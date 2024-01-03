Не только физик

Исаак Ньютон знаком большинству как физик, сформулировавший законы, которые нас заставляли учить в школе. Но мало кто знает Исаака Ньютона как богослова.

В январе, в день рожденья великого англичанина, отмечают День Ньютона. 4 числа множество людей посещает могилу учёного в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Надпись на памятнике гласит: «Здесь погребён сэр Исаак Ньютон, который отличался почти божественным складом ума и удивительно владел математикой. Он исследовал небесные светила, пути движения комет, морские приливы, природу света, и, что до него не удавалось ни одному учёному мужу, он понял свойства цветов. Прилежный, прозорливый, правоверный и добросовестный в своих исследованиях природы, истории и Священного Писания, он доказал своей философией величие Господа великого и добросердечного и выразил в своих трудах простоту Евангелия. Возрадуйтесь, смертные, что жил на свете такой великий представитель человечества!»

Ньютон — не только великий физик, математик и астроном, но и великий богослов. К сожалению, о последнем предпочитают умалчивать. Исаак с детства отличался глубокой верой в Бога и нравственной чистотой. Ньютон верил, что Библия — это истина. Он очень внимательно изучал её 20-летнего возраста и до самой смерти, то есть более 60 лет.

Некоторые скептики предполагают, что богословские исследования Ньютона относятся к последним годам жизни учёного, когда у него в силу возраста с головой было не всё в порядке. Однако это ложь. Сэр Исаак сохранял полную ясность ума до последних дней (все знавшие его современники единодушны в этом) — это раз. А первый пик изысканий в этой сфере приходится на время, когда Ньютону не было и сорока лет, — это два.

Богословские труды Ньютона неудобны как атеистам, так и представителям главенствующих церквей. Если с первыми всё понятно (не подобает великому учёному быть верующим), то по поводу вторых немного поясним. Вселенские соборы, к которым так трепетно относятся многие верующие, Ньютон считал лишь делом интриги византийских императоров. В распространившемся во многих церквах почитании святых учёный видит идолопоклонство. В стремлении к аскетизму и монашеству он усматривает склонение церкви к гностической ереси, отрицавшей плоть. К повествованиям о многих чудесах, имевших место при пытках первых верующих, он относится с недоверием. Перед нами — адекватный человек, любящий Бога и истину и выступающий против всего суеверного и языческого, привнесённого в церковь со временем.

Для Ньютона Бог и наука не являются взаимоисключающими понятиями. В «Математических началах натуральной философии» он пишет: «Истинный Бог есть живой, премудрый и всемогущий». Для Ньютона Бог — это мудрый Творец, а открытия — постижение законов бытия, установленных Богом.

Думающим читателям и любителям истории рекомендуем познакомиться с трудами Исаака Ньютона «Толкования на пророчества Даниила и Апокалипсис Иоанна Богослова». Рассуждения Ньютона о книге пророка Даниила необыкновенно интересны. Чего только стоят главы о «семидесяти седминах», о годе рождения Иисуса Христа, о временах празднования иудейской Пасхи по данным Евангелия.

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением Исаака Ньютона, но это не умаляет его искренних и кропотливых исследований. Этот великий учёный почитал Библию величайшим авторитетом, посвятил всю жизнь её исследованию. А ты, читатель? Что ты знаешь о Книге, вдохновлявшей и по сей день вдохновляющей простых и великих? Знаком ли ты с пророчествами книги Даниила, раскрывающими судьбу нашего мира? Были времена, когда Библию скрывали от людей, чтобы те не осмеливались сами читать её, а питались лишь информацией из вторых-третьих уст, преданиями и поверьями. Сегодня Библия в нашей стране доступна. Используй эту возможность прочитать Письмо Божье людям и лично тебе.

Подготовил Егор Стасов

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Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2024 г.