Успешный человек — здоровый человек

Наверняка каждого хотя бы раз в жизни посещала благородная мысль, чтобы начать вести здоровый образ жизни (ЗОЖ). Режим дня, правильное питание, пробежки по выходным или зарядка каждое утро — здорово ведь? Но, к сожалению, для большинства на этапе желания всё и заканчивается. Те же, кто идёт дальше, сталкиваются с препятствиями: поддержание регулярности, изменение привычек и невозможность достичь всего и сразу.

Павел Меженин, инструктор ЗОЖ, мастер спорта, серебряный призёр России по баскетболу, считает, что здоровый образ жизни — одно из самых важных условий для достижения человеком счастья.

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье включает в себя не только физическое состояние человека, но и его эмоциональное, духовное и душевное благополучие. Поэтому неправильно оценивать своё или чужое здоровье только физическими параметрами (90-60-90) или навыками (двадцать раз подтянулся, сто раз присел и т. д.). Понятие здоровья намного более широкое, и по-настоящему здоровый человек здоров и физически, и психически, и психологически.

Говорят, здоровье — залог успеха. Если со здоровьем теперь ясно, то что такое успех? Кто-то скажет, что успех — это иметь хорошую работу. Для кого-то успех — это иметь достаточно средств. Кто-то назовёт себя успешным, если имеет возможность выражать себя, реализовывать свои таланты. Это хорошие, правильные ценности, но не они, с точки зрения Библии, являются успехом.

Чем же будет являться для тебя успех, если ты руководствуешься Священным Писанием? Успех — это успеть при жизни правильно ответить на вопросы «В каких я отношениях с Богом?» и «Где я проведу вечность?»

Итак, успех — это здоровые отношения с Господом, и уже из этих отношений проистекает всё остальное, в том числе забота о своём теле как о храме Духа Святого. Мы любим Бога и, как следствие, любим себя. Соблюдаем принципы здоровья, осознавая, что Богу это угодно. Рассмотрим эти принципы вкратце.

Доверительные взаимоотношения с окружающими и Богом.

Доверительные отношения друг с другом снижают стресс, улучшают настроение, нормализуют сон и помогают быстрее исцеляться от заболеваний, в том числе, онкологических. Отношения с Господом благотворно влияют на наше отношение к себе и своему телу. Физическая активность должна быть регулярной (каждый день) и достаточной (соответственной возрасту и физиологическому состоянию). Физические нагрузки положительно влияют на все системы организма и психику, снижают смертность и риск получить травму. Полноценный отдых возможен только при соблюдении режима труда и отдыха, чередовании физического и умственного труда. Отдыхать нужно ежедневно (10 – 15-минутные перерывы в работе, ночной сон), еженедельно (выходные дни), ежегодно (отпуск один или два раза в год, не менее трёх недель в год). Здоровый сон.

Важна продолжительность сна (от 6 до 9 часов для взрослого), регулярность (каждый день), режим (в одно и то же время). Здоровый сон продлевает жизнь, снижает вес, укрепляет иммунитет, улучшает память. Свежий воздух человек получает во время прогулок, которые должны быть ежедневными, короткими (20 минут) или длинными (1,5 – 2 часа) в зависимости от погоды и возможностей. Свежий воздух закаляет, укрепляет иммунитет, улучшает работу сердца и сосудов, улучшает настроение и наполняет энергией. Солнечный свет.

Солнечные ванны благоприятно воздействуют на обмен веществ, улучшают состав крови и поднимают тонус организма. Благодаря ультрафиолету в организме вырабатывается витамин D, который укрепляет кости и зубы и особенно полезен детям. Здоровое питание.

С пищей человек получает все необходимые для жизни и здоровья питательные вещества, микро- и макроэлементы. Неполноценное питание лишает человека достаточного количества полезных веществ, а часто обеспечивает поступление ещё и вредных. Полноценное питание — это не только то, что мы едим, но и сколько, когда и в каких сочетаниях. Чистая вода помогает поддерживать жизнедеятельность организма, доставляет к клеткам питательные вещества и отводит шлаки, регулирует температуру тела. В воде идут все процессы метаболизма. Суточная норма воды для взрослого человека — 35 мл на килограмм массы. Воздержание — это полный отказ от вредного (вредные привычки) и умеренность в полезном (сон, солнце, полезная еда).

Бог настолько любит нас, что заложил в наших организмах большой потенциал здоровья, благодаря которому мы, будучи молодыми, долгое время не чувствуем на себе негативных последствий нарушения законов здоровья. Тем не менее, приучать себя быть здоровыми нужно с молодости.

Статья подготовлена по материалам программы «Здоровье — залог успеха» с Павлом Межениным из цикла «Территория реальности», посмотреть которую вы можете на сайте 3angels.ru или на нашем YouTube-канале «Три Ангела»

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2022 г.