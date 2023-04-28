Устаревшее слово — устаревшая заповедь?

Что значит «не прелюбодействуй»?

Когда мы читаем Десять заповедей, невольно приходят мысли о том, что эти повеления очень категоричны. Не делай того, не желай этого. Причина же этих запретов практически никогда не упоминается. Поэтому некоторые заповеди вызывают вопросы своей обширностью, другие — своей краткостью. В этой статье мы поговорим об одной из таких заповедей, попытка объяснить которую заставила покраснеть не одного родителя, а также позволила различным толкователям Библии «ломать копья» в споре о том, как всё-таки трактовать седьмую заповедь.

О значении слова

Как вы уже догадались, её текст предельно краток: «Не прелюбодействуй» (евр. lo tinaph — Библия, книга Исход 20:14). Однако вопросов меньше не становится. Само русское слово «прелюбодеяние» довольно громоздкое и уже практически не используется в устной речи. Поэтому оно само по себе требует разъяснения.

Википедия приравнивает прелюбодеяние к супружеской измене и говорит, что это «добровольный половой акт между лицом, состоящим в браке, и лицом, не являющимся его или её супругой или супругом». Подчеркнём два момента: добровольность и нарушение брачного договора. Другими словами, седьмая заповедь говорит о том, что ты не должен изменять своей супруге или супругу, потому что знаешь, что это неправильно.

Как каралось прелюбодеяние в древности

Из Библии мы узнаём, что прелюбодеяние каралось смертью обеих сторон. Настолько серьёзным этот поступок считался в глазах общества. Это вполне соответствовало нравам, которые царили в то время в ближневосточном регионе. Однако здесь наблюдаются и некоторые различия. Например, когда мы смотрим на подобные запреты в знаменитых законах вавилонского царя Хамураппи (ок. 1750 г. до н. э.), то в §129 находим нечто похожее: «Если жена человека была схвачена лежащей с другим мужчиной, то их должно связать и бросить в воду. Если хозяин жены пощадит свою жену, то и царь пощадит своего раба». Мы видим, что в древней Месопотамии отношение к нарушению супружеской верности было весьма категоричным. За такой поступок назначалась смертная казнь и для мужчины, и для женщины. Однако если муж готов простить свою жену, то тогда второй участник прелюбодеяния также оставался живым.

А вот что говорится о прелюбодеянии в хеттских законах (XVI – XV вв. до н. э.). Это довольно интересно, так как хетты оказывали куда большее влияние на Ханаан и, соответственно, на израильский народ в тот период времени, нежели Вавилон. Да и сами законы по времени куда ближе ко времени Исхода. Так вот, в данных законах есть следующее указание: «Если же мужчина спит с женой своего брата, а тот жив, то это — тягостное преступление» (§195). Тягостное преступление для хеттов каралось либо изгнанием из общины, либо смертной казнью. Но данное указание работает лишь в том случае, если муж ещё жив. После его смерти половые отношения его уже бывшей жены вне брака будут вполне допустимы.

Мерзости, не имеющие оправдания

Как мы видим, древние ближневосточные законы, хотя и относились к прелюбодеянию как к тяжёлому преступлению, всё же допускали определённые смягчающие обстоятельства, которые могли бы оправдать человека. Однако когда мы читаем Пятикнижие (первые книги Библии), то можем заметить, что там нет каких-либо условностей в толковании прелюбодеяния. Наоборот, Библия говорит, что единственные допустимые сексуальные отношения — это отношения мужа и жены внутри их брачного союза. Без всякого рода исключений. Этому вопросу, в частности, посвящена вся 18 глава книги Левит, где мы видим, что любые сексуальные отношения вне брачного союза считаются прелюбодеянием и караются смертной казнью: инцест (ст. 6–14), супружеская измена (ст. 15–18, 20), гомосексуализм (ст. 22), зоофилия (ст. 23). Мы видим, что все эти «мерзости», как говорится в Левит 18:27, стоят в одном ряду, и оправданий для них нет.

И даже в мыслях нельзя

В Нагорной проповеди Иисус Христос расширил значение седьмой заповеди: «Вы слышали, что сказано древним: “не прелюбодействуй”. А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своём» (Евангелие от Матфея 5:27, 28). Для Иисуса Христа исполнение Божьего Закона является выражением любви к Богу и человеку. Другими словами, Иисус хочет подчеркнуть, что, если ты по-настоящему любишь человека, ты ни в коем случае не посмеешь сделать ему что-то плохое даже в мыслях.

Таким образом, библейская позиция относительно седьмой заповеди совершенно конкретна и однозначна.

А в наши дни?

Сегодня за супружескую неверность не лишают жизни. Более того, изменники становятся героями фильмов и анекдотов, а «хождение налево» воспринимается многими как неотъемлемая часть жизни. Но заповедь Божья по-прежнему гласит: «Не прелюбодействуй». Господь не отменил её, потому что Он знает, что служит к нашему благу. Установления Божьи предназначены для того, чтобы мы были счастливы, и «раб Твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда» (Псалом 18:12). Подумайте об этом.

Михаил Антонюк

Пожилую пару, прожившую более 50 лет вместе, спросили:

—Наверное, вы ни разу за полвека не поругались?

—Да ругались, всякое было, — ответили муж и жена.

—Может быть, у вас никогда не было материальных проблем, были идеальные родственники и дом — полная чаша?

—Ах, если бы…

—Неужели вы никогда не хотели разойтись?

—Бывали и такие мысли.

—Как же вам удалось так долго прожить вместе?

—Видимо, мы родились и выросли в те времена, когда сломанные вещи было принято чинить, а не выбрасывать!

Пересказал Егор Стасов

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2023 г.