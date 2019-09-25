В Мексике адвентистская церковь установила памятник открытой Библии

Лидеры церкви призывают правительственных чиновников относиться к Слову Божьему с большим уважением.

Церковь Адвентистов Седьмого Дня в Тапачуле, штат Чьяпас, Мексика, недавно открыла большой памятник, посвящённый Библии, в общественном парке Лос-Серритос в центре города. В мероприятии приняли участие десятки представителей местных органов власти, религиозных лидеров и членов церкви, которые стали свидетелями специальной церемонии.

«Это исторический момент, который знаменует собой величайшую из всех свобод — религиозную свободу», — сказал Хайме Медрано, президент Мексиканской конференции Соконуско. Представитель правительства Хавьер Антонио Моралес поздравил адвентистскую церковь с инициативой проекта. «Этот проект представляет то, что означает вера, любовь и надежда, — сказал Моралес. — Это послание единства, которое муниципальное правительство и церкви посылают не только в Чьяпас и Мексику, но и всему миру». Эльвира Авалос Лопес, представитель мэрии Тапачула, назвала этот памятник общественным достижением. «Это часть культуры и свидетельство свободы вероисповедания, которую мы имеем в нашей стране». Представляя евангельскую общину Тапачула, Валас Пенья присоединился к церемонии и поддержал идею того, чтобы уделять больше внимания Писанию: «Нет более необыкновенной книги, чем Библия, и ничто не сравнится с ней». Католический священник Хорхе Валенте приветствовал усилия адвентистской церкви, направленные на повышение осведомленности общества в возвращении к Писанию. Валенте называл Священное Писание «тем, что мы страстно разделяем; вот почему мы рады быть здесь».

На памятнике изображена открытая Библия, которая гласит: «Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Откр. 22:20). По бокам основания памятника находится герб Тапачула с надписью: «Верны своему Слову. Церковь Адвентистов Седьмого Дня признаёт Библию как Слово Божье. Слово Твоё — светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118:105. 2018 год, Год Библии».

Памятник Библии — инициатива Церкви Адвентистов Седьмого Дня в штате Чьяпас. Целью проекта является признание Библии в качестве руководства для личности и общества. Данный проект направлен на то, чтобы привлечь внимание общественности к чтению Писаний. Это последний из восьми таких памятников, построенных адвентистской церковью во всех восьми поместных церковных регионах или местных полях в штате Чьяпас в рамках инициативы, начатой ​​в 2018 году и названной «Годом Библии». Памятники были недавно открыты в городах Паленке, Хиукстла, Мальпасо, Пичукалько, Синталапа и Усумасинта. По словам местных адвентистских руководителей, подавших прошение в прошлом году, евангельские организации, а также католическая церковь поддержали петицию о строительстве памятника.

По завершении церемонии Игнасио Наварро, руководитель церкви в штате Чьяпас, обратил внимание на судьбу мира. «Мир с огромной скоростью движется к своему разрушению. Единственный, Кто может спасти нас, это Бог, и единственный способ узнать Его — через Его Слово», — сказал он. Наварро призвал руководителей правительства принять во внимание Слово Божье: «Пожалуйста, относитесь к Священному Писанию с большим уважением, как того требует Бог».

По материалам сайта Adventist Review