Усмирение бури

Там, где жил Иисус, было большое озеро — Галилейское. Оно было таким огромным, что часто его называли морем. А на море, как известно, случаются бури.

Над Галилейским морем наступил вечер. Море было спокойным-спокойным. Иисус попросил учеников переправиться в маленькой лодке на другой берег. Им было очень приятно, что Сам Иисус поплывёт с ними. Они подняли паруса и отчалили.

Но погода на море быстро изменилась. Небо потемнело. Надвигалась буря. Подул сильный ветер. Вскоре он усилился до того, что разбушевались большие волны. Маленькую лодку стало бросать вверх и вниз. Бедные ученики были в ужасе, хотя бояться им было нечего: с ними в лодке был Сам Иисус.

Вскоре лодка наполнилась водой. Казалось, что она вот-вот пойдёт ко дну. А что же делал Иисус? Он спал на корме лодки. Он не боялся ни ветра, ни волн. Испуганные ученики начали будить Его.

— Учитель, — закричали они, — неужели Тебя не беспокоит, что мы сейчас все погибнем?!

Тут Иисус встал. Совершенно спокойно Он обратился к ветру и морю.

— Успокойся, ветер! Усмиритесь, волны! — сказал Он.

Ветер, волны и море в точности выполнили приказание Иисуса. Они послушались. Всё послушно Господу — ветер, море, огонь, дождь, снег — всё. На море воцарилась тишина.

Ученики в изумлении смотрели на Иисуса. Они знали, что Он был хорошим человеком, их Учителем и Другом. Но тут они поняли, что Он не только человек. Они увидели, что Он Бог.

— Что это за Человек? — спрашивали они друг друга. — Ведь даже ветер и море повинуются Его голосу!

По спокойному морю плыть было намного легче, и ученики быстро и безопасно добрались до противоположного берега. Как они были рады снова очутиться на берегу в целости и сохранности!

Может быть, и ты уже обращался к этому чудесному Человеку? Богу и Человеку одновременно! Он теперь на небе, но, несмотря на это, Он слышит просьбы Своих детей. Он всегда готов помочь им и спасти их.

По Евангелию от Марка 4:35–41

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2021 г.