Шесть уроков последних дней Иоанна Крестителя

Иоанн Креститель был первым глашатаем Царства Христова и первым пострадал за Него. Он был заключён в крепость Ирода Антипы. Нелёгкие дни. Печальная история. Но мы постараемся извлечь из неё уроки.

Большая часть служения Иоанна Крестителя прошла на той территории, где царствовал Антипа. Ирод слышал проповедь Иоанна. Призыв к покаянию приводил в трепет развратного царя. «Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой… многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его» (Евангелие от Марка 6:20). Иоанн же неустанно обличал преступную связь царя с Иродиадой, женой брата его. Одно время Ирод попытался разорвать узы греха, но Иродиада сумела воспрепятствовать этому, а потом убедила царя заключить Иоанна Крестителя в темницу.

Жизнь Иоанна Крестителя всегда была исполнена напряжённого труда, и поэтому мрак и бездействие в заточении тяготили его. Неделя проходила за неделей, а ничего не изменялось. И тогда отчаяние и сомнение овладели им. Ученики не покинули его. Добившись разрешения приходить в тюрьму, они приносили ему вести о деятельности Иисуса. Одно их удивляло: если этот новый учитель действительно Мессия, почему Он не освободит Иоанна? У Иоанна зародились сомнения, которые в любом другом случае никогда не пришли бы ему в голову. Как часто люди, считающие себя друзьями иного порядочного человека и стремящиеся доказать ему свою верность, на деле оказываются его самыми опасными врагами: вместо того, чтобы укреплять веру, они ввергают его в уныние и лишают мужества.

Урок 1: Не всегда нужно озвучивать свои сомнения. Подумайте: укрепит ли сказанное вами веру человека, вселит ли в него мужество? Если нет, то лучше молчать.

Иоанн, как и многие другие, не понимал природы Царства Христа. Он ожидал, что Иисус займёт царский престол. Но время шло, а Спаситель не претендовал на земную власть, и Иоанн всё больше и больше недоумевал и смущался. Он не стал ни с кем делиться сомнениями и тревогами, а решил послать к Иисусу двух своих учеников, надеясь, что беседа со Спасителем укрепит их веру.

Урок 2: Вместо того чтобы занимать разум предположениями и сомнениями, лучше спросить напрямую.

Ученики пришли к Иисусу с вопросом: «Ты ли Тот, Который должен прийти, или ожидать нам другого?» (Евангелие от Матфея 11:3). Спаситель не сразу ответил на вопрос. Пока ученики стояли, удивлённые Его молчанием, убогие и несчастные подходили к Нему в надежде на исцеление. Сквозь толпу ощупью пробирались слепые. Больные из всех сословий — одни самостоятельно, другие с помощью друзей — с нетерпением проталкивались к Иисусу. Он возвращал слух глухим. Прикосновение Его руки даровало зрение слепым. Иисус врачевал болезни и исцелял лихорадку. Его голос слышали умирающие и поднимались, полные здоровья и силы. Одержимые бесом повиновались Его Слову. Безумие оставляло их, и они поклонялись Ему. Исцеляя, Он одновременно наставлял людей.

Так прошёл день, в течение которого ученики Иоанна видели и слышали всё. Наконец Иисус подозвал их и повелел рассказать Иоанну о том, чему они были свидетелями, добавив: «Блажен, кто не соблазнится о Мне!» (Евангелие от Луки 7:23). Доказательство Божественности Христа проявилось в особом сострадании к нуждам людей. Слава Его была явлена в снисхождении к нашему падшему состоянию.

Возвратившись, ученики всё рассказали Иоанну, — и этого оказалось достаточно.

Иоанн вспомнил пророчество о Мессии: «Господь помазал Меня благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушённых сердцем…» (Библия, книга пророка Исаии 61:1). Иисус должен был совершить Своё дело не в битвах, не в свержении престолов и царств, а прокладывая путь к сердцу людей милосердием и самопожертвованием.

Урок 3: Дела красноречивее слов.

