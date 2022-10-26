Уроки грязного холодильника

Иногда я думаю, что Бог допустил мою близорукость, чтобы я замечала поменьше негатива вокруг. Например, у себя на кухне. Сегодня я выбрала предметом своего пристального изучения холодильник, приблизила к нему лицо и с неудовольствием обнаружила: опять чьи-то маленькие ручонки наставили на нём пятен.

Помимо пятен холодильник «украшали» какие-то древние неотдираемые наклейки на нижней дверце. «А ну оттирайте!» — призвала я к ответственности детей. Они заверили меня, что наклейки пребывают на этом самом месте с незапамятных времён, но я была неумолима. Дочка намочила ватный диск спиртом и принялась за работу, а потом, смеясь, позвала меня: «Мама, какой же грязный у нас холодильник! Смотри: в тех местах, где я тёрла спиртом, холодильник стал гораздо белее».

Я снова приблизила нос к дверке холодильника. Так и есть: светлые дорожки на фоне серости. Отмыв холодильник от очевидных пятен, я была вполне довольна результатом. Но «спиртовые дорожки» показали мне истинное положение дел. Оказывается, мой холодильник далеко не такой белый, как я полагала всего несколько минут назад.

У меня сразу родилась параллель. Очень многие люди искренне считают себя хорошими и достойными. Они белые и пушистые и наверняка уже заслужили себе местечко в раю. Если сравнить их с холодильниками (простите великодушно), то они белы, как будто только из магазина. Но вот в дело идёт тряпочка со спиртом, и наступает момент истины.

Если вы тоже считаете себя вполне хорошим, то ради вашего вечного блага позвольте привести текст из Библии: «Вся праведность наша как запачканная одежда» (книга пророка Исаии 64:6). Мы видим свой «холодильник» опрятным, но есть Тот, в Чьём присутствии грязь становится очевидной, а душа жаждет новой, доселе неизведанной, чистоты.

«Суд же состоит в том, что свет пришёл в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идёт к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы» (Евангелие от Иоанна 3:19, 20).

Не всякому понравится сделать такое открытие: то, что казалось мне белым, на самом деле таковым не является. Поэтому кто-то избегает чистящих веществ (улавливаете параллель?). Ещё можно не включать свет. В темноте легко внушить себе, что холодильник хоть белый, хоть розовый. А что, если позволить Свету расставить всё на свои места и назвать вещи своими именами? Что, если вместе с Иовом попросить Бога: «Покажи мне беззаконие моё и грех мой» (Библия, книга Иова 13:23)? Что если вместе с царём Давидом воззвать: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце моё; испытай меня и узнай помышления мои; и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный» (Библия, книга Псалтирь 138:23, 24). Попробуйте. Вы рискуете узнать о себе много нового. Но не для того, чтобы заниматься потом самоуничижением, а чтобы почувствовать нужду в Том, Кто может наделить подлинной чистотой. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня» (Библия, книга Псалтирь 50:3, 4).

Вот чему, оказывается, может иногда научить грязный холодильник. Точнее, не совсем уж грязный, а в процессе преображения.

Александра Третьякова

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2022 г.