Спаситель часто размышлял и молился. Он разъяснял Своим ученикам, с какой миссией Он пришел в мир, и какую духовную связь они должны поддерживать со Своим Господом. Теперь Он дополняет Свое наставление примером. Он обращает внимание учеников на цветущую виноградную лозу, используя ее как символ.

«Я есмь истинная виноградная Лоза», – говорит Иисус Христос. Израиль изображался виноградной лозой, символом всего жизнестойкого, превосходного, плодоносного, которую Бог насадил в земле обетованной. Иудеи надеялись на спасение потому, что принадлежали к Израилю. Но Иисус Христос говорит: «Только через Меня Одного обретается духовная жизнь».

«Я есмь Лоза, а вы ветви», – сказал Иисус Христос своим ученикам. Хотя Он собирался покинуть их, но духовное единение не должно было прерываться. «Связь между лозой и ветвями, – сказал Он, – символизирует отношения, которые вы должны поддерживать со Мною». Жизнь лозы становится жизнью ветви. Так и душа, мертвая во грехах и преступлениях, принимает жизнь, будучи связана с Иисусом Христом. Через веру в Него как личного Спасителя человек соединяется с Богом.

Связь с Иисусом Христом, однажды установленная, должна постоянно поддерживаться. Иисус Христос сказал: «Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне». Это не случайное прикосновение или временная связь. Ветвь становится частью живой лозы. Отрезанная от лозы, она не может жить. «Точно так же, – сказал Иисус, – и вы не можете жить без Меня. Без Меня вы не можете победить ни одного греха и не можете противостоять ни одному искушению».

Благоухающие плоды на ветвях виноградной лозы являются свидетельством ее жизни. «Кто пребывает во Мне, – сказал Иисус Христос, – и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего». Когда мы живем верой в Сына Божьего, все без исключения плоды Духа будут видны в нашей жизни, и ни один из них не пропадет.

«Отец Мой – Виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает». Видимая связь с Иисусом Христом бывает часто без подлинного единства с Ним через веру. Называя себя верующими, люди присоединяются к церкви, но лишь их мысли и поведение показывают, действительно ли они связаны с Иисусом Христом. Если они не приносят плода, они являются ложными ветвями. Не имея связи с Иисусом Христом, они так же мертвы, как мертва сухая ветвь. «Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают».

«Всякую [ветвь], приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода». Одного из двенадцати, последовавших за Иисусом Христом, вскоре отсекут, как сухую ветвь, а остальные переживут тяжкое испытание, как ветви под лезвием садового ножа. Обрезание ветви причиняет боль, но нож находится в руках Небесного Отца. Он совершает работу не безжалостной рукой и не с равнодушным сердцем.

Спаситель не требует, чтобы ученики приносили плод своими усилиями. Он повелевает им пребывать в Нем. «Если пребудете во Мне, – говорит Он, – и слова Мои в вас пребудут, то чего ни пожелаете, просите, и будет вам». Живя во Христе, приобщаясь ко Христу, получая поддержку от Христа, питаясь от Него, вы приносите тот же плод, что и Иисус Христос.

Подготовила И. Беднякова

Газета «Сокрытое Сокровище» № 4 (108) апрель 2006 г.