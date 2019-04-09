В Библии хороший отец

Общается с детьми, проводит с ними время, гуляет, беседует, наставляет в духовных вопросах, учит Закону Божьему.

«И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоём; и внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоём, и идя дорогою, и ложась, и вставая» (Второзаконие 6:6, 7).

Активно участвует в процессе воспитания. Обуздывает детей. Его любовь не слепа и не пассивна. Он не рассчитывает, что всё самой собой наладится, когда дети подрастут.

«Я объявил ему, что Я накажу дом его на веки за ту вину, что он знал, как сыновья его нечествуют, и не обуздывал их» (1 Царств 3:13).

«Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства наказывает его» (Притчи 13:24).

Добывает хлеб насущный, не ленится. Работает не только умственно, но и физически.

«Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: “не ешь от него”, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от неё во все дни жизни твоей… В поте лица твоего будешь есть хлеб» (Бытие 3:17, 19).

«Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» (2 Фессалоникийцам 3:10).

Не является деспотом. Считается с чувствами и мнением домочадцев. С нежностью относится к супруге.

«Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали» (Колоссянам 3:21).

«Так должны мужья любить своих жён, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет её» (Ефесянам 5:28, 29).

«Мужья, любите своих жён и не будьте к ним суровы» (Колоссянам 3:19).

Не хватается за ремень без крайней нужды, помня, что «на разумного сильнее действует выговор, нежели на глупого сто ударов» (Притчи 17:10).

Газета «Сокрытое Сокровище» № 04 (264) апрель 2019 г.