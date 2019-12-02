В Израиле обнаружили мозаику с чудом из Евангелия

Израильские археологи обнаружили на руинах древнего города Гиппос уникальную мозаику, изображающую одно из самых известных чудес Иисуса Христа, сообщает Университет Хайфы.Мозаика V или VI века сохранилась под слоями пепла сгоревшей церкви в Восточной Галилее, недалеко от юго-восточного берега Тивериадского озера. Храм византийской эпохи, как предполагают учёные, был сожжён в начале VII века.Очень красочная мозаика содержит две надписи. В них говорится о благодетелях, построивших церковь в честь мученика по имени Феодорос.Кроме геометрических узоров, здесь изображены птицы, фрукты и корзины с хлебом и рыбой. Учёные предполагают, что это изображение чуда «Насыщение 5 тысяч людей». Описание этого чуда Христа присутствует во всех четырёх Евангелиях. Согласно евангелистам, Иисус смог накормить пятью ячменными хлебами и двумя рыбами огромную толпу. Когда люди насытились, ученики собрали 12 корзин оставшегося хлеба. Именно столько корзин изображено на мозаике.«Такое сходство с описанием в Новом Завете не проигнорируешь», — заявил Майкл Эйзенберг из Института археологии им. Зинмана в Университете Хайфы.По словам археолога, мозаику создали в память о чуде, которое произошло совсем рядом, на берегу Тивериадского озера.

Источник: Новости Mail.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2019 г.