Многие любили Иоанна и переживали, чем кончится его заточение. Все были уверены, что не будет совершено никакого насилия. Даже Ирод верил, что Иоанн — пророк Божий, и твёрдо решил освободить его. Но, боясь Иродиады, он откладывал исполнение этого решения. Иродиада знала: напрямую ей никогда не добиться согласия Ирода на смерть Иоанна — и решила прибегнуть к хитрости. В день рождения царя для придворных устраивался торжественный приём. Ожидалось грандиозное пиршество с обильными возлияниями. Ирод утратит осторожность и тогда выполнит всё, что она пожелает.

Настал день праздника, царь со своими придворными пировал и пил вино. Иродиада послала свою дочь развлекать гостей танцами. Юная Саломея пленила своей чувственной красотой всех присутствующих на пиру. Разум царя помутился, и он потерял голову. С клятвой он обещал дать дочери Иродиады всё, что она попросит, вплоть до половины своего царства.

Саломея поспешила к матери посоветоваться, о чём просить царя. Но ответ уже был готов: голову Иоанна Крестителя.

Ирод был изумлён и смущён. Шумное веселье угасло, среди пирующих воцарилась зловещая тишина. Царя охватил ужас при мысли об убийстве Иоанна Крестителя. Но слово царское было произнесено, и ему не хотелось выказать своё непостоянство и опрометчивость. Царь давал клятву в угоду гостям, и, если бы хоть один из них возразил против исполнения этого обещания, он с радостью оставил бы пророка в живых. Его гости могли бы сказать что-либо в защиту узника. Но они были настолько пьяны, что оказались не в состоянии выразить свой протест. Ни один голос не раздался в защиту жизни посланника небес. Эти люди занимали высокое положение в своём народе, на них лежала огромная ответственность, но они упились до полного бесчувствия. Головы у них кружились от легкомысленной музыки и непристойного танца, а совесть уснула. Своим молчанием они приговорили к смерти пророка Господня, удовлетворив тем самым жажду мести распущенной женщины.

Напрасно ждал Ирод, что кто-нибудь освободит его от клятвы. Наконец он через силу отдал приказ казнить пророка. Вскоре голову Иоанна принесли царю и его гостям. Уста, которые честно предостерегали Ирода и призывали покончить с греховной жизнью, умолкли навсегда. Никогда больше не раздастся его голос, призывающий людей к покаянию. Ночная оргия стоила жизни одному из величайших пророков.

Тот, кто подносит к губам чашу с опьяняющим напитком, берёт на себя ответственность за любую несправедливость, какую он может совершить, одурманенный вином.

Урок 4: Ни капли спиртного!

Утолив свою жажду мщения, Иродиада полагала, что совесть Ирода будет спокойна. Но грех не принёс ей счастья. Её имя вызывало отвращение у людей, а Ирода угрызения совести терзали сильнее, чем предостережения пророка. Учение Иоанна не потеряло свою силу.

Грех Ирода был всегда перед ним. Царь постоянно пытался заглушить голос больной совести. Он по-прежнему непоколебимо верил Иоанну. Ирод вспоминал его жизнь, полную самоотречения, его глубокие призывы, его здравые суждения и советы, а затем — обстоятельства его смерти — и не находил себе покоя. Занятый государственными делами, принимая почести от людей, он улыбался и держался с достоинством, а сердце его тревожно билось, терзаемое страхом, что над ним тяготеет проклятие. Нет ничего мучительнее угрызений совести, которые не дают покоя ни днём, ни ночью.

Урок 5: Грех не приносит счастья.

Многие спрашивают: «Почему Иоанн должен был томиться и умереть в тюрьме?» Иоанн должен был испить чашу мученичества ради тех тысяч людей, которым в грядущих веках предстояло идти на смерть. И когда последователи Иисуса будут томиться в одиночных тюремных камерах или погибать от меча, на виселице или на эшафоте, когда им будет казаться, что они оставлены Богом и людьми, мысль о том, что Иоанн Креститель, верность которого засвидетельствовал Христос, пережил то же самое, будет поддерживать их.

Бог всегда ведёт Свой народ единственно возможным путём — таким, какой люди избрали бы сами, если бы видели конец от начала.

«Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него» (Библия, Послание филиппийцам 1:29). Из всех благословений, какие только Небо может даровать людям, соучастие страданиям Христа является наивысшим выражением доверия и высокой честью.

Урок 6: Бог не обещал избавить верующих в Него от всех превратностей жизни, но заверил, что будет с ними везде и до конца.

По книге Эллен Уайт «Желание веков»

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2021 г.