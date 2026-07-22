Главный секрет супружеского счастья

Всевышний создал человека для любви, радости и счастья, в том числе счастья в браке. Виталий Олийник расскажет о том, как его достичь.

ЧЕГО ИЩЕТ ЛЮБОВЬ

В Библии есть отрывок, который часто называют «гимном любви». Начинается он так: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла…» (1 послание коринфянам 13:4, 5).

Без любви, которая «не ищет своего», не эгоистична, не себялюбива, не настаивает на своём мнении, семейного счастья не достичь. Если любовь «не ищет своего», то чего же она ищет? Она ищет пользы для объекта любви и стремится послужить его интересам.

СТРАННОЕ СЛОВО «АГАПЕ»

В древнегреческом подлиннике послания апостола Павла для слова «любовь» используется «агапе». Интересно, что в классическом греческом языке этого слова нет. Создаётся впечатление, что авторы Нового Завета изобрели «агапе» сами, чтобы выразить величайшую Божью любовь, которой мы все призваны подражать. Вероятно, это слово было заимствовано из древнего еврейского языка, на котором написаны книги Ветхого Завета, где оно звучит как «агава».

В древнееврейском языке слово «агава» также имеет форму «яхав», что значит «давать». Получается, дословно слово «любить» означает «давать», и родственность этих понятий отлично видна в Новом Завете: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Евангелие от Иоанна 3:16).

Любовь по своей природе всегда отдаёт. Она служит.

СЛУЖИТЬ ДРУГОМУ

«Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию. Ибо и Христос не Себе угождал…» (Библия, Послание римлянам 15:1–3).

Оказывается, любя, мы должны угождать ближнему своему, если это будет ему во благо. Тот, кто считает себя сильнее нравственно, духовно, не ждёт, когда начнут угождать ему, но берёт инициативу на себя. Тот, кто первым начинает служить другим, тот духовно сильнее, тот показывает пример Божественной любви.

УЧИТЕСЬ УГОЖДАТЬ

Пока мужчина не женат, а женщина не замужем, они призваны угождать Богу. Но после вступления в брак у обоих появляется и второй объект угождения — супруг или супруга: «Женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею и девицею: незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом и духом; а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу» (1 послание коринфянам 7:33, 34).

«Любовью служите друг другу» (Библия, Послание галатам 5:13). Любовь в семье выражается в угождении друг другу. Но как именно следует угождать мужу или жене? Кто составляет список пунктов, по которым следует угождать? Конечно, сказать, как угодить, должен тот, кому угождают, потому что, кроме него, этого не знает никто. Важно знать желания супруга и стараться их исполнять. Важно говорить и о своих желаниях, озвучивать их. Чего вы хотите? Как можно вас порадовать? Как давно вы спрашивали любимого, о чём он мечтает, чего бы ему хотелось?

В Священном Писании мы читаем о семье Авраама и Сарры. Из библейского повествования становится понятно, что Сарра почитала своего мужа не притворно, а по-настоящему — она называла его «господином» про себя, не напоказ: «Сарра внутренне рассмеялась, сказав: мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар» (Библия, книга Бытие 18:12).

Авраам, в свою очередь, почитал Сарру и относился к ней с уважением. Имя «Сарра», согласно традиционной интерпретации, означает «княгиня, владычица», и отношение мужа к Сарре соответствовало тому, как он её называл. Так, в древнееврейском языке в стихе «Оттуда двинулся он к горе, на восток от Вефиля; и поставил шатёр свой…» (Библия, книга Бытие 12:8) слово «свой» стоит в женском роде, то есть на самом деле Авраам поставил шатёр Сарры, в первую очередь послужив ей.

Получается, что в семье Авраама и Сарры были и царь с царицей, и слуги. В семье, где живёт Божья любовь, муж-царь служит жене, как слуга, а жена-царица служит мужу, как служанка. Вот тогда оба уважаемы и любимы.

«Также и вы, жёны, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жён своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие… Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы — дети её, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха» (1 послание Петра 3:1–3, 6).

Авраам и Сарра почитали друг друга и служили друг другу не только на словах, но и на деле.

Семейная пара — это замкнутая система, изменения в одной части которой всегда влекут за собой равнозначные изменения в другой. Если один из супругов систематически получает от другого удовлетворение своих потребностей в уважении, принятии, поддержке, любви, то рано или поздно начинает отвечать тем же. Это и есть главный секрет супружеского счастья.

Статья подготовлена по программе «Главный секрет супружеского счастья» телеканала «Три Ангела». Изучайте тему любви и счастья по нашим видео.

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