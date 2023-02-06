Время плакать или время смеяться?

Вспомните, когда вы в последний раз искренне, от души, смеялись?

Что по-настоящему радует вас? «А чему радоваться-то? — можете возразить вы. — Времена нынче не те!»

Библию с уверенностью можно назвать книгой, написанной не в самые лучшие периоды истории человечества. Апостол Павел, один из авторов этой Книги, не раз находился в тяжёлых жизненных обстоятельствах. Но в одном из своих писем он говорит: «Радуйтесь всегда в Господе; и ещё говорю: радуйтесь» (Библия, Послание филиппийцам, 4:4). Эти слова он написал, находясь в одной из самых страшных тюрем того времени, отбывая срок за то, что рассказывал людям о Христе. Что он имеет в виду, призывая радоваться? О какой радости идёт речь? Как можно радоваться, когда всё плохо, надежды на лучшее будущее нет, болезни одолевают?

Как-то раз я разговорилась со своей знакомой, верующим человеком. На обычный вопрос: «Как дела?», она ответила неожиданно: «Если бы не текст из Библии, что верующим всё содействует ко благу, то я сказала бы, что всё плохо».

Нам сопутствуют печаль и испытания. Но даже в таком несовершенном мире у нас есть достаточно поводов для радости и счастья. Библия изобилует стихами о радости. Вот всего лишь несколько из них:

«Я Господа из виду никогда не упускаю, и, дабы я не поколебался, Он — по правую руку мою. Потому радуется сердце моё и ликует душа моя…» (книга Псалтирь 15:8, 9)*.

«Ты укажешь мне путь жизни, быть с Тобою — полнота радости [для меня], блаженства вечные [дарует] сильная рука Твоя» (книга Псалтирь 15:11).

«А все, кто прибежище в Тебе находит, пусть поют от радости и ликуют вовеки. Ты покровительствуешь им, поэтому радуются всему, что Ты совершил, любящие имя Твоё» (книга Псалтирь 5:12).

Господь призывает нас не просто радоваться, а ликовать. Он хочет видеть нас счастливыми, несмотря ни на что. Но как применить это на практике? Радость часто смешивается с неудовлетворением, хорошие дни сменяются скучными и унылыми. Иногда мы совсем падаем духом.

Стоит помнить, что настоящая радость — это не постоянное веселье, а быть оптимистом не означает приукрашивать реальность, как в песенке про прекрасную маркизу: все самые неприятные и даже страшные события в ней представлены пустяками, а дела у героя песни в целом прекрасны, несмотря ни на что.

Радостный настрой — это общее расположение духа, готовность видеть позитивную сторону; не унывать из-за трудностей, но помнить, что порой они — наши ступеньки к успеху. Мы не одиноки! С нами Тот, Кто всегда готов прийти на помощь, стоит только попросить. «Близок Господь к тем, чьё сердце разбито, спасает Он всех, чей дух сокрушён» (Библия, книга Псалтирь 33:19).

Наполеон Бонапарт, находясь в ссылке на острове Святой Елены, как-то сказал, что не знал и шести радостных и счастливых дней за всю свою жизнь. Да, он познал многое — славу, величие, могущество… Всё, кроме истинной радости.

У орла большие, массивные крылья, и он редко машет ими, а чаще парит, пользуясь энергией ветра. Чтобы подняться, орёл ловит воздушные потоки и быстро оказывается на высоте. Он может часами находиться в небе и не уставать. Когда грусть наполнит ваше сердце, а уныние и печаль будут вести к отчаянию, представьте себе орла, расправляющего крылья и парящего в облаках. В такие моменты попробуйте сделать небольшое упражнение. Вспомните о том, как Бог радовал вас в прошлом.

Царь Соломон писал: «Радость на сердце — лучшее лекарство, а отчаяние иссушает тело» (Библия, книга Притчей 17:22). Современная медицина подтверждает, что радость и оптимизм улучшают физическое самочувствие, укрепляют иммунитет, повышают выработку эндорфинов. Постарайтесь, встав утром, выбрать для себя такие темы для размышления, как благодарность, оптимизм, надежда. Это поднимет ваше настроение.

Одного молодого человека спросили, как ему удаётся поддерживать хорошее настроение. Он ответил: «Я живу с Богом в сердце!» Пусть вашу душу наполняет радость от осознания того, что Господь рядом, что вы Ему небезразличны, что Он никогда не оставит вас (если только вы этого не захотите), что Его любовь безгранична.

Когда моя дочь была маленькой, она часто играла во дворе с другими детьми. Как-то, проходя мимо, я услышала, как она говорит мальчику, который обидел её: «Если ты будешь меня обзывать, я пойду и пожалуюсь моему папе. Он у меня самый сильный, он как даст тебе!» Мальчик, услышав её слова, испугался и убежал, а я в тот момент подумала, что вера маленьких детей во всемогущество своих родителей безгранична. У нас с вами тоже есть Небесный Отец, Самый сильный и могущественный. Он точно никогда не даст нас в обиду и поддержит в трудную минуту — чем не повод для радости?

Перефразируя Шекспира, можно сказать: «Быть или не быть оптимистом?» Если ваш стакан полон только наполовину, используйте эту половину, вместо того чтобы сожалеть о пустоте. Пусть девизом дня будут слова: «День сей [особым днём] Господь сделал, возрадуемся и возликуем в день сей!» (Библия, книга Псалтирь 117:24).

Сегодня каждый из нас может выбирать — либо жить с любовью и радостью в сердце, встречая невзгоды нынешнего дня, либо постоянно роптать и быть недовольным всем вокруг. Что выберете вы?

Наталья Скороход

* Библейские тексты приведены в современном русском переводе под ред. М. П. Кулакова.

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2023 г.