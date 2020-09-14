Усопших в землю опуская,

«Христова Царствия тебе!»

Вдруг скажет кто, желая Рая

Рабу Христа или рабе.

Но примет ли Создатель Вечный

Навек ушедшего туда,

Не может знать никто, конечно,

Из всех живущих никогда.

Об этом лишь Спаситель знает,

Который кровь за нас пролил,

Он в Рай Свой дивный принимает

Лишь верных, кто Ему служил.

Но будет это не мгновенно,

А в день пришествия Христа:

Вернёт Бог жизнь тем непременно,

Чья совесть перед Ним чиста.

Кто все грехи свои оставил

И Богом полностью прощён,

Увидит Господа во славе,

Чем сильно будет восхищён.

Он скажет: «Слава Тебе, Боже,

За то, что к солнцу нас вернул!

Вот Ты, Иисус, был мёртвым тоже,

Но Бог вновь жизнь в Тебя вдохнул!

Теперь не будем разлучаться

Мы больше никогда с Тобой!

И не устанем мы общаться

С родными, славя подвиг Твой!»

Игорь Плохатнюк

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2020 г.