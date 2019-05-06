В эфире «Голос надежды»

7 мая отмечается День радио. Радио — это не только шутки, розыгрыши, новости, реклама и незамысловатые песни. Радио может быть спасительно полезным ресурсом, если к выбору передач подходить осознанно. Сегодня наш рассказ о христианском радиотелецентре (РТЦ) «Голос надежды».

Первая программа «Голоса надежды» вышла в эфир 19 октября 1990 года. Вещание началось на местном радио в двух городах: Туле и Калуге. Это была первая ласточка в тогдашней ещё атеистической стране — Советском Союзе. Конечно, любая новизна принималась с большой настороженностью, но лёд быстро растаял, и вскоре программы «Голоса надежды» звучали уже на «Радио 1», а позже и на «Радио России».

Сейчас у нас тысячи слушателей. Некоторые из них пользуются интернет-радио, другие слушают наши передачи в разных городах России через местные FM-станции.

Бог при сотворении наделил человека правом выбора. Если у людей будет возможность слушать только светское радио, у них не будет свободы выбора. Мы уже прошли эту школу доминирующей идеологии. Благо, классиков не упразднили тогда, и они донесли до нас своё богоискательство, вдохновили на духовный поиск, которому нет начала и конца, пока жив человек. Библейские сюжеты легли в основу мировых шедевров искусства.

Сегодня учёные и люди творческие мыслят другими категориями — либо голый рационализм, либо мистика, подогреваемая ажиотажем изведать тайное, проникнуть в будущее. Ратуем за мир, а мира нет. Тратим миллиарды на исследования в области медицины, а болезни всё множатся. Нет авторитетов, умаляем роль традиционных семейных ценностей, пытаемся заменить Божьи заповеди постановлениями человеческими… Просто наблюдать за происходящим — это не по-христиански. Под влиянием Духа Божьего меняться самому и менять мир вокруг — в этом смысл жизни и служения того, кто стал учеником Христа.

Миллионы людей слушают развлекательное радио. Радиовещательные технологии позволяют сегодня буквально «держать любимое радио в кармане». Меняются форматы. Говорят, что «время диктует содержание». Контент формируется в зависимости от интересов и потребностей людей. Но духовные, нравственные ценности не ветшают. Евангельский взгляд на жизнь, семью, отношения в обществе всё ещё предлагает не просто традиционные ориентиры, но остаётся самым жизненно утверждающим и востребованным в современном обществе.

Под одни передачи «Голоса надежды» можно расслабиться и отдохнуть душой, другие же требуют максимального внимания, анализа и подчас выхода из зоны комфорта. Далеко не всегда и не всем хочется слышать о том, что будоражит совесть, побуждает задавать вопросы, ответы на которые можно найти только в Библии.

В одной из Своих притч Иисус сравнил Слово Божие с семенем, которому нужно оказаться в почве, чтобы в дальнейшем принести достойный плод. Почва — это сердце. Есть сердце человека, а есть сердце нации. Хотим мы того, или нет, но информационная среда формирует сердце нации. Земной образ тружеников полей исполнен небесного смысла. Без Бога, увы, добрых плодов не произрастить. Любое благо свыше человек может обратить во зло, если нет в его сердце и разуме чётко обозначенных нравственных и моральных ориентиров. Миссия нашего радио помочь слушателю обрести эти ориентиры и приготовить сердце нации к принятию Евангелия Христа.

Нам отрадно, что есть неравнодушные слушатели, которые звонят в студию, присылают письма. Это очень вдохновляет!

Отдел информации РТЦ «Голос надежды»

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Программы РТЦ «Голос надежды» слушают люди во многих городах России и мира.

Подробную информацию можно получить на сайте golosnadezhdi.ru или по телефону горячей линии: 8-800-100-18-44.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 05 (265) май 2019 г.